Tra tutte le misure messe in campo dal Governo Draghi una in particolare è stata apprezzata perché offre un valido aiuto ai giovani under 31 che si trovano a pagare il canone di locazione di un intero appartamento o per una singola stanza.

Una misura interessante pensata per offrire una mano ai giovani fuorisede che studiano o lavorano lontano dalla propria casa o fuori Regione. Certamente molto interessante, ma non l’unica.

Sì perché altri enti locali hanno deciso un proprio autonomia di predisporre dei bandi di attribuzione dei Bonus affitto riservati alle famiglie residenti in una specifica Regione o in un particolare Comune.

Si tratta in questo caso di Bonus affitto destinati alle famiglie a ISEE basso, voluti proprio per tendere una mano ai nuclei in difficoltà economica, costretti a tirare la cinghia per far quadrare il budget mensile familiare.

Poiché ogni ente può scegliere a proprio piacimento requisiti da possedere, importi e condizioni da soddisfare, il Bonus affitto 2022 varierà da Comune a Comune. Non solo, anche la soglia ISEE da non superare per essere ammessi al beneficio non sarà la stessa, così come la data di scadenza fissata per l’inoltro delle domande.

Se sei una famiglia a reddito basso o un giovane interessato a fruire del Bonus affitto 2022 dovrai solo tenere sott’occhio il sito internet del Comune di residenza. Qui, infatti, vengono pubblicati i bandi contenenti tutte le indicazioni per accedere al Bonus.

Ma vediamo subito quali Comuni hanno dato l’ok a nuovi Bonus affitto 2022 locali, oltre a quello introdotto dal Governo, chi potrà farne domanda e quali requisiti le famiglie dovranno possedere per avere tranquillamente il riconoscimento dell’agevolazione sul canone di affitto, entro la scadenza indicata nello stesso bando.

Anticipiamo fin da subito che in alcuni casi si avrà diritto ad un rimborso di ben 3000 euro.

Bonus affitto, solo under 31? Con ISEE basso 3000 euro anche alle famiglie? In quali Comuni

Sganciate dal Bonus affitto introdotto a livello statale, il riferimento è all’agevolazione pensata per i giovani under 31 capace di fornire un aiuto economico ai ragazzi in affitto, troviamo molte altre misure messe in campo dalle singole amministrazioni comunali sempre in grado di garantire un risparmio sulle spese legate alla stipula di un contratto di locazione.

Alcuni Comuni, addirittura, assicurano un rimborso spese fino a 3000 euro se rispettate determinate condizioni.

Si tratta per lo più di Bonus affitto 2022 rivolti alle famiglie a basso ISEE, obbligate a rispettare una determinata soglia dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per averne accesso.

Ma partiamo dal Bonus affitto under 31. I giovani di età inferiore ai 31 anni, che si trovano a sostenere mensilmente le spese di affitto di un immobile o di una singola stanza potranno richiedere il contributo se titolari di un ISEE relativamente basso: sotto i 15.493,71 euro.

Il diritto all’agevolazione però si ottiene solo se l’interessato al Bonus affitto dimostra di abitare regolarmente nell’immobile per cui si decide di accedere all’agevolazione.

Ma, lo ripetiamo ancora una volta, questo non è l’unico Bonus affitto 2022 in circolazione. Si contano infatti molteplici contributi simili nello scopo ma gestiti da altri enti ed erogati a diversi beneficiari: le famiglie a ISEE basso in condizioni di evidente disagio economico.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha peggiorato ancora di più il quadro economico di molte famiglie già in difficoltà. Ad aggrevare la situazione ci pensa il caro bollette, carburante e l’impennata dei costi delle materie prime, diretta conseguenza del conflitto Russia Ucraina.

E il canone di locazione rientra mensilmente nel calcolo delle spese da onorare se si vuole continuare a usufruire di un immobile o di una porzione di esso. Per questo motivo, un Bonus affitto diventa di fondamentale importanza per agevolare le spese.

Bonus affitto 2022, 3000 euro a tutti a ISEE basso? Ecco come ottenerli

C’è un solo modo per accedere ai Bonus affitto 2022 pensati dai comuni: basta partecipare al bando di concorso disposto dall’ente locale presso cui si ha la residenza. Motivo per cui, occorre tenere sotto controllo il sito internet ufficiale del proprio Comune.

Solo in questo modo si potranno conoscere quali sono i requisiti richiesti alle famiglie a ISEE basso per accedere al Bonus affitto, non sempre di 3000 euro, tutti gli altri importi e la data di scadenza della presentazione delle istanze.

Nonostante le condizioni da soddisfare variano da Comune a Comune, sulla base delle indicazioni inserite nei diversi bandi, alcuni requisiti richiesti alle famiglie non variano.

Innanzitutto, il Bonus affitto 2022 spetta solo a chi paga il canone di locazione, ha la residenza nel comune che ha indetto il bando e rispetta le soglie ISEE fissate per l’accesso al contributo.

Allo stato attuale, si contano numerosi Comuni che hanno dato l’ok alla presentazione delle domande per accedere al Bonus affitto fino a 3000 euro. Di quali si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Bonus affitto, 3000 euro alle famiglie a ISEE basso: domande scadute. In quale Comune

Vediamo subito quali Comuni hanno aperto la finestra temporale utile all’accoglimento delle domande per accedere al Bonus affitto 2022. Volutamente iniziamo da un bando ormai concluso

Come avuto modo di precisare in apertura di articolo, ogni amministrazione comunale è lasciata libera di scegliere tempi, requisiti d’accesso e beneficiari del Bonus affitto 2022.

Il Comune di Monza, ad esempio, ha dato la possibilità alle famiglie di inoltrare le domande entro e non oltre il 23 maggio 2022.

Il Bonus affitto in questione poteva essere richiesto soltanto dalle famiglie che sono state in grado di dimostrare il peggioramento della propria condizione economica causato dalla pandemia.

A queste spetterà un Bonus affitto 2022 molto consistente nell’importo, se in possesso dei requisiti previsti dal bando: ben 3000 euro per un totale di otto mensilità erogati direttamente al proprietario dell’immobile.

L’agevolazione, però, spetta esclusivamente ai nuclei familiari che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando. Di quali si tratta?

Solo le famiglie con un valore ISEE relativamente basso (sotto i 26.000 euro) e residenti da almeno sei mesi presso l’immobile per cui si richiedeva l’accesso al Bonus affitto 2022 potevano partecipare al bando.

Bonus affitto, ISEE basso a Pistoia. Ecco come le famiglie devono inviare domanda

Altro Bonus affitto a disposizione delle famiglie a ISEE basso, richiedibile entro la fine del mese di maggio. è quello pensato dal Comune di Pistoia per i suoi residenti.

Si tratta di una particolare agevolazione concessa non solo per agevolare le spese d’affitto, ma erogato in concomitanza ad un altro Bonus sempre messo a disposizione del Comune: il Bonus sociale Idrico.

Le famiglie interessate a entrambi i contributi dovranno solo collegarsi alla pagina istituzionale del Comune di Pistoia, scaricare il bando del Bonus affitto 2022 e seguire le istruzioni per inviare le domande indicate nello stesso documento, ovviamente nel rispetto dei requisiti prestabiliti.

Il Bonus affitti 2022 comunale spetta, dunque, alle famiglie con basso ISEE (sotto i 16.500 euro) e in possesso di un regolare contratto di affitto. C’è poi una soglia ISEE da rispettare: non superiore ai 29.545,98 euro.

Come per tutti i Bonus affitto 2022, non necessariamente fino ai 3000 euro d’importo, è richiesta la residenza nel Comune di Pistoia. Per l’inoltro delle domande serve lo SPID, la CIE o la CNS.

Bonus affitto, ISEE basso a Genova: quali requisiti sono richiesti alle famiglie

Andiamo ora a Genova. Qui il Comune ha disposto un nuovo bando per richiedere il Bonus affitto 2022, completamente coperto da un finanziamento di due milioni di euro messo a disposizione dal Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione.

Come per gli altri Comuni, destinatarie del Bonus affitto 2022 sono le famiglie a ISEE basso, residenti a Genova da almeno due anni prima della pubblicazione del bando.

Oltre all’ISEE basso (sotto i 16.700 euro), tra i requisiti da rispettare si annoverano: un ISEE non superiore a 29.000 euro e un patrimonio immobiliare non eccedente i 25.000 euro.

Le domande devono essere inviate dalla piattaforma comunale entro e non oltre il 2 giugno 2022.