Spot sulla sicurezza stradale senza cinture, è polemica contro il MIt: "Sarà cambiato"

Scoppia la polemica su alcuni spot sulla sicurezza stradale girati e diffusi sul web: gli utenti hanno notato un dettaglio di assoluta rilevanza, cioè il fatto che non vengono indossate le cinture di sicurezza. Una mancanza imperdonabile in uno spot che ha un'importanza enorme nel diffondere un messaggio ai giovani, ma che il regista ha subito colmato spiegando che gli spot verranno cambiati.

Ecco cosa è successo e perché è scoppiata la polemica sugli spot sulla sicurezza stradale del Mit: cosa c'entra Salvini?

Spot sulla sicurezza stradale del Mit: è polemica

Sono tre gli spot sulla sicurezza stradale che il Mit ha preparato per sensibilizzare la questione soprattutto tra i giovani, ma tutti e tre presentano una grave mancanza: le cinture di sicurezza.

I temi affrontati dagli spot riguardano alcune delle cause principali che portano i giovani, ma non solo, a provocare incidenti stradali: in ordine casuale, c'è sicuramente l’uso di droghe o spinelli mentre si guida o immediatamente prima di mettersi al volante, poi la distrazione per i cellulari o altri strumenti elettronici, e infine l’alta velocità alla guida.

E così nei tre spot, che non sono ancora stati pubblicati ufficialmente dal Mit né diffusi tramite televisione, si vedono queste tre ragazze in auto che si preparano per una serata probabilmente in discoteca. Si scattano qualche selfie di rito prima della serata e una di loro mostra il cellulare con l'immagine di un ragazzo palestrato (con a famosa "tartaruga") alla conducente.

L'immagine si sdoppia: nel primo caso la ragazza che sta guidando si volta a vedere l'immagine e scatta l'incidente; mentre nel secondo caso, con pacatezza, la giovane risponde all'amica che guaderà dopo, ora deve concentrarsi sulla strada.

Spot sicurezza stradale, il regista: "Sarà cambiato"

Due comportamenti che sicuramente denotano una situazione di attualità: da un lato la voglia di divertirsi, di accelerare, di controllare il telefonico; dall'altro lato la responsabilità per sé stessi e per tutte le persone che si trovano sulla strada.

Di qui lo slogan dello spot: "Non fai la scelta giusta, fai l’unica possibile".

In tutti gli spot, però, gli utenti hanno notato una grave mancanza: nei sedili posteriori e anche in quelli anteriori le ragazze non indossano le cinture di sicurezza, mentre il codice della strada prevede tale obbligo.

Le uniche eccezioni per non indossare le cinture di sicurezza riguardano le donne incinta o altri soggetti che possono essere esentati. Nessuna di queste situazioni, però, si presenta nello spot.

Ecco quindi che la bufera si scatena contro il regista, Daniele Falleri, che si è detto rammaricato ma che provvederà a modificare gli spot, che non sono ancora stati diffusi ufficialmente sui mezzi di comunicazione di massa.

Salvini pubblica lo spot su X e scatena la bufera

Sono bastati pochi minuti per far scoppiare la polemica sui social, dove gli utenti non hanno potuto non notare un dettaglio fondamentale: nello spot sulla sicurezza stradale del Mit mancano le cinture di sicurezza.

E proprio sotto al post che Matteo Salvini ha pubblicato su X si sono scatenati i commenti degli utenti che sottolineano l'errore.