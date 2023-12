Villa Gernetto, una delle dimore più care a Berlusconi è in vendita: ecco il prezzo

Villa Gernetto è una delle proprietà a cui Silvio Berlusconi era più legato. A distanza di qualche mese dalla sua scomparsa, gli eredi del Cavaliere hanno deciso di venderla. Il prezzo, ovviamente, è folle.

Villa Gernetto: ecco il prezzo della dimora extra lusso di Berlusconi

Tra le proprietà immobiliari che Silvio Berlusconi ha lasciato in eredità ai discendenti c'è anche la bellissima e imponente Villa Gernetto. La dimora settecentesca, a cui il Cavaliere era molto legato, si trova a Lesmo, nella provincia di Monza-Brianza. A distanza di qualche mese dalla morte dell'ex premier, i cinque figli - Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi - avrebbero deciso di vendere gran parte degli immobili, Gernetto compreso.

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che gli eredi di Berlusconi vogliano tenere poche residenze, in primis Villa San Martino ad Arcore. Tante altre proprietà, comprese quelle in Sardegna, verranno cedute al miglior offerente. Come mai hanno fatto questa scelta? Non abbiamo dichiarazioni da parte dei diretti interessati, ma immaginiamo che i figli di Silvio siano pieni fin sopra i capelli di investimenti nel 'mattone'.

Ma, qual è il prezzo di vendita di Villa Gernetto? Non sappiamo a quale cifra abbiano deciso di darla via, ma conosciamo il suo valore: quasi 45 milioni di euro, per l'esattezza 44,8 milioni.

Villa Gernetto: una dimora extra lusso con 60 stanze

Villa Gernetto, in stile neoclassico, è una vera e propria reggia. Occupa ben 350 mila metri quadrati, giardino compreso. Pensate che la dimora vanta un parco privato gigantesco, il secondo spazio verde privato più grande della Lombardia. Al suo interno ci sono 60 camere da letto, con tanto di sala cinema da 80 posti.

Berlusconi l'ha acquistata nel mese di febbraio 2007, ad un prezzo di 34 milioni di euro. Oltre a questa cifra, Silvio sborsò altro denaro per farla diventare com'è oggi: 7 milioni per la ristrutturazione, 1,5 milioni per gli arredi e 664mila euro per opere d’arte e antiquariato.

Tanti i ricordi che la famiglia del Biscione ha in questa residenza: dal finto matrimonio tra Silvio e Marta Fascina agli incontri con il presidente della Russia Vladimir Putin, passando per i ritrovi con i calciatori del Monza. Non solo, è sempre a Villa Gernetto che il Cavaliere ha dato vita alla sua Università della Libertà.