Hai meno di 31 anni? Cogli l'occasione per lasciare la casa dei tuoi genitori e andare a vivere da solo o in coppia. Grazie al bonus affitto per i giovani puoi ottenere una detrazione fiscale fino a 2.000 euro all'anno per quattro anni, ma solo se possiedi un ISEE basso. Ecco tutto quello che devi sapere per risparmiare sull'affitto e trasferirti in una nuova casa.

I giovani italiani lasciano la casa dei genitori sempre più tardi: in media un ragazzo italiano aspetta i 26 anni prima di andare a vivere da solo per i più svariati motivi (per il lavoro, lo studio o per la convivenza con il, partner). La media europea è di 4 anni in meno. Il motivo è che mancano i sostegni statali adeguati, oltre a un posto di lavoro stabile, e alla sicurezza di un’entrata mensile fissa sulla quale poter contare.

Non tutti sanno che esiste un bonus affitto per i giovani, grazie al quale i ragazzi che non hanno ancora compiuto 31 anni possono godere di una detrazione fiscale sulla locazione di un intero appartamento o di una singola stanza. L’occasione perfetta per lasciare la casa dei genitori e andare a vivere da soli o in coppia.

Ma come funziona il bonus affitto per i giovani? Ecco tutto quello che c’è da sapere per andare a vivere da soli o con il proprio partner e iniziare a risparmiare sull’affitto mensile cogliendo l’occasione.

Bonus affitto giovani fino a 2.000 euro all’anno: come funziona

Lasciare la casa dei genitori per andare a vivere da soli e formare una famiglia: il sogno di molti ragazzi è proprio questo, ottenere la propria indipendenza, poter contare su un lavoro solido e sicuro, avere la possibilità di costruire il proprio futuro con la certezza di crescere e migliorare nel tempo.

Ad oggi per lasciare la casa dei genitori e andare a vivere da soli o in coppia è disponibile un bonus affitto destinato ai giovani, oltre a numerose agevolazioni per l’acquisto della casa e l’accensione di un mutuo (con meno di 36 anni di età).

In Galles, invece, i giovani possono contare su un bonus da 1.700 euro al mese per lasciare la casa dei genitori e andare a vivere da soli: un incentivo assolutamente apprezzato.

Torniamo in Italia e cerchiamo di capire come funziona il bonus affitto per i giovani: ne hanno diritto i ragazzi dai 20 ai 31 anni che intendono locare un immobile o una singola stanza (nel caso di studenti che si sono trasferiti in un’altra città).

Si possono ottenere fino a 2.000 euro di detrazione fiscale ogni anno, per i primi quattro anni dalla stipula del contratto: vediamo i dettagli.

Bonus affitto giovani per lasciare la casa dei genitori: tutte le novità 2022

Il bonus affitto di cui stiamo parlando non è una novità: anche in passato si potevano richiedere delle agevolazioni simili, ma la normativa che le regolava era diversa. A introdurre delle modifiche è stata l’ultima Legge di Bilancio 2022: che cosa è cambiato?

Anzitutto, è stata ampliata la platea di giovani che possono richiedere l’agevolazione: ne hanno diritto, infatti, i ragazzi di età superiore a 20 anni e inferiore 31 anni (anziché fino a 30 anni come previsto precedentemente).

Inoltre, la detrazione fiscale fino a 2.000 euro all’anno scatta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto (anziché per i primi tre), ed è valida anche per la locazione di una singola stanza.

Il conduttore, però, deve aver trasferito la residenza all’interno dell’abitazione, che deve risultare diversa da quella dei genitori.

Bonus affitto per lasciare la casa dei genitori: occasione d’oro per i giovani. A chi spetta

Ci sono poi dei requisiti specifici che consentono di accedere al bonus affitto per i giovani: è l’occasione d’oro per lasciare la casa dei genitori, ma chi può permetterselo?

Hanno diritto al contributo sull’affitto tutti i ragazzi che rientrano nella fascia d’età sopra riportata (20-31 anni non compiuti), purché abbiano firmato un contratto di locazione e abbiano spostato la propria residenza presso la nuova abitazione.

Non solo: è necessario anche possedere un reddito basso, ovvero rientrare entro la soglia massima fissata dalla legge. È dunque richiesto un ISEE inferiore a 15.493,71 euro all’anno per poter ottenere il contributo economico sull’affitto.

Bonus affitto giovani: vantaggi, risparmio e convenienza. Gli importi

E veniamo ora ai vantaggi e al risparmio effettivo che permette di ottenere il bonus affitto per i giovani: perché richiederlo?

Oltre a poter godere di una casa indipendente da quella dei genitori – seppur in affitto –, il bonus consente di ottenere anche una detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi fino al 20% del canone di locazione mensile, ovvero da un minimo di 991,60 euro ed entro un massimo di 2.000 euro all’anno, per i primi quattro anni dalla stipula del contratto.

Qualora poi il giovane abbia diritto alla massima detrazione prevista dal beneficio (cioè duemila euro), in un arco temporale di quattro anni potrebbe ottenere un contributo pari complessivamente a 8.000 euro.

Un incentivo davvero interessante per tutti coloro che sognano di andare a vivere da soli, lontano dai genitori per poter costruire una propria famiglia. In alternativa, esiste anche il bonus prima casa per l’acquisto di un immobile e l’accensione di un mutuo con garanzia statale all’80%.

Come richiedere la detrazione sull’affitto all’AdE

Per richiedere la detrazione sull’affitto all’Agenzia delle Entrate i giovani interessati possono inserire nella dichiarazione dei redditi i dati necessari per ottenere il contributo. Non solo: esistono anche dei bonus per studenti universitari fuori sede e altre agevolazioni per risparmiare su questa voce si spesa.

A tal fine saranno richiesti: dati personali e dati catastali dell’immobile oggetto di locazione, contratto di affitto e specifiche in merito all’immobile affittato, ISEE.