Nuovo Bonus spesa fino a 450 euro richiedibile da subito per fronteggiare il caro vita. Si tratta di un contributo a favore di alcune famiglie italiane con in possesso di alcuni requisiti e soglie ISEE. La domanda è attiva già da subito e fino al 6 novembre 2022. Ecco dov’è possibile presentare domanda e tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Aumenta il costo della vita in tutti i paesi europei e anche in Italia. I dati ISTAT evidenziano un tasso di inflazione che ha raggiunto quasi il 9% su base annua.

A far lievitare il dato sono stati gli aumenti del costo dell’energia e delle materie prime che conseguentemente si riflettono sui beni di consumo. Infatti la spesa per i beni alimentari passa da +10,1% di agosto a +11,5% del mese di settembre.

Prezzi così alti dei beni di prima necessità non si vedevano dal luglio 1983 e la situazione nei prossimi mesi non sarà certo migliore a causa dei rincari che interesseranno le bollette di luce e gas di circa il 60%.

Senza interventi del Governo la situazione per gli italiani sarà insostenibile e per fronteggiare tutto ciò arrivano in soccorso delle famiglie italiane interventi anche dai governi territoriali. Tra le tante iniziative spuntano quelle comunali, volte a sostenere i cittadini che si trovano in stato di bisogno.

Ci riferiamo ad una in particolare, messa in campo da un comune italiano che aiuterà alcune famiglie italiane a sostenere le spese per i beni di prima necessità.

Vediamo nello specifico qual è l’amministrazione locale che ha posto in essere il nuovo Bonus spesa fino a 450 euro e come fare domanda entro il 6 novembre 2022.

Bonus spesa fino a 450 euro a famiglia entro il 6/11: come e dove richiederli

Da oggi e fino al 6 novembre è possibile presentare domanda per richiedere i nuovi Bonus spesa erogati da un comune italiano in particolare. Si tratta di un nuovo contributo fino a 450 euro per contrastare la folle corsa dell’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

Il comune italiano in questione è quello di Parabiago. La stessa amministrazione comunale ha emanato nello stesso avviso tre iniziative tutte volte a sostenere i cittadini del territorio comunale. Si tratta infatti di 3 Bonus non cumulabili tra loro ma volti tutti ai soggetti in difficoltà economica che devono far fronte alle sempre più altre spese domestiche e di vita.

I tre avvisi fanno riferimento a contributi ad integrazione del reddito per fronteggiare il caro vita ed in particolare si tratta di Bonus spesa, un Bonus Affitto e un Bonus energia.

Come abbiamo già sottolineato, i tre Bonus non sono cumulabili.

Il nuovo Bonus spesa fino a 450 euro potrà essere richiesto da coloro che risiedono nel territorio di Parabiago alla data di emanazione del provvedimento e che si trovano in uno stato di bisogno causato dagli effetti della pandemia ma più in generale da coloro che si trovano in un generale stato di bisogno.

Per poter accedere al contributo, il richiedente e i suoi familiari non devono essere in possesso di conti correnti, titoli e o azioni di importo superiore a 10.000 euro.

Per poter presentare domanda è comunque necessaria una soglia ISEE non superiore ai € 20.000,00 euro.

Bonus spesa fino a 450 euro, come sono ripartiti gli importi

Il nuovo Bonus spesa del comune di Parabiago viene erogato a coloro che ne faranno richiesta e posseggono i requisiti previsti dall’avviso comunale.

L’importo del Bonus spesa può arrivare fino a 450 euro in totale, ma viene erogato a scaglioni in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

Gli importi previsti per le famiglie di Parabiago saranno cosi individuati:

€ 150,00 di Bonus per nuclei familiari composti da 1 sola persona;

€ 250,00 di Bonus per nuclei familiari composti da 2 persone;

€ 350,00 di Bonus per nuclei familiari composti da 3 persone;

€ 450,00 di Bonus per nuclei familiari composti da 4 persone o più.

Il contributo spettante a ciascun nucleo familiare verrà erogato sotto forma di card elettronica spendibile presso i punti vendita convenzionati, non è convertibile in denaro ed è personale e pertanto non può essere ceduto a terzi.

Bonus spesa fino a 450 euro, come presentare domanda

I Bonus spesa da 450 euro del comune di Parabiago potrà essere richiesto compilando l’apposito modulo presente sul sito istituzionale del comune entro e non oltre il 6 novembre 2022.

Alla richiesta del Bonus dovranno essere allegata la carta di identità del richiedente. Attenzione, non verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera diversa da quelle indicate nel bando.

Le famiglie interessate a contrastare il caro bolletta e in possesso dei requisiti su indicati possono presentare una sola domanda per nucleo familiare e sarà cura dei Servizi Sociali comunali evadere le domande verificando il possesso dei requisiti ed erogando i contributi secondo l’ordine di arrivo.

L’accettazione della domanda del Bonus spesa verrà comunicato al beneficiario tramite mail. Questa comunicazione conterrà l’importo accreditato sulla Card e il punto vendita dove sarà possibile spendere il Bonus.