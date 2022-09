Stanno procedendo come da programma i preparativi per il trasferimento del feretro della Regina Elisabetta II a Londra. Nel frattempo, nella giornata di odierna si svolgerà la proclamazione ufficiale di Carlo III del Regno Unito, figlio primo genito della sovrana morta a 96 anni.

LONDRA - Stanno procedendo come da programma i preparativi per il trasferimento del feretro della Regina Elisabetta II a Londra. Nel frattempo, nella giornata di odierna si svolgerà la proclamazione ufficiale di Carlo III del Regno Unito, figlio primo genito della sovrana morta a 96 anni.

Tutto il Regno Unito è in fermento e l’intero staff del Palazzo Reale si sta preparando per rendere l’evento perfetto, come aveva programmato la regina. La proclamazione del nuovo Re Carlo III avverrà oggi alle ore 10 a Londra, alle 11 in Italia, e per la prima volta nella storia sarà trasmessa in diretta Tv.

Già nella giornata di ieri il nuovo sovrano del Regno Unito ha tenuto il suo primo discorso, dopo la morte della madre, e sempre in mattinata ha incontrato e salutato la folla che lo aspettava davanti Buckingam Palace.

Tutti noi siamo addolorati da questa scomparsa, ma condividiamo con molti un profondo senso di gratitudine per i 70 anni del suo regno. La sua è stata una vita ben vissuta; mia madre è stata una fonte di ispirazione. Ha compiuto sacrifici, in nome del senso del dovere: e io ripeto oggi, solennemente, la promessa che lei fece a suo tempo, quello di essere al vostro servizio fino alla fine della mia vita. La regina Elisabetta ha abbracciato il progresso, mantenendo l'attenzione alla tradizione. I nostri valori sono rimasti saldi, e devono rimanere saldi. Anche il ruolo della monarchia deve rimanere saldo. Re Carlo III e Camilla Regina Consorte sono adesso a Londra, mentre il mondo intero resta in attesa per assistere alla proclamazione. L’incoronazione ufficiale, però, avverrà fra tre mesi, come da protocollo reale. […] Come mio erede, William assumerà il titolo di principe del Galles. Con sua moglie, Catherine, al suo fianco, i nuovi principe e principessa di Galles continueranno a ispirare e guidare il discorso pubblico nel nostro Paese, aiutando a portare chi sta ai margini al centro dell'attenzione, dove può essere loro dato aiuto vitale.

Poi conclude ricordando con grande commozione e amore la madre Elisabeth:

A te, mia cara mamma, mentre inizi il tuo ultimo grande viaggio per incontrare il mio caro papà, voglio solo dire questo: grazie. Grazie per il tuo amore e la tua devozione alla nostra famiglia, e alla famiglia di nazioni che tu hai servito, con così grande diligenza, lungo tutti questi anni. Possa un volo d'angeli accompagnarti, cantando, al tuo riposo

La proclamazione del Re Carlo, come vederla? Il programma

La proclamazione ufficiale di Carlo III sarà alle 11, ora italiana, ed avverrà davanti all'Accession Council a St James's Palace. Alla cerimonia sarà presente, tra gli altri, suo figlio William, principe di Galles e nuovo erede al trono.

Al termine della cerimonia, il re terrà il suo primo consiglio privato – la più antica assemblea legislativa funzionante del Regno Unito – accompagnato dalla regina consorte Camilla e da William e farà una dichiarazione personale sulla morte della regina. Quindi presterà giuramento per preservare la Chiesa di Scozia.

La proclamazione, poi, verrà letta dal balcone del St James’s Palace. Il tutto sarà accompagnato da una fanfara e seguiti da saluti di cannone ad Hyde Park e alla Torre di Londra.

Alle 12, sarà fatto un altro proclama al Royal Exchange nella città di Londra, e infine alle 14 tutti i parlamentari saranno invitati a prestare giuramento al nuovo Re.

Il Tg1 manderà per l’occasione uno speciale, dove si seguirà in diretta tutti i passaggi della proclamazione. Altri speciali sono previsti anche su Rete4.

