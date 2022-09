Inaugurato alla fine di luglio 2022, il nuovo bonus Inps 600€ ad oggi si è rivelato un successo. Infatti, sono già 210mila le domande pervenute presso l’Istituto di previdenza sociale nazionale e ci sarà tempo fino al 24 ottobre. Un bonus accessibile a tutti, dal momento che non ci sono limiti di età e quello reddituale è alquanto alto, visto che non si devono superare i 50.000€ di Isee annuo. Ecco di cosa si tratta.

Meglio affrettarsi però, dal momento che l’assegnazione dei voucher si determina sulla base di due requisiti, nello specifico: l’ordine di arrivo della richiesta e una graduatoria che comunque privilegia, a parità di condizioni, sempre l’Isee più basso.

Ecco nel dettaglio di cosa stiamo parlando, chi sono i beneficiari e come fare a richiedere subito il bonus.

Bonus Inps 600€: voucher per ridurre i disagi psicologici post-pandemia

A giudicare dall’accoglienza riservata agli articoli sul tema e dai commenti sui vari social disponibili, in molti pensavano a un flop dell’iniziativa e alla necessità di allocare diversamente le risorse stanziate, magari in forma di noti sussidi alle fasce più povere della popolazione.

Ebbene, il bonus psicologo ha invece registrato un successo ragguardevole, dal momento che, in poco più di un mese, le domande pervenute all’Inps hanno raggiunto quota 210mila.

Un segnale importante che si muove verso questa direzione, sintomatico delle difficoltà che gli Italiani stanno affrontando, non solo da un punto di vista economico.

Se è vero che carovita e caro bollette mettono in ginocchio chiunque, anche le conseguenze psicologiche di tale disagio possono realmente compromettere la qualità di vita di un nucleo familiare.

Basti pensare a tutti coloro che hanno perso il posto di lavoro o un familiare a causa del Covid o ancora ai problemi comportamentali di tanti adolescenti e giovani, alle prese con le difficoltà di questo momento storico.

In questo senso, il Governo ha dunque stanziato dei fondi per aiutare i diretti interessati nel pagamento delle sedute terapeutiche presso uno specialista del settore, secondo gli importi e le modalità che ora andiamo ad illustrare.

Bonus psicologo Inps 600€: beneficiari e importi

Hanno diritto a usufruire del voucher in questione tutti i cittadini maggiorenni che desiderano farne richiesta, residenti di ogni Regione italiana e senza limiti dal punto di vista anagrafico.

In sostanza, si tratta di un bonus per tutti, dal momento che non sono previste restrizioni neppure per quanto concerne il valore dell’Isee. Si tratta di una soglia perlopiù simbolica, fissata a 50.000€ annui, che evidentemente rende possibile l’accesso a tutte le categorie di persone, lavoratori e non.

Ciò che cambia, in base alla fascia Isee di propria competenza, è l’importo spettante.

Infatti, ecco quali sono le somme previste, in base al valore Isee:

inferiore a 15.000€: 600€ per ogni beneficiario

tra 15.000€ e 30.000€: 400€ per ogni beneficiario

superiore a 30.000€ e non superiore a 50.000 euro: 200€ per ogni beneficiario.

Considerando che il costo medio di una seduta presso un medico competente di questa categoria è di 50€, a seconda dell’importo spettante si ha diritto a un numero più o meno elevato di sedute.

Nel caso di Isee basso, il contributo Inps 600€ dà diritto a 12 sedute dallo psicologo, se la tariffa praticata è di 50€ per ogni singolo appuntamento. Nel caso il costo sia più elevato, allora è il diretto interessato che deve provvedere a versare la differenza direttamente allo specialista.

Allo stesso modo, se il beneficiario della misura decide di proseguire il percorso terapeutico, al termine dei voucher erogati dallo Stato, in proprio favore.

A seguire, presentiamo le modalità da seguire per richiedere subito il bonus e come fare per spenderlo.

Bonus Inps 600€: come richiedere i voucher per lo psicologo

Come già abbiamo avuto modo di evidenziare, c’è ancora tempo per inoltrare la propria richiesta per il bonus psicologo, dal momento che le domande si chiuderanno, in via definitiva, il 24 ottobre prossimo.

Per procedere subito con la presentazione dell’istanza, è necessario accedere al sito Inps attraverso l’area Prestazioni e Servizi. A questo punto, si selezione la voce Servizi e da qui si prosegue con l’accesso alle prestazioni di tipo non pensionistico.

Va da sé che, per poter usufruire di tale modalità, è indispensabile ormai essere muniti di credenziali relative alla propria identità digitale, come lo Spid ad esempio.

Seguirà la fase di istruttoria, da parte dell’istituto di previdenza sociale nazionale. Nel caso in cui la propria domanda risulti accolta, allora si riceveranno i voucher da spendere presso uno specialista del settore, che deve risultare regolarmente in possesso dell’abilitazione e iscritto all’ordine.

Una volta in possesso dei bonus psicologo, si riceve un codice univoco da comunicare al professionista per poter ottenere il rimborso statale e il privato cittadino avrà a disposizione 180 giorni di tempo per poterne usufruire.

