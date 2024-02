Meteo, pioggia, neve e gelo in arrivo su tutta Italia: ecco quando torna l'inverno

Previsioni meteo: quando torna l'inverno in Italia? A breve, dovremo salutare il clima mite in favore della neve. Scopriamo a partire da che giorno.

Negli ultimi giorni, soprattutto nel Sud Italia, le temperature hanno raggiunto picchi elevati. La temperatura quasi primaverile ci ha permesso di goderci appieno lo scorso fine settimana. Eppure, le cose nei prossimi giorni sono destinate a cambiare radicalmente. Infatti, secondo le ultime previsioni meteo, a breve il freddo dovrebbe tornare nella nostra Penisola. In molti si staranno dunque domandando quando torna l’inverno secondo le previsioni.

Se fino a qualche settimana fa la domanda più comune era “quando si alzano le temperature?”, ad oggi, in effetti, ci si pone la domanda opposta. Ci si domanda sempre più spesso, infatti, quando torneranno le basse temperature, e quando dovremo salutare questa gradevole temperatura primaverile. Ecco cosa dicono le previsioni meteo in merito.

Meteo, quando torna l’inverno? Ecco quanto dureranno gli effetti dell’Anticiclone Zeus

Il clima mite e gradevole, con temperature al di sopra della media stagionale, che abbiamo potuto goderci in questi ultimi giorni deriva da un anticiclone africano. Si tratta dell’anticiclone Zeus, che sta attraversano la nostra Penisola.

L’anticiclone africano ci permetterà di goderci qualche giornata di bel tempo ancora per qualche giorno. Dunque, per coloro che si chiedono quando torna l’inverno secondo il meteo e quando potremo goderci qualche bella nevicata, la risposta è che dovremo attendere ancora qualche giorno.

Infatti, il bel tempo persisterà per gran parte della settimana corrente. Eppure, secondo le previsioni, verso la fine della settimana le cose potrebbero cambiare drasticamente.

Infatti, si attende un cambio repentino quando l’anticiclone Zeus cederà il posto ad una perturbazione, proveniente dall’Atlantico e attualmente in avvicinamento.

Ecco quando torna l’inverno secondo il meteo

Dunque, per coloro che si domandano quando tornerà l’inverno secondo le previsioni meteo, la risposta è che dovremo aspettare il weekend.

Con l’arrivo della perturbazione atlantica, le condizioni meteo cambieranno su tutta Italia, con un tempo prevalentemente nuvoloso su tutta la Penisola.

Un netto peggioramento si attende per venerdì 9 febbraio 2024, con cali delle temperature che si concretizzeranno tra sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio.

Le temperature elevate persisteranno quindi per gran parte della settimana corrente, fino a quando gli effetti dell’anticiclone lo permetteranno.

Quando, poi, l’anticiclone cederà il posto alla perturbazione atlantica, il tempo peggiorerà e dovremo temporaneamente salutare le giornate soleggiate e le temperature più alte della media stagionale.

A partire dalla prossima settimana, peraltro, dovremo attenderci delle altre anomalie. Le quali, stavolta, non avranno nulla a che vedere col clima mite ed il bel tempo.

Previsioni meteo per le prossime settimane: piogge in arrivo da lunedì 12 febbraio

Infatti, le previsioni meteo per la settimana che avrà inizio con lunedì 12 febbraio 2024 parlano di depressioni. Le quali causeranno piogge, e addirittura fenomeni temporaleschi, sulla Penisola.

In base a quanto stabilito grazie alle previsioni, le zone maggiormente colpite saranno quelle del Centro e del Sud Italia. Il che riporterà le temperature più in linea con la media stagionale.

In Regioni come la Calabria, la Puglia e la Sicilia, comunque, questi abbassamenti della temperatura saranno comunque relativi e non eccessivi.

Per quanto riguarda il Nord Italia, sono previsti anche venti provenienti dall’Europa del Nord.

Venti che, oltre a causare l’abbassamento delle temperature, potrebbero portare a delle nevicate, soprattutto sulle Alpi. Non sono però escluse ance possibili nevicate sugli Appennini.

Queste condizioni meteo persisteranno anche durante la settimana che inizia con lunedì 19 febbraio 2024, con effetti tuttavia minori.

Si attende, comunque, un ulteriore calo delle temperature nella parte settentrionale del Paese. La situazione resterà stabile invece in Sicilia e Sardegna, dove la riduzione delle temperature sarà meno repentina.

