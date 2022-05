Bonus giovani coppie: ecco le misure destinate a conviventi e sposi attualmente attive! Si parla spesso di agevolazioni e misure a sostegno dei redditi delle famiglie con figli a carico. Meno spesso, invece, ci si concentra su tutti quei bonus per giovani coppie. Eppure, quando una coppia decide di compiere il grande passo della convivenza, le spese da sostenere sono tantissime. Sia che si decida di sposarsi o meno, infatti, sono tantissimi i costi da affrontare per iniziare una nuova vita in due. Il Governo ne è però ben consapevole, ed è per tale ragione che esistono tantissimi bonus accessibili non solamente alle famiglie con figli, ma anche alle coppie conviventi che non hanno ancora messo al mondo un bambino. Alcune misure richiedono la presentazione di un modello ISEE in corso di validità che non superi un determinato limite. Altre agevolazioni, invece, sono accessibili anche senza ISEE. In questo articolo cercheremo di scoprire quali sono esattamente i bonus giovani coppie, pensati per agevolare la convivenza e le spese che essa comporta. Bonus per giovani coppie: agevolazioni prima casa Il primo bonus giovani coppie 2022 che andremo ad analizzare è chiamato dai più “bonus prima casa”. Nel caso in cui una coppia pianifichi l’acquisto della propria abitazione, sarà possibile fruire di questa agevolazione. Per l’acquisto della prima casa, infatti, sono previste differenti agevolazioni: innanzitutto quella sul mutuo. Fino alla fine di quest’anno, infatti, lo Stato farà da garante ai mutui prima casa stipulati dalle giovani coppie, che potranno contare su una garanzia pubblica dell’80%. Altri vantaggi riservati ai giovani conviventi che hanno intenzione di acquistare la prima casa riguardano le imposte (ipotecaria, catastale e di registro), che per gli acquisti non soggetti ad IVA non devono essere pagate. Sarà possibile fruire delle agevolazioni prima casa soltanto per gli acquisti avvenuti in un periodo ben preciso, che va dal 26 maggio 2021 al prossimo 31 dicembre 2022. Inizialmente, in realtà, l’agevolazione prevista per la prima casa aveva scadenza al prossimo 30 giugno, ma la Manovra 2022 ha prorogato l’incentivo. L’opportunità di fruire del bonus prima casa è riservata solamente ai giovani, ed è per tale ragione che inseriamo il contributo tra i bonus giovani coppie. Infatti, possono richiedere il bonus prima casa solamente i giovani con età non superiore ai 36 anni. C’è però un altro requisito che va rispettato, oltre a quello dell’età: un requisito che riguarda l’ISEE. Questo bonus per giovani coppie potrà infatti essere richiesto solamente nel caso in cui l’ISEE familiare non sia superiore ai 40.000 euro. Bonus coppie: contributo per l’affitto Nel caso in cui si preferisca optare per l’affitto e non per l’acquisto di una casa, c’è comunque un bonus giovani coppie sul quale si può contare. Si tratta del bonus affitto under 31. Come il nome dell’agevolazione stessa lascia intendere, potranno accedere a questo contributo per l’affitto solo le coppie molto giovani, che non abbiano cioè superato i 31 anni di età. L’agevolazione può poi essere richiesta solo a partire dal ventesimo anno di età: non basta dunque essere maggiorenni. In questo caso, sarà possibile accedere ad un contributo che prevede di ricevere il 20% del canone di affitto. Ovviamente, oltre al requisito dell’età, altre caratteristiche dovranno essere rispettate per accedere al contributo per l’affitto. Primo fra tutti, citiamo il requisito relativo all’ISEE: questo non deve superare i 15.493,71 euro. In secondo luogo, viene richiesto ovviamente un regolare contratto di affitto per poter accedere alla misura. E le giovani coppie richiedenti dovranno necessariamente possedere regolare residenza presso l’abitazione per la quale richiedono il bonus. Rispettati tali requisiti, si potrà ricevere un contributo, calcolato sul 20% del costo dell’affitto, che ha un tetto massimo di 2.000 euro. Bonus giovani coppie conviventi: misure per la ristrutturazione Fino ad ora ci siamo occupati di bonus giovani coppie che prevedono la presentazione dell’ISEE. I bonus che analizzeremo da adesso in poi, invece, sono accessibili indipendentemente dal reddito, senza la presentazione del modello ISEE. Nel caso in cui la coppia abbia a disposizione una casa da sottoporre a ristrutturazione, è possibile accedere a tutte le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Non possiamo infatti non inserire tra i bonus giovani coppie anche tutte le misure pensate per il recupero del patrimonio edilizio in Italia. Si tratta di agevolazioni che permettono di ristrutturare casa risparmiano buona parte del denaro previsto, accedendo a misure come il Superbonus 110%, il bonus facciate o il bonus ristrutturazione. Tali misure permettono di ottenere indietro, rispettivamente, il 110%, il 60% o il 50% di quanto speso per gli interventi di messa a nuovo dell’immobile, o della facciata dello stesso. Tra i bonus giovani coppie legati alle ristrutturazioni, poi, è accessibile anche quel che viene denominato bonus giardino: la misura che consente di ammodernare le aree esterne nel caso in cui la casa della coppia possieda un giardino ti pertinenza. Attenzione ad un dettaglio: il bonus giardino è accessibile solamente nel caso in cui la casa della coppia sia stata sottoposta a intervento di messa a nuovo/ristrutturazione. Bonus giovani coppie 2022: fino a 500 euro annui per mobili nuovi Per le coppie, giovani e meno giovani, che hanno intenzione di andare a convivere e necessitano di rendere la propria casa vivibile, è ancora disponibile il bonus mobili ed elettrodomestici. Pur non essendo un bonus giovani coppie propriamente detto, dato che è accessibile a tutti, farà sicuramente comodo in vista delle numerose spese che l’inizio di una convivenza comporta. L’agevolazione consente infatti di ottenere fino ad un massimo di 500 euro annui per dieci anni, per un totale di 5.000 euro. L’entità esatta della misura si calcola sul prezzo finale pagato per riarredare casa con elettrodomestici e mobili nuovi. Per essere più dettagliati, la misura permette di ottenere indietro la metà di tale prezzo finale, con un tetto di spesa di 10.000 euro. Bisogna però considerare due dettagli fondamentali. Innanzitutto, non si otterrà indietro la metà della spesa in forma di bonifico. Questo bonus viene infatti concesso come sconto sulle tasse da pagare per dieci anni. In secondo luogo, possono richiedere il bonus le giovani coppie che hanno appena ristrutturato casa: si tratta infatti di una misura legata alle ristrutturazioni. Bonus giovani coppie: 2.000 euro per sposarsi, ma non per tutti Per concludere questa carrellata di bonus giovani coppie fruibili da coloro che hanno intenzione di iniziare una convivenza, è doveroso citare l’agevolazione per i futuri sposi. In questo caso, occorre fare una precisazione: il ben noto bonus matrimonio confermato col Decreto Sostegni-bis non riguarda le coppie, ma le aziende. La misura è infatti fruibile dalle imprese del settore wedding che hanno subito cali di fatturato a causa della pandemia. Tuttavia, per i futuri sposi esistono delle iniziative regionali, che forniscono dei contributi economici a coloro che intendono sposarsi. La Regione Lazio, ad esempio, ha creato un bonus giovani coppie appositamente pensato per coloro che intendono sposarsi. L’agevolazione, che consentirà di ottenere un contributo pari a ben 2.000 euro, è aperta sia alle unioni civili che per rito concordatario/religioso. Tale contributo servirà a rimborsare parte delle spese sostenute per l’organizzazione di ogni aspetto della cerimonia. Purtroppo, questo rimborso spese da 2.000 euro non sarà concesso a tutte le coppie: potranno infatti richiedere la misura solamente coloro che si sposeranno nella Regione Lazio entro il prossimo 31 dicembre.

