Trovata morta Giovanna Pedretti, ecco il gelido commento di Selvaggia Lucarelli

Nel pomeriggio di domenica 14 gennaio è stata trovata morta sulle rive del Lambro Giovanna Pedretti, la ristoratrice nel lodigiano che, da eroina sui social, è ben presto diventata bersaglio di polemiche e insulti, dopo la ricostruzione effettuata (tra gli altri) da Selvaggia Lucarelli e dal compagno Lorenzo Biagiarelli.

Nei giorni precedenti Giovanna Pedretti, titolare della pizzeria "Le Vignole", era diventata famosa per aver pubblicato una replica a un commento lasciato sulla pagina delle recensioni del locale, nella quale un cliente si diceva scontento per aver mangiato accanto ad alcune persone gay e a un ragazzo disabile. Poi sui social erano iniziati a circolare alcuni dubbi sulla veridicità della recensione.

Tra i primi a esprimere qualche dubbio riguardo la veridicità della notizia sono stati proprio la giornalista Selvaggia Lucarelli e il compagno chef Lorenzo Biagiarelli.

Dopo la scoperta della morte della titolare della pizzeria la giornalista Selvaggia Lucarelli ha commentato sui suoi social:

Si sta parlando di gogna, ma di fatto non c'era manco stata questa gogna di cui si sta parlando sui social. Temo quindi che si sappia troppo poco dei pregressi, della storia personale. Come sempre, del resto.

La giornalista attacca in primis dunque i giornali, che rilanciano storie false senza verificarle, e i social, ambienti pericolosi.

Nella storia precedente la Lucarelli commenta ancora, tentando di ricostruire quanto avvenuto nei giorni scorsi.

Una persona inventa una storia usando disabili e gay per avere quella popolarità sui social che ormai tutti vogliono. Lo fa confezionando un commento fatto male, molto ingenuo da un punto di vista tecnico. Era chiaramente falso al primo sguardo. Tutta la stampa italiana va dietro al primo che dà la notizia senza verificare. Tutta. Gli influencer la riprendono. La signora diventa l'eroina nazionale. La signora è la star del giorno. Qualcuno si prende la briga di fare debunking. Qualcuno dice che la notizia che è in home su tutti i giornali è falsa. Normale amministrazione ormai. Purtroppo. La signora viene trovata morta.

Anche Biagiarelli, come la compagna, commenta sui social la morte della titolare della pizzeria, esprimendo il suo dolore.

Inoltre respinge con forza le accuse di chi sostiene che i due abbiano solo generato odio. Loro invece sostengono di aver semplicemente sventato una fake news.

I dubbi sulla recensione

I dubbi sulla recensione sono stati espressi soprattutto dallo chef Lorenzo Biagiarelli, che sui social aveva fatto notare come il carattere della recensione fosse diverso da quello usato da Google.

Queste osservazioni sono state poi riprese dalla compagna giornalista, che ha lanciato l'ipotesi di "un'operazione di marketing spacciata per eroica difesa di gay e disabili".

Sui social ha quindi iniziato a circolare l'idea della fake news, e Pedretti intervistata aveva detto: "Non vorrei essere caduta in una trappola" spiegando anche di "non avere una risposta" per quanto le veniva obiettato.

Il motivo del tragico gesto

Da un esame iniziale non risulterebbero dei gravi problemi economici nell'attività imprenditoriale di Giovanna Pedretti.

Sembra che la pizzeria, avviata con il marito nel 2014, abbia un'affezionata clientela e un'attenta gestione amministrativa. Non ci sarebbero quindi annunci o spiegazioni che motiverebbero il suicidio.

Si tratterebbe quindi di un gesto non premeditato, forse conseguenza degli attacchi subiti in questi giorni sui social, dopo la polemica sulla finta recensione contro disabili e omosessuali.