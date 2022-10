Il suo nome è tornato al centro del dibattito politico, in quanto indicata come possibile futuro ministro del nuovo governo di centrodestra, e a livello locale, per il continuo botta e risposta che sta avendo con Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, di cui è vice e assessore al Welfare. Letizia Moratti, all’anagrafe Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, ha un passato di imprenditrice di successo, oltre quello di politico di lungo corso ed esperienza, e ha ricoperto ruoli apicali all’interno di grandi società. Scopriamo di più sulla sua biografia e il patrimonio personale.

Carriera, impegno sociale ed esperienze politiche

Nata a Milano il 26 novembre 1949, si laurea in Scienze Politiche a 23 anni. A 24 fonda la sua prima società di brokeraggio assicurativa italiana. L’attività economica di Letizia Arnaboldi comincia, quindi, ben prima di incontrare Gian Marco Moratti, figlio di Angelo proprietario dell’azienda petrolifera Saras, che sposa, assumendo il nome della potente famiglia milanese, e dal cui matrimonio avrà due figli: Gilda e Gabriele.

La carriera imprenditoriale di Letizia Moratti prosegue con l’avvio di una società di brokeraggio, la GPA, e nel 1974 viene eletta Presidente dell’Associazione Italiana Brokers.

La notorietà mediatica arriva negli anni Ottanta, quando insieme al marito finanzia direttamente la comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, fondata da Vincenzo Muccioli, che visita regolarmente e l’avvicina all’impegno civile e, più tardi, anche politico.

Nel 1990 è membro del consiglio di amministrazione della Banca Commerciale di proprietà di Silvio Berlusconi, che quattro anni più tardi vince le elezioni e appoggia e contribuisce alla sua nomina di Presidente della Rai, il 13 luglio 1994.

Con l’insediamento del secondo governo Berlusconi (2001–2006), Letizia Moratti è a capo del Ministero dell’Istruzione.

Terminata l’esperienza di governo, torna nella sua regione per candidarsi a sindaco di Milano con la lista del centrodestra. La Moratti viene eletta primo cittadino con il 51,97% dei voti, ma cinque anni dopo viene clamorosamente sconfitta dal candidato di centrosinistra Giuliano Pisapia.

Nel 2019 ricopre il ruolo di Presidente di UBI Banc, ma l’anno successivo, in piena emergenza covid, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana le offre il posto di vice e assessore al Welfare, incarichi che ricopre tutt’ora.

Quanto ha guadagnato Letizia Moratti: le cifre del suo patrimonio

Non ci sono informazioni precise sul patrimonio personale dell’ex sindaco di Milano, si conoscono però le quote del gruppo Saras possedute dal marito, e che al momento della morte, nel 2018, ha lasciato in eredità alla moglie. Oltre il 25% della compagnia petrolifera, ci sono altre società rilevate, come la Società Agricola Castello, con un patrimonio netto di 12,7 milioni. Cifre che si aggiungono alle attività economiche di successo e ai numerosi incarichi assunti negli ultimi trent’anni.