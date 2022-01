[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Negli ultimi giorni c’è stato davvero un grande fermento per quanto riguarda il ritorno di un importante bonus: il Bonus Collaboratori Sportivi. Infatti, facciamo riferimento ad un’agevolazione che è stata molto utile nel corso dell’anno passato per sostenere tutti i professionisti dello sport che, come possiamo intuire, sono stati duramente colpiti dalla pandemia da Covid-19. Ebbene, il nuovo Decreto Ristori ha messo le basi di quanto potrà accadere in un futuro sempre più prossimo e ha, di conseguenza, stabilito cosa accadrà al Bonus Collaboratori Sportivi. Inizialmente sembrava che tale misura non sarebbe stata prorogata. Ovviamente, il malcontento che si è diffuso tra i rappresentanti del mondo dello sport è stato ampio. Infatti, dopo che sono stati stabiliti ristori per moltissime categorie di operatori economici, come potrebbe essere escluso l’universo dello sport? Ma per quale motivo c’è ancora necessità di questo sussidio? Arriverà il Bonus Collaboratori Sportivi anche nel 2022? Cosa è stato deciso dal Governo? Andiamo a rispondere a queste domande nel corso del nostro articolo. Bonus Collaboratori Sportivi: cos’è? Prima di procedere andando a scoprire quali saranno le sorti del Bonus Collaboratori Sportivi, andiamo a comprendere di cosa si tratta. Infatti, quando parliamo di questa agevolazione, facciamo riferimento ad una misura istituita nel corso di questi anni contrassegnati dalla pandemia, al fine di sostenere gli operatori economici appartenenti al mondo dello sport. Come sappiamo, lo sport è stato un comparto duramente colpito dagli esiti della pandemia da Covid-19. Ebbene, quando parliamo del Bonus Collaboratori Sportivi facciamo riferimento ad uno dei provvedimenti meno noti che sono stati presi dal Governo per fronteggiare la pandemia, in quanto fa riferimento solo ad una piccola schiera di lavoratori. Eppure, sebbene si tratti di una percentuale piccola di lavoratori, dobbiamo ricordare quanto duramente queste persone siano state colpite dagli esiti della pandemia. Infatti, solo nel corso del 2020, la società Sport e Salute, ha dovuto aiutare ben 190mila addetti del settore. Basti pensare a quante attività legate al mondo dello sport hanno chiuso a causa del rapido aumento dei contagi legati al Covid-19, sia nel 2020 che nel 2021. Moltissime attività non hanno avuto neanche le forze di riaprire in quanto i costi sarebbero stati eccessivamente elevati da sostenere. Bonus Collaboratori Sportivi: perché è necessario? Ma per quale motivo speriamo che il Bonus Collaboratori Sportivi venga riproposto anche nel 2022? Perché è così importante e necessario? Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare quella che è, di fatto, la situazione attuale. Ad esempio, possiamo prendere in esame le palestre. Diciamo che si tratta di attività che ad oggi sono aperte, ma l’affluenza è nettamente inferiore. Infatti, le palestre sono quasi vuote, i corsi sono dimezzati, le persone che hanno paura di contrarre il Covid-19 (soprattutto vista l’ascesa della variante Omicron) non si presentano in palestra o ai corsi. Ebbene, gli spazi sono contingentati, gli accessi ridotti e chi ne fa le spese? Esatto, i Collaboratori Sportivi che si trovano senza le loro entrate e senza ristori da parte del Governo Draghi. Ora che abbiamo capito qual è la situazione attuale di coloro che lavorano nel mondo dello sport, è chiaro perché viene chiesta a gran voce la proroga del Bonus Collaboratori Sportivi anche nel 2022. Infatti, queste persone affermano che il loro settore economico è ormai al collasso e che, di conseguenza, avrebbero bisogno di sostegni concreti da parte del Governo per rialzarsi. Infatti, nonostante le palestre siano attualmente aperte, questo non vuol dire che non hanno bisogno di supporti economici. Infatti, in base a quanto abbiamo visto in precedenza, anche se le attività sono aperte hanno comunque un flusso di clientela nettamente inferiore rispetto a quanto accadeva in precedenza. Bonus Collaboratori Sportivi: è stato dimenticato il mondo dello sport? Eccoci arrivati ad una domanda che è sorta nella testa di molti collaboratori sportivi, soprattutto dopo la diffusione delle prime indiscrezioni sul nuovo Decreto Ristori. Infatti, in base a quanto si poteva comprendere in una fase iniziale, la misura non doveva essere contenuta all’interno del decreto. Ma quindi il Governo Draghi si è dimenticato del mondo dello sport? Ovviamente, dopo le prime indiscrezioni, i lavoratori del panorama sportivo hanno chiesto a gran voce una maggiore tutela e considerazione. Proprio per questo motivo è stato fatto un vero e proprio appello che esortava il Governo a considerare anche i lavoratori del mondo dello sport nel suo pacchetto di nuovi ristori destinato alle attività che sono state duramente colpite dal Covid-19. Infatti, nonostante le riaperture, molti lavoratori del mondo dello sport hanno visto le loro entrate ridursi di oltre il 50%. Dunque, anche se sono rimasti aperti non sono stati esentati dagli effetti duri della pandemia da Covid-19 e qualcuno dovrebbe prenderne atto ed aiutare i collaboratori sportivi. Bonus Collaboratori Sportivi: a gennaio ci sarà la svolta? Come sappiamo, qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri ha messo sul tavolo le misure contenute all’interno del Decreto Ristori Ter. Ebbene, sarà proprio in questi giorni che capiremo quali saranno le sorti degli operatori economici colpiti dalla pandemia. Ed il Bonus Collaboratori Sportivi è stato rinnovato? Andiamo a scoprire cos’è accaduto con il nuovo decreto. Ebbene, inizialmente sembrava che questa misura non sarebbe stata neanche presa in considerazione nell’ottica dell’erogazione degli aiuti nei confronti di coloro che hanno subito un duro contraccolpo a seguito della pandemia. Eppure, successivamente, ci sono state delle novità che è bene citare. Infatti, in base alle ultime voci di corridoio, sembrerebbe che la misura del Bonus Collaboratori Sportivi potrebbe tornare nel corso del 2022, anche se con vesti diverse rispetto a come l’abbiamo conosciuta fino ad ora. Ma andiamo ad approfondire questa questione più nel dettaglio. Proroga Bonus Collaboratori Sportivi in arrivo? Come stavamo anticipando nel corso del precedente paragrafo, sembrerebbe proprio che la proroga del Bonus Collaboratori Sportivi ci sarà, anche se la misura sarà differente rispetto al passato. Infatti, in base alle voci di corridoio che arrivano dai piani alti del Governo, si prospetta che il Bonus Collaboratori Sportivi potrebbe rientrare nel pacchetto di ristori previsto dal Decreto Ristori ter. Attenzione: è importante sottolineare come, per il momento, non ci sia alcuna certezza di tali affermazioni. Infatti, si tratta di prime indiscrezioni, ma dobbiamo ricordare che non ci sono state ancora conferme ufficiali (ma neanche delle smentite). In poche parole, cerchiamo di vedere il lato positivo e sperare che questa importante misura per sostenere gli operatori economici del comparto dello sport possa tornare presto. Decreto Ristori Ter: cosa c’è di sicuro? Ora che abbiamo capito che parlando di Bonus Collaboratori Sportivi non abbiamo alcuna certezza, cerchiamo di comprendere cosa c’è di sicuro nel Decreto Ristori ter. Infatti, il senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Presutto aveva allarmato molto i collaboratori del comparto sport parlando delle misure che sarebbero state prorogate con il Decreto Ristori Ter. Infatti, in base alle parole del senatore, si stava lavorando alla proroga della Cassa integrazione straordinaria per tutti i settori colpiti duramente dalla pandemia da Covid-19, quale il turismo o il settore tessile. Nessuna menzione ai collaboratori sportivi che potrebbero essere nuovamente tagliati fuori da questo pacchetto di aiuti.

