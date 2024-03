Riparte il Bonus asilo nido 2024. Attiva la piattaforma per presentare domanda sul sito dell’INPS e non mancano le novità sugli importi. Ecco tutte le istruzioni per richiederlo.

Con il messaggio INPS numero 1024 dell’11 marzo 2024, l’istituto ha fornito tutte le indicazioni per richiedere il Bonus asilo nido 2024.

Lo scorso mese di febbraio c’era stato l’aggiornamento della procedura per la richiesta del servizio online grazie al quali i genitori di bambini fino a tre anni possono richiedere il rimborso delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie anche adottati o in affidamento pagate fino al 31 dicembre 2024.

Secondo i dati diffusi dall’ Istat in Italia alla fine del 2020 erano attivi 13.542 servizi educativi per la prima infanzia con oltre 350.000 posti autorizzati di cui solo il 49,1% in strutture pubbliche.

La stessa ricerca ha evidenziato però un calo di iscrizioni e dei mesi frequentati dovuto soprattutto ai maggiori costi e alla carenza di risorse economiche dei comuni ma anche e forse in prima analisi alla difficoltà delle famiglie nel pagare le rette (29%).

Ecco che per fronteggiare tale situazione l’allora governo Draghi ha messo in capo il Bonus Asilo Nido, riconfermato anche per questa nuova annualità dal governo Meloni.

La misura del 2017 è stata riconfermata nella sua totalità per tutto il 2024 anche se non mancano alcune novità sugli importi.

Ecco tutte le istruzioni contenute nella nota INPS numero 1024 dell’11 marzo 2024.

Bonus asilo nido 2024, al via le domande con novità sugli importi: ecco le istruzioni

Torna il Bonus Asilo nido. Dalla fine di febbraio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 le famiglie con figli con meno di 3 anni possono presentare domanda per il Bonus asilo Nido 2024 direttamente sul sito dell’INPS.

La misura, ormai introdotta dal 2017 è stata riconfermata anche per quest’anno e prevede il rimborso sul pagamento delle rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per la forma di assistenza domiciliare per bambini sotto i tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Nel messaggio numero 1024 dell’11 marzo 2024 l’Inps comunica le istruzioni per richiederlo confermando una novità relativa alle cifre di rimborso.

Il calcolo degli importi, infatti seguirà le nuove regole introdotte dall’ultima Legge di Bilancio che ha elevato la cifra massima del contributo a 3.600 euro.

Naturalmente non tutti possono accedere alla misura ma soltanto chi è in possesso di determinati requisiti.

Il bonus asilo nido 2024 potrà essere erogato nella misura di 3.600 euro soltanto per chi ha un ISEE non superiore ai 40.000 euro e rispetta determinate condizioni.

Nello specifico l’importo massimo arriva a 3.600 euro per le famiglie che:

• richiedono l’agevolazione per un figlio nato dopo il 1° gennaio 2024;

• nel nucleo familiare c’è già almeno un altro figlio di età inferiore a dieci anni;

• il valore di ISEE non supera i 40.000 euro.

Bonus asilo nido 2024, queste le cifre rimborsabili

Il rimborso del Bonus asilo nido 2024 può variare da un minimo di 1.500 a 3.600 euro.

La cifra viene erogata in base all’ISEE minorenni presentato e in corso di validità e viene erogato per un massimo 11 mensilità dal genitore che ne fa richiesta.

Gli importi mensili a seconda dell’ISEE:

• 272,73 euro mensile, cioè 3.000 euro con ISEE minorenni fino a 25.000 euro;

• 227,27 euro mensili cioè 2.500 euro con ISEE minorenni tra 25.001 euro fino a 40.000 euro;

• 136,37 euro mensili, cioè 1.500 euro con ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, o in assenza di ISEE.

Tali cifre possono coprire le spese relative al pagamento della retta mensile, dei pasti relativi alle mensilità fruite e le tasse scolastiche.

Sono escluse invece la quota di iscrizione al nido, il pre e post scuola e l’IVA eccezion fatta per gli asili nido gestiti dalle cooperative sociali.

Queste i passaggi per presentare domanda

Come gli altri anni il Bonus asilo nido 2024 può essere richiesto tramite domanda online direttamente dal sito dell’INPS cliccando nella sezione “Bonus nido e supporto domiciliare” dal 28 febbraio e fino al 31 dicembre 2024.

Per poter accedere è necessario dotarsi delle proprie credenziali SPID o CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o la domanda può essere presentata tramite un Ente di patronato.

Andranno indicati i dati anagrafici del richiedente (genitore) e del beneficiario (bambino), la struttura in cui il minore è iscritto, le quote mensili di cui si richiede il rimborso (periodo gennaio-dicembre 2024) e l’IBAN.