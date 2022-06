Bonus centri estivi da 70€ fino a 150€ per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. Continuano le iniziative regionali per sostenere i genitori nel periodo estivo. Stavolta è la Regione Liguria a mettere a disposizione i voucher, anche per ragazzi fino a 17 anni provenienti dall’Ucraina.

Continuano le iniziative delle Regioni per sostenere i genitori nel periodo estivo e, al contempo, offrire a bambini e adolescenti opportunità di socializzazione, considerando anche il periodo emergenziale appena trascorso.

Dopo l’iniziativa dell’Emilia Romagna, anche la Regione Liguria apre la possibilità di richiedere voucher per i centri estivi. La Regione persegue diversi obiettivi: non solo offrire la possibilità di conciliare vita professionale e familiare ai genitori lavoratori e sostenere bambini e ragazzi nella socializzazione e in opportunità ricreative, ma anche sostenere i ragazzi che provengono dall’Ucraina.

Il bando è stato pubblicato nei primi giorni di giugno, ma le domande potranno essere presentate tenendo conto di due diverse finestre temporali, una a partire da fine giugno e un’altra dalla metà di luglio.

Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro nel complesso, distribuite poi a seconda della fascia d’età dei beneficiari (da 0 a 5 anni, da 6 a 17 anni e per bambini/adolescenti ucraini fino a 17 anni). In base a queste fasce vengono anche create le graduatorie.

Vediamo, allora, tutti i dettagli sul bonus centri estivi 2022 della Regione Liguria, chi può partecipare, a quanto ammontano i voucher e quali sono gli obiettivi da raggiungere con l’iniziativa.

Bonus centri estivi 2022: la Regione Liguria stanzia risorse per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni

In mancanza di una misura nazionale che permettesse ai genitori, specialmente quelli che lavorano, di coniugare vita familiare e vita lavorativa, diverse Regioni hanno stanziato dei fondi per mettere a disposizione bonus centri estivi per le famiglie che risiedono sul territorio.

È ciò che ha fatto anche la Regione Liguria, con l’apertura di un bando per ottenere dei voucher per i centri estivi che si rivolge sia alle famiglie residenti in Liguria, sia ai bambini e ragazzi che, a causa dello scoppio del conflitto in Ucraina, sono stati costretti a emigrare.

In effetti, diversi sono gli obiettivi dell’iniziativa della Regione:

offrire un’alternativa ai genitori, specialmente lavoratori e famiglie a basso reddito; creare opportunità di svago e socializzazione per bambini e adolescenti; fronteggiare l’emergenza Ucraina.

La pandemia prima, e il conflitto in corso ora, infatti, hanno avuto terribili conseguenze da più fronti. Da un lato, il bando vuole aprire più possibilità per i giovanissimi, creando attività di condivisione e divertimento e, allo stesso tempo, vuole sostenere le famiglie che si trovano ad affrontare situazioni di disagio economico, nonché i giovani ucraini fino ai 17 anni.

Bonus centri estivi 2022 anche con ISEE alto: a chi sono rivolti e chi può fare domanda

Per poter beneficiare del bonus centri estivi 2022 della Regione Liguria è necessario possedere i requisiti così come indicati dal bando.

Come abbiamo visto, i voucher per l’estate 2022 sono rivolti in particolare alle famiglie a basso reddito, nonché ai giovani che hanno dovuto abbandonare l’Ucraina a causa del conflitto in corso, nell’ottica di portare avanti l’accoglienza.

Trattandosi di un’agevolazione riconosciuta alle famiglie in maggiore difficoltà economica, come per molti bonus o prestazioni statali o erogate dagli enti locali, le famiglie devono essere in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità.

Nel caso del bonus centri estivi della Regione Liguria, però, le soglie ISEE permettono a numerose famiglie di poter richiedere i voucher, infatti:

il bando è aperto ai nuclei familiari, in cui siano presenti figli fino a 17 anni, che abbiano un ISEE non oltre i 50.000 euro.

Come abbiamo accennato, però, i voucher non sono destinati esclusivamente alle famiglie residenti. Possono inviare richiesta per il bonus centri estivi anche i genitori o i tutori legali di bambini e adolescenti ucraini (sempre fino ai 17 anni) che sono arrivati in territorio ligure dal 24 febbraio 2022 (cioè da quando è cominciato il conflitto in Ucraina).

Inoltre, per i minori ucraini non accompagnati è possibile comunque fare domanda. In questo caso, la richiesta può essere inviata da parte del soggetto o della famiglia a cui il minore è affidato.

Bonus centri estivi, importi 2022: da 70 a 150 euro per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni

Le famiglie hanno la possibilità di richiedere il bonus centri estivi per ogni figlio minorenne. I voucher erogati sono settimanali, per cui c’è la possibilità di richiedere più di un solo voucher, fino a un massimo di 10 settimane.

Per quanto riguarda gli importi, questi vengono stabiliti in base all’età del bambino/adolescente beneficiario del bonus centri estivi. Sono 3 milioni le risorse stanziate per i voucher estivi, suddivisi in diversi target.

In particolare, le famiglie possono ottenere:

90 euro di voucher per i bambini da 0 a 5 anni per settimana di frequenza; 70 euro per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni per settimana di frequenza; 150 euro di voucher, che prevede anche una quota per la facilitazione linguistica, per bambini e ragazzi ucraini fino a 17 anni.

Come richiedere il bonus centri estivi della Regione Liguria e quando: domande a giugno e a luglio

Per richiedere il bonus centri estivi della Regione, le famiglie dovranno presentare richiesta direttamente alla struttura che erogherà il servizio per i bambini e i ragazzi. Sarà, infatti, quest’ultima a presentare la domanda al Filse (la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico) per conto dell’interessato.

Al momento della richiesta alla struttura, il genitore deve fornire il documento d’identità e la certificazione ISEE in corso di validità.

Per quanto riguarda, invece, le domande per bambini e ragazzi stranieri provenienti dall’Ucraina dalla data del 24 febbraio di quest’anno, alla domanda andrà allegato il Codice Straniero Temporaneamente Presente (Codice STP) o altri documenti come il permesso di soggiorno o la domanda per il permesso di soggiorno.

Come già detto, sono due le finestre temporali aperte dalla Regione per l’invio delle richieste per il bonus centri estivi 2022:

la prima finestra temporale sarà aperta a partire dal 20 giugno e terminerà il 15 luglio; qualche giorno dopo, il 18 luglio, verrà aperta la seconda finestra temporale per l’invio delle richieste che verrà chiusa entro il 10 agosto 2022.

Bonus centri estivi 2022 della Regione Liguria: come funzionano le graduatorie

Una volta che saranno scaduti i termini per la richiesta del bonus centri estivi, il Filse formerà 3 diverse graduatorie: una per bambini e ragazzi da 0 a 5 anni, una per bambini e ragazzi da 6 a 17 anni e una per i bambini e ragazzi ucraini fino a 17 anni.

In linea generale, l’attribuzione dei voucher dipenderà da una serie di fattori, per esempio il grado di impegno dei genitori lavoratori dei bambini/ragazzi o se il bambino/ragazzo per il quale si chiede il voucher è affetto da disabilità.

Inoltre, a incidere sulla graduatoria, e dunque sulla possibilità di ottenere i voucher centri estivi della Regione, sarà proprio il valore dell’ISEE.

Per tutte le informazioni riguardanti il bonus centri estivi della Regione Liguria consigliamo di leggere il bando integrale che può essere consultato, in formato pdf, direttamente sul sito della Regione. Il bando contiene tutte le informazioni circa i requisiti da possedere, il valore dell’ISEE, le modalità di presentazione della richiesta e le modalità di assegnazione del bonus centri estivi tramite graduatoria.