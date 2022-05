È online la piattaforma per richiedere i bonus taxi da 80 a 120 euro per persone con mobilità ridotta o che appartengono a nuclei familiari che hanno subito maggiori conseguenze economiche a causa della pandemia da Covid-19. È il Comune di Napoli a renderli disponibili, dopo ritardi amministrativi che non ne hanno permesso l’utilizzo durante lo scorso anno.

In effetti, si tratta di bonus viaggio istituiti con il decreto del 19 maggio 2020, con l’obiettivo non solo di migliorare la mobilità per le persone più fragili, ma anche per favorire la ripresa economica del settore nel periodo di emergenza.

Le risorse stanziate ammontano a 35 milioni di euro, che sono stati distribuiti ai diversi Comuni.

Il Comune di Napoli, non avendo ancora utilizzato le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a causa di ritardi amministrativi, apre ora la possibilità ai residenti sul territorio regionale di beneficiare dei buoni viaggio.

Cambiano, rispetto a quanto anticipato lo scorso anno, anche alcuni requisiti. I bonus possono coprire, oggi, fino al 100% del costo (prima si era fermi al 50%), ma possono essere utilizzati da una platea meno ampia.

Per usufruire dei bonus taxi c’è tempo fino al 31 dicembre 2022, grazie alla proroga. La domanda va fatta online, benché esistano anche altre strade da seguire se si hanno problemi con la compilazione o se a farne richiesta sono persone che non hanno grande dimestichezza con la tecnologia, per esempio, i beneficiari più anziani.

Vediamo, allora, come funzionano i buoni viaggio del Comune di Napoli, a quanto ammontano, chi può beneficiarne e come inviare la richiesta tramite la piattaforma apposita. Vediamo, poi, in quali altre Regioni è ancora possibile richiederli.

Bonus taxi fino alla fine del 2022: cos’è e a chi spetta

I bonus taxi regionali non sono propriamente una novità. Il fondo è stato istituito per gli anni 2020 e 2021, nel bel mezzo della pandemia da Covid-19, in un periodo in cui i buoni viaggio avrebbero perseguito due diversi scopi.

Il primo era garantire un’efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico non di linea (taxi o servizi di noleggio con conducente), fronteggiando, allo stesso tempo, le restrizioni e le misure di contenimento dei contagi adottate dal governo. In secondo luogo, l’istituzione dei bonus taxi tendeva una mano all’intero settore, compromesso dalla pandemia e dalle stesse misure restrittive.

Non è un caso, dunque, che a poter beneficiare dei buoni viaggio non siano tutti i cittadini, ma le categorie più fragili. In più, come abbiamo visto, stiamo parlando di specifici bonus taxi, cioè dei buoni messi a disposizione dal Comune di Napoli, in quanto mai utilizzati nei precedenti anni, benché ci siano anche altre Regioni che hanno reso disponibili i bonus fino alla fine dell'anno, grazie alle risorse rimaste inutilizzate negli scorsi anni.

Per coloro che hanno intenzione di richiedere i bonus taxi a Napoli, è bene evidenziare che sono cambiati anche alcuni dei requisiti.

Bonus taxi 2022 a Napoli, requisiti: chi può ottenere lo sconto sulle corse

Benché in alcune Regioni i bonus taxi non siano più utilizzabili, il Comune di Napoli ha recentemente aperto le domande per richiederli, ottenendo un’importante proroga fino alla fine di quest’anno:

i bonus viaggio potranno essere richiesti fino al 31 dicembre 2022.

Non si tratta, però, di buoni disponibili a tutti i residenti nel Comune di Napoli, bensì a categorie di cittadini più fragili. In particolar modo, i buoni sono stati messi a disposizione per i soggetti fisicamente impediti, ma anche per le famiglie che, più di altre, hanno subito le conseguenze economiche della pandemia.

Possono richiedere i bonus taxi:

persone fisicamente impedite o a mobilità ridotta; invalidi o soggetti che soffrono di malattie che necessitano cure continuative; donne in gravidanza; cittadini con età pari o maggiore di 65 anni; genitori con figli nati dal 2018; cittadini che appartengono a nuclei familiari titolari di attività soggette a chiusure o restrizioni che rientrano nei codici ATECO interessati.

Per quanto riguarda invalidi e persone fisicamente impedite, è necessario essere in possesso, nel primo caso, di decreto di invalidità o di L.104/92, nel secondo caso, di una certificazione medica che accerti la presenza della patologia.

Bonus taxi 2022 a Napoli: importi e come funzionano

L’importo dei bonus taxi a Napoli dipendono dalla presenza o meno di ulteriori sostegni per l’emergenza da Covid-19.

Infatti, per coloro che non abbiano beneficiato di misure di sostegno pubblico, il valore del bonus ammonta a 120 euro, mentre per chi ne ha usufruito, il valore del buono scende a 80 euro.

In ogni caso, il bonus può coprire il 100% della spesa (e non più il 50%), ma mai in misura superiore a 20 euro per ogni corsa.

Si ricorda che i buoni viaggio possono essere impiegati per:

corse in taxi oppure servizi di noleggio con conducente.

Inoltre, il bonus non può essere ceduto ad altre persone. Il titolare del buono è l’unica persona che può utilizzarlo.

Il bonus viene erogato sotto forma di borsellino elettronico e dovrà essere utilizzato attraverso uno o più PIN (associato per ogni corsa). Nel momento in cui il beneficiario si appresta a usufruire del servizio, questi dovrà fornire al conducente il codice utente, comunicato dal Comune, e il PIN alla fine della corsa.

Come richiedere il bonus taxi del Comune di Napoli: domanda online

Per effettuare la richiesta dei bonus taxi, il Comune di Napoli ha predisposto un’apposita piattaforma, raggiungibile all’indirizzo bonustaxi.comune.napoli.it.

Per presentare domanda per i buoni viaggio, bisogna effettuare l’accesso alla piattaforma. Come per molte prestazioni e bonus statali o regionali, c’è bisogno di possedere un’identità digitale SPID, la quale può essere richiesta anche online, scegliendo tra le diverse offerte, gratis o a pagamento, degli identity provider.

La domanda online non è di difficile compilazione. La documentazione richiesta include, a seconda del beneficiario che ne sta facendo domanda:

il decreto di invalidità o la certificazione L. 104/92; la certificazione medica che certifica la patologia; il certificato di gravidanza.

Nonostante la domanda online richieda pochi passaggi, è possibile che non tutti i potenziali beneficiari dei bonus taxi siano in grado di compilare la richiesta online.

Per questo motivo, c’è la possibilità di inviare richiesta:

chiedendo assistenza al CAF o al patronato di fiducia; chiamando il numero 081.19754899, attivo dalle 8.30 del mattino fino alle ore 16.00.

La possibilità di chiamare il numero e avere assistenza per compilare la domanda è però disponibile solo fino alla data del 10 giugno di quest’anno.

Bonus taxi regionali: in quali altre Regioni è possibile richiedere i buoni

Il Comune di Napoli non è il solo che ha reso disponibili i bonus taxi per i residenti in difficoltà. Benché in alcune Regioni non sia più possibile beneficiare dei buoni per pagare le corse di taxi o di servizi di noleggio, oltre al Comune di Napoli è ancora possibile richiedere i bonus in altri Comuni italiani.

Per esempio, il Comune di Monza rende disponibili i bonus taxi ancora fino alla fine dell’anno, grazie alle risorse residue del 2021. Ancora, i buoni viaggio sono ancora disponibili per i residenti nel Comune di Verona, anche in questo caso con domanda esclusivamente online.

Le modalità, i requisiti e gli importi dei buoni viaggio variano da Comune a Comune. Si consiglia, quindi, di collegarsi sempre al sito del Comune di residenza per verificare i requisiti che danno diritto al bonus e alle modalità di richiesta.