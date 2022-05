Il bonus patente 2022 non funziona come contributo universale per tutti i neopatentati. In realtà è prevista per una specifica categoria, e con importi che differiscono dalla cifra massima di 3000 euro, per via dei requisiti rispettati! Ecco tutta la verità!

Il bonus patente 2022 sembrerebbe una manna per tutti i neopatentati.

Si tratta di un'autorizzazione che è ormai basilare nella vita quotidiana, soprattutto per quella lavorativa, nonostante lo sviluppo dello smart-working in tutti i servizi e gli ambienti.

Purtroppo il Governo Draghi ha voluto destinare il fondo per il finanziamento di questo bonus non a tutte le autorizzazioni, ma solo ad alcune indispensabili non tanto per la collettività, quanto per il settore logistico.

Si parla infatti di tutte le patenti che riguardano il trasporto di merci, un servizio sempre più richiesto a seguito della ripartenza post-Covid, e anche per via dell'aumento della domanda generalizzata di beni di consumo.

Inoltre questo bonus prevedrebbe una cifra pari a 2500 euro. La presunta cifra massima di 3000 euro non è prevista in maniera "universale", ma solo se si rispettano una serie di requisiti specifici. Ma li vedremo meglio nel corso dell'articolo.

Bonus patente 2022 da 3000 euro: ecco come funziona!

Il bonus patente 2022 è un'agevolazione statale resa disponibile già dal 2021 grazie al decreto 326/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Di recente, grazie al decreto Milleproroghe di febbraio 2022, lo stesso che ha anche ufficializzato il bonus psicologo, è stato rinnovato con nuovi importi.

Con questo ultimo decreto il Governo Draghi ha stanziato ben 5,4 milioni di euro per il finanziamento dei rimborsi per il bonus patente 2022, almeno per tutte le richieste fino al 2026. E' già era stato finanziato dal Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto con una donazione di 3,7 milioni di euro.

Potranno beneficiarlo all'incirca quasi 4.500 persone circa, se tutti dovessero avere fino a 2500 euro di rimborso. Sembra una platea estremamente piccola, constatando che ogni anno vengono autorizzate quasi 1,5 milioni patenti in Italia, come si presume dal sito Asaps.it.

In realtà la platea è paradossalmente enorme, constatando che gli unici che potranno beneficiare del bonus patente 2022 da 2500 euro saranno quelli che vorranno prendere la patente C e per la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Si parla di un tipo di patente molto richiesta negli ultimi mesi, a causa dell'aumento delle attività logistiche e relative ai trasporti.

Con questo bonus oltre 4.500 persone dovrebbero riuscire a coprire buona parte delle spese fiscali e gli oneri formativi per il conseguimento delle prove prescritte per l'idoneità. Inoltre si avrebbero già oltre 4.500 persone ben formate e disponibili per le citate attività di trasporto e logistica, e ormai capaci di poter guidare mezzi pesanti.

Ma prima spieghiamo quali siano effettivamente le patenti che possono rientrare in questa agevolazione.

Bonus patente 2022 3000 euro: ecco per quali ne è prevista!

Il bonus patente 2022 da 3000 euro consiste in uno stanziamento di oltre 5,4 milioni di euro per compensare tutte le spese inerenti al conseguimento degli esami, oltre che della sola formazione.

Purtroppo questo bonus non è previsto per tutte le certificazioni, ma solo per quattro specifiche patenti, quali:

Sono tutte patenti che riguardano la guida di mezzi pesanti, con o senza rimorchio. Nel caso della C, il conducente è autorizzato alla guida di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci.

Per "veicolo pesante" si intende un automezzo avente una massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.

Nel caso di CE, si parla invece del complesso veicolare, dal momento che ti autorizza alla guida di un autotreno con un rimorchio di tipo non leggero (E), avente massa di carico non superiore a quella del veicolo trainante.

Oltre a queste patenti, il bonus patente 2022 prevede anche un contributo per l'ottenimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Si tratta di un tipo di qualifica che attesta le capacità professionali di quei soggetti aventi una patente di guida di categoria superiore. E' una qualifica necessaria per poter farsi assumere come autotrasportatore.

A causa della pandemia di Covid, e della ripartenza, la domanda generalizzata è aumentata drasticamente, ma c'è stata una penuria di addetti ai trasporti (camionisti, conducenti di autobus...). Il Governo ha voluto sostenere la ripresa del settore logistico riducendo le spese a tutti i richiedenti, anche se solo parzialmente.

Bonus patente 2022 3000 euro: occhio a tutti gli importi! Ecco i requisiti

Il bonus patente 2022 può arrivare fino a 2500 euro, ma solo se si richiede questo bonus governativo. Come invece segnala Achiropita Cicala, è possibile avere un bonus da 3000 euro, ma per averlo dovrai richiederlo come residente presso la Regione del Friuli Venezia Giulia.

Il bonus patente 2022 garantito dal Decreto Milleproroghe prevede una copertura per tutte le spese relative al conseguimento delle patenti C e CE per un massimo di 2500 euro, che dovranno corrispondere all'80% complessivo. Inoltre, il richiedente dovrà avere meno di 35 anni, oltre ad avere compiuto 21 anni (18 se già titolare CQC), ed essere già in possesso della patente B.

Mentre, per chi lo richiede come residente nel Friuli, potrà beneficiare di un contributo da 3000 euro. E questo non riguarderà i soli under 35 o le patenti C o CE, ma tutti i residenti, senza vincolo anagrafico, e anche la patente D e DE.

Queste ultime sono due patenti previste per la guida di mezzi adibiti al trasporto di persone, aventi più di 9 posti, e con tanto di rimorchio non leggero (E). In questo caso, l'unico limite anagrafico è quello di accesso all'esame: 24 anni, massimo 21 se già titolare CQC.

Quindi, riassumendo, sono previsti due tipi di importi:

un contributo da 2500 euro per chi richiede il bonus patente 2022 statale , ma solo per la C/CE e per gli under 35.

per chi richiede il , ma solo per la C/CE e per gli under 35. un contributo da 3000 euro per chi richiede il bonus patente 2022 della Regione Friuli, ma solo per C/CE e D/DE.

Semmai l'unica cosa che rimane è capire quando dovrebbe arrivare questo bonus.

Bonus patente 2022 3000 euro: ma quando arriva?

Il bonus patente 2022 da 3000 euro dovrebbe essere disponibile entro il mese di luglio, anche se tutt'ora non si hanno informazioni ufficiali in merito.

Questo bonus sarebbe originariamente programmato secondo il precedente decreto del MIT, ma si parla della versione per cui erano previsti solo 1000 euro come rimborso spese.

Di contro, la nuova versione, varata grazie alla conversione del Decreto Milleproroghe di febbraio, sarà disponibile una volta che verrà disposto il decreto attuativo del MIT.

Con quest'ultimo si potrà avere maggiore chiarezza in fatto di tempistiche, iter procedurale e tipologia di pagamenti. E' inevitabile che si dovrà richiedere il bonus patente 2022 tramite via telematica, presso un'apposita pagina ministeriale, ma ancora non è chiaro quali siano le documentazioni da presentare.

E' presumibile che verranno richiesti tutti i pagamenti per la formazione e il conseguimento delle prove (tasse comprese), e che dovranno essere di tipo "tracciabile". Pertanto, eventuali pagamenti in contanti risulteranno irricevibili.

Nel caso invece del bonus della Regione Friuli, si potranno già inoltrare le richieste tramite la piattaforma regionale, ma si dovrà fare presto, perché la scadenza per l'inoltro è fissata al 15 giugno 2022.

Una volta accettata la domanda, avrai tempo fino al 30 aprile 2022 per provvedere al conseguimento, e al rilascio stesso.

Si parla di un bonus che potrebbe aiutare parecchio il settore dei trasporti, già colpiti precedentemente dall'aumento dei costi del carburante. A causa della crisi da Covid c'è dal 2021 attualmente una grossa penuria di autotrasportatori, e ciò potrebbe riflettersi nel lungo periodo nella consegna non solo di beni secondari, ma anche essenziali.