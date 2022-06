Se sei alla tua prima assicurazione casa e vuoi avere la migliore offerta possibile, ti consiglio di stare attento a questi piccoli dettagli! E soprattutto ad evitare tutta una serie di servizi che potrebbero essere vantaggiosi solo per la compagnia, e non per te!

E' sempre difficile trovare la migliore offerta per la propria assicurazione casa.

Tutti noi vogliamo stare al sicuro, ed evitare di ritrovarci, in caso di incendi, furti, improvvisi danni dovuti anche dal proprio animale domestico, a dover pagare tutto quanto. E a prezzo pieno.

Ma tutti noi vogliamo anche spendere il meno possibile, ed evitare di pagare un'assicurazione casa che costi a momenti più della riparazione del danno stesso.

Per questo molte assicurazioni vogliono proporre al proprio cliente la migliore offerta possibile, così da venire incontro ad entrambe le esigenze: risparmio e sicurezza.

Va detto però che non tutte queste offerte alla fine risultino davvero le "migliori" sul mercato. Pertanto, vediamo insieme come trovare la migliore assicurazione casa.

Assicurazione casa: ecco qual è la migliore offerta che puoi trovare!

Dopo gli eventi relativi al lockdown di marzo-aprile 2020 molte persone hanno cominciato a rivalutare l'importanza della propria casa, e in molti hanno richiesto una specifica assicurazione casa per il proprio immobile.

Per citare Altroconsumo.it, in sondaggio Nielsen effettuato per Prima Assicurazioni mostra come:

"[...] circa 6 italiani su 10 hanno o sarebbero disposti a stipulare una polizza assicurativa per la propria casa."

Ma con questo aumento della domanda le offerte più vantaggiose hanno cominciato a scemare, per questo bisogna stare attenti a trovare la migliore assicurazione casa, specie in questo periodo.

Per trovare la migliore offerta bisogna andare a vedere alcuni di questi parametri:

massimale,

franchigia,

premio assicurativo.

Più ovviamente la questione relativa al proprio immobile, ovvero al comune ove è situato, la tipologia, il valore e la grandezza in metri quadrati.

Invece, per vedere già all'inizio se hai davanti o meno la migliore assicurazione casa per te, dovrai fare attenzione a quanto la compagnia è disposta a corrisponderti in caso di incidente (ovvero la copertura massima contro tale danno, meglio nota come massimale).

Oppure alla cifra minima che è a carico dell'assicurato, sotto la quale la compagnia non provvede assolutamente al carico, detta anche come franchigia.

Più ovviamente il premio assicurativo, il cui costo dipende non solo dall'accordo che sigli all'inizio, ma anche dagli eventuali incidenti a cui potresti incorrere in futuro. Oltre a ciò, se vengono aggiunte soluzioni e garanzie aggiuntive, il costo aumenta sensibilmente, un po' come si fa con le assicurazioni auto e moto.

La migliore offerta che puoi trovare è quella che concilia un ottimo premio assicurativo annuo con un'ottima selezione di garanzie e protezioni, pienamente compatibili con la zona ove si risiede.

Consigliamo di cercare sui siti online adibiti alla raccolta di offerte assicurative, e di richiedere preventivi (sempre via online, ove possibile) per avere già un panorama delle scelte che puoi avere per la tua casa. E' una forma di "prevenzione" contro offerte a trabocchetto, tipiche in questo settore.

Assicurazione casa: ma quali sono i migliori contratti?

Se cerchi la migliore assicurazione casa, inevitabilmente dovrai valutare le offerte di ogni compagnia. Ogni compagnia cerca di venire incontro alle necessità del proprio cliente, ma, come detto in precedenza, le compagnie stesse devono calcolare il rischio che incorrono se assicurano un soggetto con un'abitazione che ha delle caratteristiche particolari.

Generalmente la migliore assicurazione casa è quella che ti garantisce servizi quali RC verso Terzi (ove RC sta per Responsabilità Civile), e danni da eventi atmosferici, oltre alla comune soluzione "furto e incendio". E il tutto ad un costo contenuto. Ma questo è fattibile solo se la tua casa si trovi in una zona "pacifica".

Perché la compagnia calcola il rischio sulla tua abitazione, e se la casa si trova su zone a rischio per via della microcriminalità, o di eventuali scosse sismiche, il premio assicurativo non può che aumentare.

Inevitabili saranno le proposte di includere nel contratto alcuni servizi specifici per la tua abitazione e per la zona ove risiedi, come una polizza furto e rapina, con garanzia Atti vandalici, oppure l'Assicurazione terremoto.

Sono servizi che possono essere perfetti per chi rischia davvero certe disgrazie, ma non t'aspettare di avere un'assicurazione casa economica.

Assicurazione casa: quanto cosa in generale, e qual è il miglior prezzo?

Il prezzo dell'Assicurazione casa varia a seconda del profilo immobiliare, e di tutti i rischi a cui può andare incontro nel corso del tempo. A questi vanno aggiunti anche i servizi che vuoi richiedere, che vanno dal semplice furto e incendio alla protezione contro terremoti, danni atmosferici, vandalismo e animali domestici.

Alla fine dell'anno, l'assicurazione casa migliore è quella che ti fa stare non oltre i 200-300 euro all'anno. Il problema è che, secondo Facile.it, difficilmente si può andare sotto i 600 euro con queste offerte.

A differenza dell'assicurazione moto e auto, come abbiamo visto nei precedenti articoli, con l'assicurazione casa la responsabilità dell'assicurato è minima. Non hai da mantenere una guida sicura, evitare incidenti o altro, perché i fattori di rischio sono calcolati sul tuo immobile.

O hai la fortuna di aver trovato casa in un quartiere tranquillo, sicuro, senza rischi ambientali e in una zona a bassissima attività sismica, o difficilmente potrai avere la fortuna di ritrovarti con un'assicurazione casa da 200 euro l'anno.

Ovviamente non mancano le offerte online che possono raggiungere quel prezzo, e garantire un buon servizio. Raccomandiamo comunque di vedere bene almeno i primi due parametri che abbiamo accennato a inizio articolo, ovvero il massimale e la franchigia.

Se ad esempio, pur di avere un'offerta vantaggiosa, ti ritrovi con una franchigia alquanto alta, se i danni sono piccoli e quantificabili per una somma uguale o inferiore alla franchigia, non avrai alcun risarcimento.

E' quel genere di trabocchetto che può uscire fuori quando si stipulano contratti al ribasso, tipici anche nel settore delle polizze RC Auto e Moto. Però, anche davanti a queste problematiche, ci sono dei trucchi che puoi utilizzare per avere un'offerta realisticamente vantaggiosa.

Assicurazione casa: ecco i migliori consigli per scegliere quella giusta!

Supponiamo che tu sia alla tua prima assicurazione casa, e che cerchi l'offerta migliore sul mercato.

Se vai su siti come Facile.it, ne trovi a bizzeffe, addirittura con proposte a sconto se fai con la stessa compagnia anche l'RC Auto/Moto. Il problema è che possono proporre servizi base o franchigie o coperture molto limitate, che al momento del bisogno non conducono ad alcun risarcimento.

Un esempio è con la franchigia, che in caso di danni minori va tutta a carico dell'assicurato.

La prima cosa da fare, oltre a cercare offerte online e fare preventivi, è nel capire quali siano gli effettivi servizi che ti servono per la tua casa, e soprattutto per evitare di venire derubato dalla compagnia.

Se la tua casa, citando l'esempio precedente, è situata in una situazione "pacifica" (casi di furto inesistenti, nessun precedente sismico o catastrofico...), a meno di non possedere un palazzo o una villa, la compagnia ti proporrà la migliore assicurazione casa economica.

Sennò dovrai mettere davanti l'esigenza di proteggere la tua casa da furti, incendi, acquazzoni o mareggiate, terremoti, danni dovuti a vandalismo o animali domestici, e quindi richiedere dei servizi extra, pagando di più.

Ricordiamo però di non sottovalutare la copertura stessa di questi servizi extra.

Supponiamo che tu, per esigenza dovuta alla zona dove abiti, sottoscriva una polizza furto e incendio. Se al momento della stipula metti in copertura assicurativa solo l’immobile e le sue mura, praticamente tutto il mobilio sarà non assicurato. In caso di danni ad esso, la compagnia non risponderà dei danni, perché la clausola non lo prevede.

Ovviamente questo discorso non vale nel caso di situazioni di emergenza, infatti raccomandiamo di richiedere anche la tutela legale.