L’INPS continua ad essere vicina ai lavoratori nonostante le sorti del Governo siano appese ad un filo. Non poco tempo fa, l’Esecutivo ha annunciato l’approvazione a fine luglio di un decreto legge contenente una serie di misure a sostegno dei lavoratori e pensionati. Fra queste spunta un Bonus di 1.000 euro erogato per 5 mesi, da agosto a dicembre 2022.

Si tratta di un pacchetto di misure appositamente pensato per porre un freno all’erosione del potere d’acquisto strettamente connesso all’impennata dell’inflazione e dei rincari in bolletta, a sostegno di una cerchia ristretta di lavoratori e percettori di pensione.

Mentre il taglio del cuneo fiscale è fissato per il prossimo anno, alcune indiscrezioni trapelano sulla possibilità di avere un Bonus di 1.000 euro, come totale della somma del Bonus 200 euro pagato dall’INPS per 5 mesi, proprio dal prossimo agosto e fino la fine del 2022.

Allo stato attuale, alcune categorie di persone hanno ricevuto o riceveranno il Bonus da 200 euro in modo automatico, senza la necessità di presentare alcuna domanda.

In altri casi, invece, l’accesso all’agevolazione, compreso il Bonus di 1.000 euro complessivo, è vincolato alla presentazione di una specifica istanza all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Ma entriamo subito nel merito dell’articolo. Vediamo cosa prevede l’agenda governativa in riferimento alla quintuplicazione del Bonus 200 euro e al taglio del cuneo fiscale dal 2023.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

L’INPS eroga un Bonus di 1.000 euro per 5 mesi a questi fortunati lavoratori da agosto 2022

Come anticipato in apertura di articolo, voci di corridoio si stanno diffondendo circa l’erogazione da parte dell’INPS di un Bonus di 1.000 euro a terminate categorie di beneficiari. Stiamo parlando del Bonus da 200 euro che potrebbe essere fatto confluire nelle tasche dei destinatari per 5 mesi, da agosto 2022 fino al prossimo dicembre.

Il progetto in cantiere è abbastanza chiaro: l’ipotesi da non sottovalutare è quella di avere un Bonus complessivo di 1.000 euro che possa accompagnare alcuni fortunati lavoratori dal prossimo mese fino alla chiusura del 2022.

Tutto questo come tattica per aumentare da subito gli importi degli stipendi.

Messo da parte il mese di luglio, dunque, il Bonus 200 euro potrebbe assumere le sembianze di un Bonus 1.000 euro complessivo che l’INPS verserà alla platea dei beneficiari sempre per lo stesso importo (200 euro), ma per 5 mesi, da agosto fino alla fine del 2022.

Un modo di operare, questo, che avrebbe il vantaggio di non esasperare gli animi dei lavoratori, in attesa della nuova riforma fiscale che stabilisca una volta per tutte la misura in cui aumenteranno gli stipendi dal prossimo anno.

L’unico nodo da sciogliere per beneficiare del Bonus 1.000 euro da agosto 2022 fino a dicembre riguarda le regole da seguire per ottenere il riconoscimento del contributo.

Ricordiamo che allo stato attuale il Bonus da 200 euro viene accredito dall’INPS automaticamente ad alcuni beneficiari, mentre altri, per rientrare nella lista dei fortunati destinatari del sussidio, dovranno presentare apposita domanda all’INPS.

Bonus 1.000 euro, a chi spetta in automatico e chi non deve presentare domanda all’INPS

Nel caso in cui le regole non dovessero cambiare, il Bonus 1.000 euro (cumulativo dei 200 euro per ogni mensilità che va da agosto 2022 a dicembre dello stesso anno) verrà accreditato in maniera automatica ai beneficiari indicati nella circolare INPS del 24 giugno 2022 numero 73 .

In poche parole, nulla dovrebbe cambiare rispetto all’erogazione automatica del Bonus 200 euro già in atto.

Potranno, dunque, accedere al Bonus di 1.000 euro senza la necessità di presentare domanda all’INPS i pensionati, i lavoratori dipendenti, i disoccupati percettori di Naspi e Dis-Coll, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (con reddito annuale lordo non eccedente i 25.000 euro) e i lavoratori dello spettacolo che lo scorso anno hanno fruito del Bonus da 2.400 euro introdotto dal DL Sostegni, perché abbiano versato non meno di 50 contributi giornalieri.

Nessuna variazione dovrebbe esserci per i beneficiari di un ipotetico Bonus di 1.000 euro già chiamati alla presentazione della domanda INPS per ottenere il Bonus 200 euro mensile.

L’istanza per accedere al contributo va presentata dai lavoratori domestici, colf e badanti. Stessa regola vale per gli autonomi senza Partita IVA (non iscritti a forme previdenziali obbligatorie), i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Anche chi effettua vendite a domicilio, i lavoratori stagionali e intermittenti (con contatto a tempo determinato non meno di 50 giornate lo scorso anno e un reddito sotto i 35.000 euro) e i titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata sono tenuti a presentare apposita domanda all’INPS.

Bonus 1.000 euro da agosto fino a dicembre 2022: cosa cambia dal prossimo anno

Il Bonus di 1.000 euro complessivo, erogato da agosto 2022 fino alla fine dell’anno, rappresenta l’unica via d’uscita per aumentare velocemente le retribuzioni.

La sua portata si esaurirà, però, antro la fine del 2022.

Dal prossimo anno, infatti, dovrebbe scattare il taglio del cuneo fiscale già progettato dal Governo allo scopo di ridimensionare le tasse che gravano sui lavoratori e incrementare le somme corrisposte in busta paga.