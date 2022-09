Un nuovo bonus 400€ per figli minori, attivato a oggi per questi fortunati beneficiari. In sostanza, un bonus per tutti, dal momento che il limite Isee previsto è di 40.000€ di reddito annuo. Ecco chi sono gli aventi diritto, i requisiti e come avere i voucher. La scadenza del bando è fissata al 16 settembre, i buoni saranno validi fino al 10 ottobre prossimo.

Tante le notizie dell’ultim’ora relative alla campagna elettorale in corso. Buoni propositi e promesse si rincorrono a ritmo serrato, da parte di ogni forza politica.

In particolare, c’è un aspetto che potrebbe diventare rilevante, per la formazione di bambini e ragazzi, e riguarda il fatto che in Parlamento lo sport stia per diventare un diritto di tutti i cittadini.

Con l’auspicio che, una dopo l’altra, tutte le regioni italiane possano allinearsi all’iniziativa, in questa sede presentiamo le opportunità messe a disposizione per quest’anno, da parte della regione Toscana.

Anche un’altra regione ha attivato una misura in tal senso, seppure con importi differenti. Lo vedremo a seguire nell’articolo.

Ecco tutti i dettagli relativi ai beneficiari, ai requisiti da rispettare e alle modalità per richiedere il voucher.

Bonus 400€ per l’a.s. 2022-2023: un contributo economico per lo sport dei ragazzi

Nella fattispecie si tratta di borse per lo sport, del valore di 400€ ciascuna in favore di giovani minorenni, che la regione Toscana ha deciso di attivare, battendo tutti sul tempo, per il prossimo anno sportivo 2022-2023.

Il bando a cui si fa riferimento è su Firenze e ha aperto lo scorso 16 agosto, per chiudersi il 16 settembre 2022.

I destinatari dell’iniziativa sono i figli minori, che possono beneficiare del voucher fino al raggiungimento della maggiore età.

In sostanza, un bonus sport per tutti, con il chiaro obiettivo di facilitare l’inclusione dei giovanissimi e di incentivarli ad iscriversi alle società sportive della città.

I beneficiari provengono da famiglie a basso reddito, motivo per cui l’attività sportiva diventa aggregante anche per chi, presumibilmente, invece non avrebbe potuto permettersi di praticarla.

Il progetto si chiama “Potenziare e innovare lo sport per tutti”, prevedendo un rimborso spese per tutti coloro che decidono di iscriversi a un corso per una qualsiasi attività sportiva, al di là della sua durata.

Infatti, il comune provvederà a erogare il contributo sia ai ragazzi che protendono per la frequenza annuale, sia per coloro che invece decidono di praticare a cadenza semestrale o trimestrale o anche con durata inferiore.

A seguire, nel dettaglio, i requisiti previsti per accedere all’agevolazione.

Bonus 400€ sport per tutti: requisiti per accedere

Al via il nuovo bando per l’assegnazione di borse di studio per l’anno sportivo 2022-2023, con domande aperte fino al 16 settembre prossimo.

Per quanto l’accesso alla possibilità offerta preveda il non superamento di una determinata fascia Isee 2022, si tratta in realtà di un bonus per tutti, dal momento che il reddito annuo attestato è pari a 40.000€.

Quel che si prevede dunque è un gran numero di richieste da gestire, motivo per cui, alla fine dei conti, in graduatoria risulteranno effettivamente avvantaggiati i nuclei familiari con Isee più basso.

Al di là del limite reddituale entro il quale rientrare, è necessario rispettare altri requisiti, quali il fatto di avere un figlio minorenne a carico.

Nel momento in cui si risulta assegnatari del contributo economico, è indispensabile finalizzare l’iscrizione entro il 10 ottobre 2022, presso:

società sportive della città

associazioni ed enti affiliati alle Federazioni sportive nazionali (FSN)

enti di promozione sportiva (EPS)

discipline sportive associate (DSA).

È indispensabile la residenza nel comune di Firenze.

Bonus sport per tutti: come presentare domanda

Come già abbiamo avuto modo di evidenziare, la scadenza del bando è fissata al 16 settembre.

Tutti gli interessati dunque possono approfittare fino alle 23:59 di tale data, per inviare la propria richiesta e vedersi dunque riconoscere un contributo economico di 400€ per finanziare la pratica sportiva del proprio figlio.

In realtà non ci sono limiti, per ciò che riguarda il numero di beneficiari, per singolo nucleo familiare. Ciò significa che ogni famiglia, nel caso di più figli minori che vogliono intraprendere tale percorso formativo, possono presentare le relative domande e ottenere il beneficio per tutti.

Presentare domanda è molto semplice. Infatti, è sufficiente navigare sul sito del comune di Firenze, effettuando l’accesso tramite le proprie credenziali di identità digitali, come lo Spid.

Compilando l’apposito modulo e inserendo il codice fiscale dei diretti interessati, il sistema è in grado di recuperare l’attestazione Isee 2022 presentata, accertando dunque l’eventuale diritto al sussidio.

Nel momento in cui le domande pervenute dovessero eccedere le risorse finanziare a disposizione, allora si stilerà una graduatoria, per stabilire gli aventi diritto. Ovviamente la classifica, pubblicata sul sito web del comune, è anonima, dal momento che figura soltanto il codice identificativo rilasciato al momento del protocollo della domanda stessa.

Segnaliamo infine che anche la regione Sardegna ha attivato dei bonus in tal senso, del valore di 250€ a figlio, di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Si rimanda alla lettura dell’articolo specifico, per ulteriori informazioni di approfondimento.