Sono passate ormai diverse settimane dalle elezioni che si sono svolte il 25 settembre 2022 in tutta Italia, che hanno visto il trionfo del centrodestra e nello specifico di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni.

Per il momento, però, non sono ancora stati resi noti i nomi di coloro che ricopriranno le varie cariche, infatti sappiamo per certo che Lorenzo Fontana è stato eletto Presidente della Camera e Ignazio La Russa Presidente del Senato, ma conosciamo solo i nomi dei possibili candidati per il Ministero dell’Università.

Vediamo dunque chi è una di loro, indicata proprio da Berlusconi: Gloria Saccani Jotti.

Chi è Gloria Saccani Jotti: età, lavoro, partito politico

Partiamo dalla vita privata della politica, a cominciare dalla nascita, la quale è avvenuta il 24 ottobre 1956 a Reggio Emilia. Per quanto riguarda la carriera universitaria, invece, sappiamo che la deputata ha conseguito una laurea in medicina e chirurgia e una specializzazione in anatomia patologica.

Infatti attualmente svolge la professione di docente di patologia clinica all’Università degli Studi di Parma, ma non è tutto: dal 2009 al 2013 è entrata nel Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, mentre dal 2011 al 2018 anche in quello del CNR.

Per quanto riguarda la carriera politica, infine, sappiamo che nel 2008 si era candidata al Senato della Repubblica con PdL nella circoscrizione Lombardia, senza essere eletta, mentre dal 2013 risulta essere iscritta a Forza Italia. Infatti con questo partito è entrata nella Camera dei Deputati dopo le elezioni del 2018 nella Commissione cultura, scienza e istruzione.

La polemica su Gloria Saccani Jotti “paracadutata” a Forlì-Cesena

Tutto ha avuto inizio in seguito alle elezioni politiche del 2022 riguardanti il collegio di Forlì e Cesena, infatti la deputata di Forza Italia ha ottenuto la vittoria per il centrodestra con il 40,37% dei voti, mentre Massimo Bulbi, rappresentante del centrosinistra, ha perso con il 34,47% dei voti totali.

Gloria Saccani Jotti, però, è stata in visita poche volte a Forlì e Cesena prima della sua elezione, pertanto questo ha generato qualche perplessità. Non conoscere bene il territorio, infatti, è stato considerato un fattore penalizzante per lei, per questo motivo è stata definita “paracadutata” in questi luoghi.

Giuseppe Bettini, commissario provinciale di Forza Italia, ha però difeso la deputata definendola “una donna di grande rigore”, mettendo inoltre in luce il suo grande prestigio “per le sue competenze professionali nel settore della sanità”. Dunque non ci resta altro che aspettare ulteriori notizie sulla sua candidatura o su quella di Gilberto Pichetto Fratin come ministro alla Transizione Ecologica.