Licia Ronzulli è il motivo per cui vi è un braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Nel totoministri non è comparso ancora il suo nome (forse), ma Berlusconi non molla. La Meloni e i dirigenti di FdI non sono troppo d'accordo su un ministro politico come la Ronzulli. Ma scopriamo chi è la senatrice azzurra che sta facendo "litigare" la coalizione di centrodestra per le poltrone.

Chi è Licia Ronzulli: dalla sua professione alla politica

Licia Ronzulli, classe 1975, ha sempre lavorato in ambito ospedaliero prima di passare alla politica. Ha iniziato come infermiera per poi diventare manager ospedaliera. Parallelamente alla sua professione, la Ronzulli si è sempre mostrata sensibile a certi temi come la prevenzione e la cura di malattie nei Paesi in via di sviluppo (Pvs). Grazie ad una Onlus, dal 2005, la senatrice azzurra si reca ogni anno in Bangladesh per curare soprattutto bambini malati. Il suo ingresso nel mondo della politica inizia nel 2008, ma non è un successo perché è prima dei non eletti alle politiche. La Ronzulli però non si arrende e l'anno dopo, nel 2009, si candida con il Popolo delle Libertà (PdL), di Silvio Berlusconi, alle europee. In quell'occasione venne eletta.

L'esperienza europea e quel gesto simbolico a Bruxelles

Il Parlamento Europeo è stata la sua palestra politica e infatti Licia Ronzulli si fece riconoscere e rispettare da subito per le sue competenze e la sua voglia di mettersi in gioco. Una volta entrata a Bruxelles, la parlamentare del PdL divenne membro titolare della commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali e della delegazione per le Relazioni con i Paesi dell'Asia Meridionale. Un tema che stava e tutt'ora sta a cuore a Licia Ronzulli è quello dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere. Fu emblematico l'episodio in cui la deputata europea, nel 2010, si presentò in Parlamento con la figlia neonata per sensibilizzare ed affronatare il tema delle donne lavoratrici, che dovrebbero godere di maggiori diritti.

Dalle critiche al Senato: vittoria del 2018 e nel 2022

Licia Ronzulli, al Parlamento europeo, riesce a fare un solo mandato. Ma la sua carriera politica non finì lì. Entrata nelle grazie di Silvio Berlusconi gli è sempre stato vicino, anche nei momenti difficili della sua vita. Per questo motivo spesso la Ronzulli è finita sotto attacco in quanto per alcuni lei non sarebbe davvero una brava politica, ma occuperebbe posizioni di rilievo in Forza Italia solo per il rapporto che ha con il Cavaliere. Nonostante le critiche, la Ronzulli ottiene il consenso popolare e viene eletta al Senato della Repubblica alle politiche del 2018 e del 2022. Durante la 18esima legislatura, Licia Ronzulli ha portato avanti battaglie anche impopolari ma forse necessarie a uccidere definitivamente il coronavirus, tra queste l'obbligo vaccinale.

I dubbi della Meloni. Berlusconi non molla

Giorgia Meloni ha sempre detto di volere ministri competenti e tecnici per certi ministeri. Guardano il curriculum della Ronzulli, sembra avere quasi più esperienza tecnica che politica. Non è chiaro dunque perché sia riluttante nei suoi confronti, forse per le sue idee o posizioni politiche. Berlusconi per Licia Ronzulli ha chiesto due ministeri: Istruzione o Salute. Ovviamente in una coalizione si propone, ma sarà poi la maggioranza a scegliere chi occuperà le poltrone, anche se qualcuno potrebbe rimanerci male.