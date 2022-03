Nuovo Bonus Cashback 2022 in partenza. Dopo l’addio al Cashback di Stato dello scorso anno per mano del Governo Draghi, soppiantato dal Bonus bancomat, arriva una nuova misura attiva dal 15 aprile. Ecco a chi spetta e come funziona.

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80]

Nuovo Bonus Cashback 2022 in partenza. Dopo l’addio al Cashback di Stato dello scorso anno, soppianto dal Bonus Bancomat sotto il Governo Draghi scatta, l’ok ad una nuova misura già attiva da marzo.

La notizia della cancellazione del vecchio Bonus Cashback, lo ricordiamo, non è stata ben accolta dagli italiani che hanno continuato comunque a riporre le speranze in un Cashback 2022.

Attesa purtroppo tradita. Quella che era stata fatta passare per un’interruzione temporanea, di soli 6 mesi, si è rivelata essere una vera e propria cancellazione del Cashback.

La misura non solo non ha ottenuto la proroga 2022 tanto attesa, ma ha finito per cedere il suo posto al Bonus Bancomat fruibile anche nell’anno in corso.

Maggiori informazione sull’addio al Cashback di Stato le trovate nel video YouTube di HBblog.

Occorre però porre l’accento sull’importanza della misura ormai cancellata.

Il Bonus Cashback dello scorso anno ha infatti riscosso un successo inaudito fra gli italiani interessati al programma, poiché permetteva di ricevere un rimborso percentuale sugli acquisti effettuati utilizzando come strumento di pagamento le carte elettroniche (bancomat, carte di credito, carte di debito).

Ciò basta a giustificare il ricorso da parte di Poste Italiane e di Satispay ad incentivi per certi versi molto simili al Cashback di natura statale.

Ma c’è una novità.

Anche se il capitolo Bonus Cashback è stato definitivamete chiuso lo scorso anno, gli italiani potranno fare affidamento su un nuovo Cashback ribattezzato “Cashback targa”.

Ma vediamo subito in cosa consiste, quali sono i requisiti da possedere e come ottenere il nuovo Bonus Cashback 2022.

Nuovo Bonus Cashback 2022: in cosa consiste

Il nuovo Cashback da oggi in partenza è stato ribattezzato Cashback targa.

Si tratta di una misura totalmente differente dal Bonus Cashback in passato autorizzato a livello centrale, poiché riguarda esclusivamente le autostrade.

Ebbene, oggi 15 marzo 2022 si potrà accedere al nuovo Cashback 2022. Stiamo parlando di una misura ancora non estesa su scala nazionale perché deve superare una la fase di rodaggio di un mese prima di poter essere allargato a tutte le Regioni d’Italia.

Per in momento, solo la Liguria prenderà parte alla fase di sperimentazione.

Solo dopo aver superato brillantemente il test iniziale, il nuovo Cashback verrà esteso in tutte le regioni d’Italia a partire dal 15 aprile 2022.

Ma in cosa consiste il Bonus Cashback targa 2022? Cerchiamo di rispondere in maniera chiara al quesito.

Allo stato attuale, tutti i proprietari di veicoli sono tenuti al pagamento del pedaggio nel caso di accesso ai servizi forniti da Autostrade per l’Italia. Fin qui niente di anomalo.

Il Cashback permetterà di ottenere un rimborso delle somme versate per tratte soggette a ritardo, individuando i beneficiari tramite la targa dell’autovettura.

Grazie alle telecamere disposte presso i caselli ASPI, infatti, sarà possibile rintracciare gli automobilisti a cui spetta il rimborso.

In sostanza, dal 15 aprile 2022 tutte le Regioni d’Italia potranno ricevere il rimborso automatico di quanto speso per il pedaggio nelle tratte di Autostrade per l’Italia grazie al nuovo Bonus cashback 2022.

Nuovo Cashback 2022: a chi spetta il Bonus rimborso dal 15 aprile

Così come quota parte dei Bonus attualmente in vigore, anche il Bonus Cashback targa 2022 non spetterà a tutti. Il Bonus rimborso verrà concesso da aprile solo se si verificano specifiche condizioni.

In particolare, il diritto a ricevere indietro quanto versato scatta in caso di code o ritardi registrati sui tragitti ASPI. Ma non è tutto.

I ritardi dovranno essere collegati a code e intoppi nella percorrenza causati dalla presenza di cantieri disposti per l’ammodernamento delle Autostrade.

Solo in questo caso si potrà ottenere il nuovo Cashback 2022.

Per quanto concerne i beneficiari, invece, il Bonus verrà concesso agli italiani che rispettano tali condizioni indipendentemente dalla modalità utilizzata per il pagamento del pedaggio.

Per essere più chiari, il nuovo Bonus Cashback si attiva tanto se i costi di pedaggio vengono pagati a mezzo moneta o utilizzando carte di credito, debito o bancomat.

A partire dal 15 aprile 2022 per ottenere il rimborso totale delle spese collegate al ritardo occorrerà iscriversi all’App Free-to-X.

Nuovo Bonus Cashback: quali sono i requisiti da rispettare da aprile 2022

Anche se nei paragrafi precedenti abbiamo menzionato chi sono i beneficiari del nuovo Cashback targa attivo da aprile 2022 in tutta Italia, forniamo qualche informazione in più al riguardo.

Ripetiamo ancora una volta che il nuovo Bonus Cashback è rivolto a tutti i proprietari di auto. Per il momento sarà attivo solo per i cittadini liguri per le tratte Autostrade d’Italia presenti entro il territorio regionale.

Bisognerà attendere il 15 aprile 2022 per poter usufruire del Bonus Cashback targa per tutte le tratte ASPI d’Italia.

Il principale requisito da rispettare per l’ottenimento del rimborso implicito nel Cashback riguarda il ritardo accumulato.

La restituzione delle somme pagate per il pedaggio scatterà esclusivamente a seguito di ritardi registrati a causa di cantieri di ammodernamento e manutenzione di Autostrade.

Nessun altro tipo di ritardo permette l’accesso al nuovo Bonus Cashback 2022.

Nuovo Cashback di aprile 2022: come funziona? Ultim’ora

Ma vediamo subito come funziona il nuovo Cashback in partenza ad aprile 2022. Il rimborso da parte di Autostrade per l’Italia sarà variabile nell’importo in base alla lunghezza della tratta e del ritardo accumulato.

La procedura per accedere al rimborso implicito nel nuovo Cashback targa è abbastanza semplice. Innanzitutto, occorre scaricare e installare l’applicazione Cashaback “Free-to-X” messa a disposizione da Autrostrade.

La stessa verrà utilizzata per caricare gli scontrini dei pedaggi su cui si è verificato il ritardo in modo da ricevere il nuovo Bonus Cashback 2022 direttamente sul proprio conto corrente, al numero di IBAN indicato nella fase di registrazione alla piattaforma.

Già da marzo in Liguria e dal 15 aprile in tutt’Italia, solo i clienti Telepass non dovranno procedere al caricamento degli scontrini rimborsabili: l’accredito del Cashback in questo caso avviene in maniera automatica.

Nuovo cashback 2022: quali sono gli importi del Bonus

Concludiamo la nostra disamina sul nuovo Bonus Cashback 2022 soffermandoci sugli importi.

Va detto subito che non tutti gli automobilisti riceveranno il 100% di rimborso per code e ritardi causati da cantieri sulle autostrade ASPI.

Il Bonus Cashback attivo in Italia dal 15 aprile 2022 varierà in base ai chilometri percorsi e ai minuti registrati di ritardo.

Per 15 minuti di attesa spetterà un rimborso che non copre l’intero importo pagato per il pedaggio.

In alcuni casi, infatti, il Cashback targa si sostanzia nel rimborso di una percentuale del costo sostenuto che può essere anche del 5%.

Va detto, poi, che non tutti i cantieri di Autostrade per l’Italia fanno scattare il rimborso per code: solo quelli imputabili ad un restringimento della carreggiata potranno autorizzare l’erogazione del nuovo Bonus Cashback.

Ad ogni modo, le percentuali di rimborso spettanti sono fissate da Autostrade per l’Italia. Nel caso in cui si volesse procedere al calcolo del Bonus Cashback 2022 in autonomia è possibile farlo dal sito internet FreetoX.it.