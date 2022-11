Il Black Friday 2022 è sempre più vicino. Quest’anno il giorno di sconti e offerte più atteso dell’anno cade il 25 novembre e sono tantissimi gli italiani che si preparano a risparmiare su una vasta gamma di prodotti.

Questa ricorrenza è senz’altro conveniente, sempre che si tengano a mente alcune regole di risparmio per individuare le offerte vantaggiose (dopo un’attenta analisi dei prezzi prima dell’evento e quando è in corso) e per sfuggire alle possibili truffe.

Non bisogna, però, dimenticare che, oltre a ottenere interessanti sconti, è anche possibile sfruttare alcuni bonus messi a disposizione dal governo per risparmiare ulteriormente sugli acquisti.

Per poterlo fare è, però, necessario essere in possesso di alcune informazioni relative non solo al modo in cui è possibile spendere i soldi di eventuali contributi economici statali, ma anche le scadenze degli stessi.

Vediamo, allora, quali sono i bonus del governo da utilizzare per ottenere un doppio risparmio sugli acquisti effettuati durante il Black Friday.

Black Friday 2022, cosa acquistare e su quali prodotti sfruttare i bonus del governo

Il Black Friday interessa le più disparate categorie merceologiche, dall’elettronica alla moda, dalla casa ai libri, fino ad elettrodomestici e cosmetici.

Inoltre, sebbene si tratti di una ricorrenza che interessa prevalentemente gli e-commerce e gli shop online, diversi sono i negozi fisici che approfittano di questo periodo per acquisire nuovi clienti e fidelizzarne altri.

Se l’intenzione è quella di riuscire a ottenere un super risparmio, come dicevamo, può essere utile conoscere quali sono i bonus 2022 da sfruttare in questo mese di novembre e, più in particolare, durante il Black Friday.

In questo modo, infatti, oltre a usufruire degli sconti del 25 novembre, ci sarà la possibilità di risparmiare su elettrodomestici, libri, ma anche computer e tablet.

Black Friday 2022, come risparmiare su tantissimi prodotti con il bonus per lavoratori e pensionati

Considerando i recenti rincari e l’aumento delle bollette di luce e gas, il governo italiano ha messo a disposizione di lavoratori e pensionati un bonus una tantum come contributo per le spese.

Nel mese di novembre, lavoratori dipendenti, autonomi, lavoratori domestici, pensionati, ma anche percettori di Naspi riceveranno i 150 euro. Soldi, questi, che il governo eroga con l’intenzione di contribuire alle spese per le bollette e, dunque, contrastare il caro energia.

Allo stesso tempo, non esistono dei paletti riguardo agli acquisti da effettuare utilizzando il bonus 150 euro. Ciò significa che chi lo desidera può utilizzare il contributo per qualsiasi tipo di acquisto.

Ne consegue che i destinatari della misura possono decidere di spendere il bonus proprio durante il Black Friday.

Black Friday 2022, come risparmiare sugli elettrodomestici

Il Black Friday è da sempre l’occasione giusta per cambiare o acquistare nuovi elettrodomestici.

Anche in questo caso, lo sconto può essere ancor più vantaggioso. Nel nostro Paese, infatti, è possibile usufruire del cosiddetto bonus elettrodomestici, una detrazione Irpef del 50% attiva fino al 31 dicembre 2024.

Rispetto al bonus 150 euro ci sono alcuni paletti in più per sfruttare questo bonus durante il Black Friday 2022. Il bonus elettrodomestici, infatti, è innanzitutto legato alla ristrutturazione dell’immobile. In secondo luogo, può essere sfruttato per acquistare elettrodomestici che rispettino alcune caratteristiche.

In particolare, si può utilizzare il bonus per acquistare:

• forni di classe non inferiore alla classe A;

• lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe non inferiore a classe E;

• frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla classe F.

Black Friday 2022, come risparmiare su libri, DVD, PC e tablet

Infine, il Black Friday 2022 è il momento migliore per sfruttare due bonus che il governo riconosce a due particolari categorie: studenti neo maggiorenni e insegnanti.

In particolare, chi ha compiuto 18 anni può usufruire del bonus cultura, un regalo introdotto per diffondere la cultura tra i più giovani. Ecco perché gli acquisti effettuati utilizzando i soldi di questo bonus sono limitati.

Lo studente può acquistare solo alcune categorie di prodotti, per esempio biglietti per cinema e teatro, corsi e abbonamenti a quotidiani, digitali o cartacei. I neo diciottenni, però, possono anche utilizzare il bonus cultura durante il Black Friday per acquistare libri, DVD, CD o vinili, anch’essi compresi tra le spese ammesse.

Non è possibile, invece, spendere i 500 euro del bonus per l’acquisto di smartphone, computer o tablet.

Questi ultimi due prodotti, però, possono essere acquistati dagli insegnanti. Per questi ultimi, il governo mette a disposizione ogni anno la Carta del Docente: si tratta di 500 euro che i docenti possono utilizzare per acquistare prodotti o servizi per la formazione o l’aggiornamento professionale.

A differenza dei neo maggiorenni, gli insegnanti possono sfruttare il bonus per approfittare delle offerte del Black Friday e del Cyber Monday 2022 relative a computer e tablet.