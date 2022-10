In occasione dell'ultimo Congresso del Partito Comunista cinese, Xi Jinping non ha nascosto le sue ambizioni a lungo termine: l'approfondimento a "Buongiorno Borsa" di Le Fonti Tv.

In occasione dell'ultimo Congresso del Partito Comunista cinese, Xi Jinping non ha nascosto le sue ambizioni a lungo termine. Senza citare di proposito i dati relativi al rallentamento dell’economia che, anche una superpotenza come la Cina sta sperimentando nell’ultimo periodo, il presidente della Repubblica Popolare ha dichiarato di avere obiettivi molto grandi.

Xi Jinping e la sua visione della Cina nel 2050

Per il 2050, ambisce addirittura a far diventare la Cina paese leader nel mondo sotto l’aspetto economico, scientifico, tecnologico e culturale. Nella competizione per l’egemonia globale tra America e Cina, la grandezza dell’economia è un aspetto cruciale. Non a caso Joe Biden ha detto varie volte di voler impedire il sorpasso del colosso orientale e che “gli Stati Uniti continueranno a crescere e a espandersi”.

Un PIL massiccio non è solo una questione simbolica, connessa al primato globale, ma una vera e propria arma che può favorire la creazione di ampie sfere di influenza e la leadership “sistemica” (ad esempio, per l’ordine commerciale e finanziario): una cosa che Washington vuole mantenere e che Pechino vuole raggiungere. Possibilmente entro il 2049, centenario della proclamazione della Repubblica popolare.