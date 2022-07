Per anni l'ex premier ha ospitato nei salotti della sua Villa Certosa i nomi più illustri della politica internazionale (tra cui Vladimir Putin). Come è facile immaginare ha un valore immenso, ma il suo prezzo ti stupirà!

Dopo le dimissioni di Mario Draghi rigettate da Mattarella l'Italia è alle prese con l'ennesima crisi di Governo e tutti i protagonisti chiamati in causa si stanno radunando per discutere sul da farsi.

Uno degli incontri più chiacchierati è sicuramente quello tra Salvini e Silvio Berlusconi. Lo scenario è quello di Villa Certosa, la lussuosissima residenza sarda di quest'ultimo. Ecco a quanto ammonterebbe il suo valore.

Villa Certosa, il prezzo della residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi

A Porto Rotondo, in provincia di Olbia nella bella Sardegna si trova Villa Certosa una delle residenze estive dell'ex premier e fondatore di Forza Italia. In tutto la villa comprende 126 stanze disposte su una superficie di 4.500 metri quadri a cui si aggiungono 120 ettari di parco privato.

Della villa fanno parte anche un teatro, una palestra, una serra e un orto, altri due immobili e un'autorimessa di 181 metri quadrati. In precedenza si chiamava Villa Monastero e apparteneva a Gianni Onorato, proprietario come lo stesso Berlusconi di una rete televisiva, La Voce Sarda. Il Cavaliere l'acquistò pare, per 800 milioni di Lire.

Fatta rivalutare dallo stesso politico milanese nel 2021 il valore di tutto l'immobile oggi si aggirerebbe attorno ai 259 milioni di euro, il che la renderebbero una delle ville più costose al mondo.

Difficile che una persona sola riesca a mantenere perfettamente in ordine una residenza tanto grande, se poi il proprietario è uno degli uomini più potenti d'Italia avrà sicuramente ben altro a cui pensare. A occuparsi di tutto ciò che c'è da fare al suo interno infatti è un entourage composto da un centinaio di dipendenti.

Gli ospiti illustri della villa

Ben prima di Salvini, tanti altri nomi illustri hanno calpestato i lussuosi pavimenti di Villa Certosa. Non è certo un mistero infatti l'abilità di Silvio Berlusconi nell'intrecciare rapporti con gli esponenti più importanti della politica mondiale.

Tra questi citiamo per esempio George W. Bush e Tony Blair. Nel 2003 inoltre, ospite di Berlusconi in Sardegna è stato il primo uomo della Russia, Vladimir Putin, con cui almeno prima dell'attacco all'Ucraina, ostentava gli ottimi rapporti.

Tutte le proprietà dell'ex premier

Il resto dell'anno Berlusconi lo passa prevalentemente a Roma. Dal 1996 fino al 2021 la sua dimora era stata Palazzo Grazioli, appunto sempre nella Capitale italiana, ma l'ex premier si è recentemente spostato a Villa Zeffirelli.

Quella che adesso è la nuova casa di Silvio Berlusconi fu in passato la dimora dell'ex senatore della Repubblica Italiana Franco Zeffirelli (da cui appunto ha preso il nome), sull'Appia Antica. La villa dicevamo, è stata acquistata da Berlusconi per poco più di 3 milioni di euro.

Silvio Berlusconi è proprietario anche di tanti altri immobili, tra cui la celebre Villa San Martino, ad Arcore, teatro di molte feste (e scandali). C'è poi la Villa Comalcione a Torno, sul lago di Como. A Lampedusa invece si trova Villa Due Palme, anche questa ovviamente di sua proprietà.