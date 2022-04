Bonus 2022 richiedibili con ISEE basso? Il Governo Draghi conferma una serie di contributi anche per l’anno in corso. Se in possesso dei requisiti richiesti si potranno ottenere fino a 1300 euro da subito. Ecco in cosa consiste e le ultime novità a riguardo.

Se sei una famiglia a reddito ISEE basso non hai da disperare. Anche per il 2022 si potranno ottenere un insieme di sostegni economici pensati appunto per chi non dispone di redditi elevati.

L’esecutivo Draghi ha infatti rinnovato al nuovo anno un pacchetto di agevolazioni appositamente pensate per venire incontro a particolari categorie di soggetti in difficoltà economica.

Stiamo parlando di veri e proprio Bonus a ISEE basso rivolti ai nuclei familiari costretti a far quadrare i conti per arrivare a fine mese.

No, non si tratta dei consueti sostegni erogati per ammortizzare la crisi economica causata dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma di aiuti svincolati dall’andamento della pandemia sul territorio dello Stato.

Naturalmente, come qualsiasi tipo di agevolazione attiva e richiedibile nel 2022, potrà essere ottenuta nel rispetto di specifici requisiti. Ben 1300 euro potranno essere richiesti dalle famiglie italiane a partire dal mese di aprile.

Ma vediamo subito di quali Bonus a ISEE basso si tratta e le condizioni da soddisfare per poterne usufruire.

Cogliamo l’occasione per ricordare che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si rinnova in qualsiasi mese dell’anno. Tuttavia, è consigliato richiedere l’aggiornamento sul finire di gennaio, soprattutto se si beneficia di agevolazioni da parte dello Stato.

Occhio, dunque, alle tempistiche di richiesta del nuovo ISEE: il suo mancato aggiornamento può determinare il blocco delle erogazioni a cui si ha diritto.

Bonus 2022, ISEE basso? Fino a 800 euro di voucher spesa entro il 30 aprile

Veniamo alla prima delle tante misure che permettono alle famiglie con ISEE basso di ottenere complessivamente fino a 1300 euro.

Stiamo parlando dei famosi e tanto richiesti Bonus spesa. L’agevolazione che permetterà ai nuclei familiari di ottenere un sostegno economico, erogato dai Comuni, è stata riconfermata con un nuovo stanziamento da parte del Governo Draghi anche per il mese di aprile.

Ancora una volta, il Bonus spesa potrà essere utilizzato per acquistare beni alimentari, di prima necessità, per la cura della persona e, se alcuni comuni lo consentono, per pagare le bollette.

In un certo senso ci troviamo di fronte a dei veri e propri Bonus a ISEE basso erogati a livello centrale e gestiti dalle diverse amministrazioni comunale.

Pertanto, il consiglio che sentiamo di darvi è quello di controllare assiduamente la pagina internet ufficiale del proprio comune di residenza per verificare la presenza del bando di partecipazione.

Attenzione, non tutti i comuni fissano delle soglie ISEE d’accesso ai Bonus spesa essendo i requisiti d’accesso rimessi alla volontà delle amministrazioni comunali. Stesso discorso vale per le somme da erogare.

Pur variando da comune a comune è però possibile fare una stima dell’importo medio di Bonus spesa erogato alle famiglie. Le somme oscillano da un tetto minimo di 300 euro ad uno massimo di 800.

Naturalmente, le cifre variano in base alla composizione del nucleo familiare richiedente. Una famiglia composta da meno membri riceverà un Bonus spesa di importo inferiore e viceversa.

Per quanto concerne le scadenze, in molto Comuni è ancora possibile partecipare ai bandi per l’assegnazione dei voucher di spesa almeno fino al 30 aprile 2022.

Bonus ISEE basso: ad aprile spazio alla Carta Acquisti INPS

Il secondo dei Bonus a ISEE basso destinato alle famiglie riguarda la carta acquisti 2022. Una misura molto simile nel funzionamento al Bonus spesa. In questo caso, però, l’ammontare di contributo spettante ai potenziali beneficiari verrà erogato dall’INPS.

Ma cos’è la carta Acquisti? Si tratta di una carta simile a quella per i pagamenti elettronici ricaricata bimestralmente di 80 euro, per un ammontare complessivo di 480 euro all’anno.

Tale importo potrà essere utilizzato per pagare la spesa, ma anche le bollette, dal funzionamento molto simile ai voucher di spesa.

Anche in questo caso non spetterà a tutti. Potranno beneficiare del Bonus a ISEE basso soltanto i nuclei familiari in cui sia presente un bambino sotto ai tre anni di età e i gli over 65.

Per richiedere la Carta Acquisti INPS occorre recarsi presso un ufficio di Poste Italiane. L’attivazione piò essere fatta anche nel mese di aprile.

Per quanto concerne i requisiti da rispettare, non si dovrà superare la soglia ISEE di 7.120, 39 euro annui. Per i cittadini con più di 70 anni il limite di 9.493,86 euro.

Bonus per le famiglie, ISEE basso? Fino a 270 euro

Terminiamo la nostra disamina sui Bonus 2022 richiedibili anche con ISEE basso occupandoci del sostegno INPS più richiesto dalle famiglie italiani con figli piccoli fiscalmente a carico.

Un particolare contributo che permetterà ai nuclei familiari di ammortizzare le spese supportate per l’iscrizione dei bambini agli asili nido sia pubblici che privati.

Anche in questo caso, come per la maggior parte delle agevolazioni appena viste ed attive anche nell’anno in corso, il contributo non spetterà a tutti.

Beneficiari del Bonus asilo nido, questo è il nome dell’agevolazione in questione, saranno solo i nuclei familiari in possesso di specifici requisiti. Quali?

Iniziamo col dire che non si tratta di condizioni assai stringenti: tutte le famiglie con figli fiscalmente a carico di età inferiore ai 3 anni potranno beneficiare del Bonus che si sostanza nel rimborso di quanto speso per l’iscrizione al nido.

Ma torniamo all’ISEE. Il Bonus in questione per certi versi si avvicina molto all’Assegno Unico e Universale entrato in vigore lo scorso gennaio, almeno per quanto concerne il funzionamento.

Ebbene, ci troviamo di fronte ad un contributo che può essere richiesto con o senza ISEE, a discrezione del nucleo familiare richiedente.

Gli importi, però, cambiamo al variare del reddito della famiglia. Ma entriamo dei dettagli degli importi.

I nuclei familiari titolari di un ISEE basso, sotto i 25.000 euro, riceveranno per ben 11 mesi una quota di Bonus asilo nido pari a 272,72 euro, per un ammontare complessivo di 3000 euro.

Nel caso in cui non si disponesse dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente l’importo del contributo si dimezza. Verrà sempre erogato dall’INPS per 11 mensilità ma decurtato nell’importo.

Nello specifico, il Bonus senza ISEE permetterà alle famiglie beneficiarie di ottenere mensilmente 136,36 euro, per un ammontare complessivo di 1.500 euro.

Per quanto concerne la modalità di richiesta, invece, non ci sono particolari vincoli. Come quota parte dei Bonus erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale la domanda andrà presentata dal sito internet ufficiale dell’Ente.

Una volta effettuato il login al portale utilizzando le credenziali d’accesso (SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica) basta recarsi nella sezione del sito dedicata al sussidio.

Vi consigliamo di raccogliere prima tutta la documentazione necessaria alla compilazione del form online. Non solo i documenti personali riguardanti i bambini iscritti al nido, ma anche tutte le ricevute dalle quali sia possibile desumere il pagamento delle rette.

Sul fronte scadenza, invece, il Bonus asilo nido potrà essere richiesto entro il prossimo anno.