Sciopero treni 23-24 marzo, orari e corse garantite: cosa sapere per evitare sorprese

È in arrivo un nuovo sciopero dei treni. Stavolta tutto si fermerà per 24 ore, creando disagi a chi dovrà spostarsi in treno nel weekend del 23 e 24 marzo 2024.

Dopo lo sciopero dell'8 marzo, a incrociare le braccia saranno il Gruppo FS, Italo e Trenord per chiedere un adeguamento salariale all’inflazione per macchinisti e capitreno, un nuovo contratto nazionale e sicurezza sul lavoro.

A pagarne lo scotto, certo, saranno i cittadini che hanno necessità di spostarsi in treno e che dovranno destreggiarsi tra ritardi e disservizi che potrebbero verificarsi già prima e dopo lo sciopero.

Le singole Imprese Ferroviarie pubblicano le tabelle dei treni e delle corse garantite. Diventa essenziale, quindi, conoscerle per evitare brutte sorprese.

Sciopero Trenitalia del 23-24 marzo: orari e corse garantite

L’avviso dello sciopero atteso nel fine settimana, tra sabato 23 marzo e domenica 24 marzo, è comparso anche sul sito di Trenitalia. I treni, dunque, potranno subire variazioni e cancellazioni, anche prima dell’inizio dello sciopero e dopo la sua conclusione.

Trenitalia evidenzia che verranno garantite le corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di scioperi. Garantiti anche i treni regionali nelle fasce pendolari e di maggiore frequentazione, cioè 6.00-9.00 e 18.00-21.00.

Sul sito di Trenitalia sono presenti tutti gli elenchi dei treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi e in caso di scioperi della durata non superiore alle 24 ore in giornata festiva.

Tutte le informazioni su collegamenti e servizi possono essere apprese tramite l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità sul sito e chiamando al numero verde gratuito 800 89 20 21. Info possono essere richieste anche presso le biglietterie e il personale di assistenza clienti.

Sciopero Trenord del 23-24 marzo: fasce garantite e dove trovare informazioni

Anche sul sito Trenord compaiono indicazioni per i viaggiatori in merito allo sciopero che inizierà alle 21.00 del 23 marzo e si concluderà alle 21.00 del 24 marzo.

Come si legge sul sito:

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Il sabato sera viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00.

Sul sito si avvisa anche che, qualora venissero cancellati i treni del servizio aeroportuale, verranno messi a disposizione dei bus senza fermate intermedie tra:

• Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1;

• Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Per quanto riguarda la domenica (24 marzo), in occasione della manifestazione “Stramilano 2024” le corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno e arriveranno dalla e alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano sono:

• dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti;

• dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 - Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 - Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti.

Sciopero Italo 23-24 marzo: dove trovare la lista dei treni garantiti

Lo sciopero del fine settimana prima di Pasqua coinvolgerà anche Italo, sul cui sito non è stata pubblicata una news apposita. Tuttavia, sulla home del sito di Italo è possibile accedere alla lista dei treni garantiti.

Per richiedere maggiori informazioni è possibile chiamare al numero di assistenza 892020 (a pagamento).

I motivi dello sciopero treni del 23-24 marzo

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati CUB Trasporti, SGB e USB per rivendicare salari migliori, a fronte di un monte ore ingente, un nuovo contratto nazionale e maggiore sicurezza e salute sul posto di lavoro.

I sindacati, infatti, parlano di lavoratori che sono costretti a lavorare fino alle 11-12 ore al giorno, con un solo giorno di pausa (di appena sette ore).