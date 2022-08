Bonus mobilità 2022 pronto al debutto. A breve si potrà richiedere il nuovo contributo di cui è stata confermata la partenza a giorni. Tutti potranno ottenere fino a 1.000 euro presentando domanda in questo Comune solo nel rispetto di specifici requisiti. Ecco quali sono e come funziona il Bonus sui trasporti.

Tra le tante misure di sostegno messe in campo per fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, prima, poi portata avanti dalla guerra Russia Ucraina, alcune sono direttamente collegate alla mobilità sostenibile.

Sia in termini di costi, sia per ridurre i danni ambientali, il Governo italiano ha deciso di incentivare i cittadini italiani all’acquisto di veicoli a basse emissioni di anidride carbonica (CO2), green per intenderci.

In tal senso, è stato introdotto il Bonus mobilità 2022 a livello centrale, ma non solo. Anche gli enti locali (Comuni e Regioni), considerato il successo riscosso nel passato dalla misura, hanno deciso di muoversi in questo senso introducendo, di propria iniziativa, una serie di contributi molto simili al Bonus mobilità pensato dal Governo.

Un Comune, ad esempio, ha recentemente introdotto un nuovo Bonus mobilità 2022 di 1.000 euro da spendere nell’acquisto di particolari veicoli.

Scopriamo subito chi può usufruire del nuovo regalo da 1.000 euro, quali sono le iniziative promosse dalle altre Regioni in questo senso e quanto si può risparmiare grazie alle stesse in tema di mobilità green.

Ecco le novità e tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Bonus mobilità da 1.000 euro in regalo per tutti in questo Comune: ecco i requisiti 2022

A questo punto viene spontaneo chiedersi: in quale comune è possibile presentare domanda per ottenere il riconoscimento del nuovo Bonus mobilità da 1.000 euro?

L’iniziativa è stata intrapresa dal Comune di Bologna. Qui l’amministrazione comunale ha riconfermato, forse in considerazione del successo ottenuto in passato, il Bonus mobilità anche per il 2022.

Pertanto, tutti i cittadini desiderosi di passare alla mobilità sostenibile potranno cogliere al volo il regalo messo a disposizione dalla città di Bologna, naturalmente rispettando specifici requisiti di cui ci occuperemo più tardi.

Ma passiamo agli importi facendo una premessa: il nuovo Bonus mobilità in questione si differenzia da quello passato almeno delle cifre. E fortunatamente le notizie su tale versante sono tutte positive, poiché il regalo offerto ai cittadini quest’anno sarà più ghiotto economicamente parlando.

Mentre i precedenti contributi mettevano a disposizione dei cittadini un importo variabile dai 300 ai 500 euro, il nuovo Bonus mobilità 2022 arriva ad un tetto massimo di 1.000 euro.

L’importo così ottenuto potrà essere utilizzato per coprire l’acquisto di nuove bici elettriche: in questo caso tutti i residenti nel Comune che presenteranno domanda potranno beneficiare di 500 euro di Bonus mobilità 2022.

La cifra sale a 1.000 euro per la copertura delle spese legate all’acquisto di bici cargo elettriche.

Quali sono i requisiti 2022 da rispettare per accedere al Bonus mobilità 1.000 euro: tutti i dettagli

Vediamo, ora, nel dettaglio quali sono i requisiti 2022 da rispettare per ottenere il riconoscimento del Bonus mobilità da 1.000 euro messo in campo dal Comune di Bologna.

Come prima cosa, l’amministrazione comunale ha deciso che il Bonus da 1.000 euro (tetto massimo) non potrà coprire più della metà della spesa (50%) da sostenere per il nuovo acquisto.

La seconda novità riguarda, invece, la retroattività del contributo in questione: per tutti i mezzi comprati dal 28 giugno dell’anno in corso si potrà beneficiare del Bonus mobilità 2022 da 1.000 euro.

Per meglio intenderci, tutti i cittadini che a partire dalla data appena snocciolata hanno provveduto all’acquisto di una bicicletta elettrica potranno presentare domanda per accedere al Bonus mobilità 2022 del Comune di Bologna non appena la finestra temporale deputata all’accoglimento delle istanze sarà aperta.

Quando presentare domanda per il Bonus mobilità 2022 da 1.000 euro

Il Bonus mobilità 2022 da 1.000 euro, come accennato in chiusura del precedente paragrafo, non è ancora partito. Agli interessati toccherà attendere l’avviso ufficiale diramato dallo stesso Comune per conoscere tutte le informazioni utili alla compilazione della domanda.

Una volta resa nota la comunicazione ufficiale da parte del Comune, si potrà procedere all’invio delle domande, molto probabilmente da apposita piattaforma online.

Dunque, non ci resta che attendere la pubblicazione del bando sul sito ufficiale dell’ente per conoscere tutte le specifiche del Bonus mobilità 2022 da 1.000 euro e la documentazione da allegare in sede di domanda.