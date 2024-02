Meteo, torna l'inverno con pioggia, freddo e neve in arrivo: ecco quando e dove

Gli ultimi giorni ci hanno fatto credere che la primavera fosse alle porte, ma è in arrivo già da questa settimana un nuovo cambio di rotta sul meteo: le previsioni evidenziano il ritorno della neve, del freddo e della pioggia in Italia.

Ma scendiamo nel dettaglio e vediamo quando torna l'inverno e quali sono le zone più colpite da questa perturbazione proveniente dal Nord Europa.

Meteo, quando torna l'inverno?

La settimana dal 19 al 25 febbraio sarà caratterizzata dal ritorno di temperature entro le medie stagionali: infatti, dopo un weekend soleggiato e primaverile, tornano pioggia, neve e freddo sull'Italia. Gli esperti hanno evidenziato delle correnti provenienti dal Nord Europa che provocheranno un abbassamento delle temperature.

Ma quando torna l'inverno? Possiamo goderci gli ultimi giorni di sole, prima dell'arrivo della perturbazione che colpirà le Regioni del Nord Italia a partire da giovedì 22 febbraio.

Le perturbazioni inizieranno a diffondersi anche nelle Regioni del Centro e del Sud Italia, soprattutto nel weekend.

Le piogge saranno frequenti, in particolare sui rilievi nord occidentali, mentre in quota si potrà godere della neve: buona notizia per tutti coloro che hanno prenotato la settimana bianca. I fiocchi torneranno a scendere ad altitudini di almeno 1000 metri sulle Alpi e 1400 metri sugli Appennini.

Meteo, le previsioni per la settimana: tornano pioggia e neve

Analizziamo le previsioni meteo della settimana più nel dettaglio per capire quando torna l'inverno e come cambiano le temperature nel corso dei prossimi giorni.

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da nebbia sulla Val Padana, e nubi sparse al Nord; mentre deboli piogge potrebbero colpire alcune Regioni del Centro Italia (tra bassa Toscana e Lazio), e alcune zone del Sud (Campania, Molise e Puglia).

Le giornate di martedì e mercoledì vedranno sempre nebbia al Nord con qualche addensamento al Centro ma senza particolari perturbazioni, Ancora instabilità nel Sud Italia.

Da giovedì 22 febbraio torna l'inverno: nubi sparse e piovaschi in tutto il Nord, con piogge abbondanti in alcune zone e neve sui rilievi e sulle Alpi. Nel Centro e al Sud le nubi sparse lasceranno spazio a qualche lieve schiarita. Temperature in discesa in tutta Italia.

Previsioni meteo per il weekend

Non andrà meglio nemmeno nel weekend, da venerdì quando al Nord sono previste precipitazioni e piogge su molte delle Regioni settentrionali, con neve ad alta quota. Nubi sparse e qualche schiarita nel Centro-Sud, ma con piogge sulla Campania e possibili nevicate sugli Appennini (oltre i 1400 metri).

Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da piogge sparse seppure deboli sia al Nord, sia nel Centro-Sud, con precipitazioni leggere in alcune Regioni e nevicate su Alpi e Appennini. Schiarite nel pomeriggio sia sulle pianure lombardo-piemontesi, sia sui litorali.

A tutto questo dobbiamo aggiungere anche l'arrivo di una forte ventilazione meridionale con raffiche stimate fino a 80-90km/h. Inizialmente interesseranno solo il Sud e le isole maggiori, ma nel breve periodi inizieranno a diffondersi anche nel resto della nostra penisola.