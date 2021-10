Dal 20 Ottobre i televisori di tutta Italia subiranno il passaggio di tutte le trasmissioni nazionali al nuovo segnale digitale terrestre.

Alcuni schermi, a partire da quella data, rimarranno oscurati ma niente panico: il Bonus Tv è ancora attivo!

Una vera e propria Rivoluzione delle nostre trasmissioni televisive, che vede il passaggio alle nuove frequenze di trasmissione con il sistema di codifica DVB-T2 HEVC Main10.

Il Governo ha deciso di stanziare ben 250 milioni di euro per agevolare le famiglie italiane nell’acquisto di una nuova Tv o un di un decoder di nuova generazione.

Esistono due tipi di agevolazioni messi a disposizione, il Bonus rottamazione Tv che non richiede il limite dell’indicatore della Situazione economica equivalente (Isee) del richiedente ed il Bonus Tv con Isee.

Con questo articolo vedremo nel dettaglio i due Bonus e conosceremo le modalità per farne richiesta.

Switch-off e Migrazione al nuovo Digitale Terrestre

Fino ad oggi le nostre Televisioni hanno trasmesso con uno standard trasmissivo DVB-T, ma proprio a partire dal 20 Ottobre 2021 si passerà ad una trasmissione televisiva con il nuovo sistema di codifica DVB-T2.

Questa rivoluzione dei canali è stata approvata dall’Unione Europea per migliorare la qualità video e audio dei programmi, con un Alta definizione in HD nel formato Mpeg-4 e consentire l’ingresso della rete 5G.

Con l’introduzione della quinta generazione della telefonia mobile (5G) la banda di trasmissione subisce un incremento del 30%.

Con il nuovo Digitale Terrestre verranno inoltre inseriti nuovi servizi interattivi on-demand.

Le vecchie Tv dovranno essere sostituite con nuovi apparecchi televisivi di ultima generazione oppure è possibile affiancarli da un decoder adatto alla decodifica del nuovo segnale.

Lo Switch-off è previsto dal 20 Ottobre 2021 e vedrà la sua conclusione definitiva tra due anni, nel 2023.

Si tratta di un cambiamento graduale in cui le emittenti televisive cominciano a trasmettere in Mpeg-4 le proprie trasmissioni: 9 canali per la Rai e 6 per la Mediaset.

Non sono presenti al momento tra questi, i canali più diffusi come Rai1 oppure Canale 5, che vedranno il loro passaggio successivamente.

Al momento i 15 canali migranti saranno, per la Rai:

Rai 4, Rai 5, Rai movie, Rai storia, Rai yoyo, Rai sport+, Rai Gulp, Rai Scuola e Rai premium.

Per la Mediaset:

Mediaset Italia 2, TgCom24, Radio 105, Radio 101 Tv, Virgin Radio Tv e Boing Plus.

Quando cambiare la propria Tv?

Ma tutti devono cambiare la propria Tv? Come capire se la Televisione che si ha a casa è predisposta al cambiamento?

Sicuramente tutte le Tv di ultima generazione acquistate dal 1 Gennaio del 2017 in poi sono compatibili con il nuovo formato Mpeg-4 e con la nuova banda di trasmissione con standard DVB-T2.

Se in casa vi trovate un televisore acquistato prima di quell’anno (2017) ma comunque non in data antecedente al 2010 c’è una piccola possibilità che quel televisore riesca a supportare i canali in HD.

In questo caso potete voi stessi verificare: successivamente ad una sintonizzazione dei canali, visionando il canale 100 e 200, rispettivamente Rai e Mediaset.

Se accedendo ad uno dei due canali o entrambi compare la scritta “Test HEVC Main 10” potrete tirare un sospiro di sollievo e posticipare l’acquisto di un nuovo apparecchio, in quanto con il Test appena eseguito avrete la conferma che il vostro Televisore è compatibile con il nuovo standard previsto dal cambiamento.

Se in casa, invece, avete un Televisore acquistato prima del 2010 non potete fare altro che cambiare dispositivo. Sicuro al 100% che quel modello non è in grado di supportare il nuovo Standard e dal 20 Ottobre lo schermo rimarrà oscurato.

Come abbiamo già detto, sarà possibile affiancare all’apparecchio televisivo “obsoleto” anche un decoder, se non si ha la possibilità o non si vuole provvedere alla sua sostituzione.

Il decoder dovrà essere collegato al Televisore e adattare la nuova trasmissione.

Bonus rottamazione Tv: di cosa si tratta e requisiti previsti

In previsione dello Switch-off obbligatorio su scala nazionale, il Governo ha deciso di rendere operativi due Bonus per l’acquisto di nuovi Tv o decoder idonei alla rivoluzione trasmissiva.

Il Bonus rottamazione Tv è stato introdotto il 7 Luglio del 2021 con avvio alle domande a partire dal 23 Agosto 2020.

Il Bonus rottamazione Tv non prevede limiti di Isee familiare. Consiste in uno sconto del 20% del prezzo finale d’acquisto per la nuova Tv ma solo se si intende rottamare il vecchio ed obsoleto apparecchio.

Il MiSE (Ministero dello sviluppo economico) è intervenuto nella stipula delle regole per usufruire dell’agevolazione ed ha stabilito il tetto massimo ottenibile dal beneficiario del Bonus rottamazione Tv, portandolo alla cifra di 100,00 euro.

Nessun limite di Isee tra i requisiti richiesti dal Bonus rottamazione Tv, che prevede tassativamente il pagamento obbligatorio del Canone Rai come requisito essenziale, tranne nel caso degli esonerati per legge come i cittadini con un età anagrafica che superano i 75 anni.

La rottamazione della vecchia Tv è prevista allo stesso modo in maniera obbligatoria se si vuole richiedere ed utilizzare il Bonus senza Isee in questione.

Ma in che modo deve avvenire la rottamazione del vecchio apparecchio?

Sostanzialmente ci sono due metodi validi per procedere alla rottamazione della vecchia Tv.

Il primo consiste nel recarsi presso un’isola ecologica idonea e richiedere un certificato attestante l’avvenuto smaltimento del vecchio apparecchio nel rispetto dell’ambiente.

Il certificato rilasciato dall’isola ecologica deve poi essere esibito al rivenditore scelto ove acquistare la nuova Tv che procederà allo sconto in fattura.

Il secondo metodo e credo quello più comodo, consiste nel consegnare l’apparecchio obsoleto da cambiare direttamente al rivenditore che provvederà al suo corretto smaltimento.

In entrambi i casi lo sconto sarà pari al 20%, con un massimo previsto di 100,00 euro.

La compilazione del modulo necessaria, consiste in una auto-dichiarazione del possesso dei requisti previsti, quali:

• Il beneficiario deve aver regolare residenza sul territorio italiano;





• il richiedente deve essere l’intestatario del canone Tv obbligatorio dalla legge e risultare in regola con i pagamenti;





• l’apparecchio obsoleto da rottamare deve avere data di acquisto antecedente al 22 Dicembre del 2018 e deve essere smaltito nel modo corretto nel rispetto dell’ambiente, con annessa certificazione del centro di raccolta RAEE oppure da parte del rivenditore.

Bonus Tv: con presentazione modello Isee

Il Bonus Tv è disponibile già dallo scorso anno e rimarrà attivo fino al 31 Dicembre 2022 o alla fine dei fondi dedicati.

Il Bonus Tv prevede l’acquisto sia di un nuovo apparecchio Televisivo, sia un decoder idoneo alla nuova trasmissione dati.

Nel 2020 questo Bonus prevedeva uno sconto totale di 30,00 euro, mentre ad oggi ammonta ad un totale di detrazione di 50,00 euro.

Pare ovvio ricordare che per usufruire di questo Bonus Tv va necessariamente mostrato il proprio modello Isee familiare, che non deve superare i 20.000 euro all’anno.

E’ richiedibile tramite la compilazione del Modulo per il riconoscimento del contributo, messo a disposizione dalla piattaforma ufficiale del MiSE,

Le istruzioni sono state emanate dallo stesso ente nazionale, il MiSE.

E’ possibile consultarle nel relativo decreto Ufficiale pubblicato in Gazzetta il 7 Agosto 2021.

E’ possibile recarsi presso un ufficio di Centro assistenza fiscale (Caf) per richiedere il proprio modello Isee e farsi aiutare ad inoltrare domanda per il Bonus Tv.

Bonus Tv e Bonus rottamazione: ottieni 130,00 euro con entrambi!

I due Bonus spiegati in precedenza sono perfettamente cumulabili: questo significa che il beneficiario di uno potrà usufruire anche dell’altro, se e solo se si rispettano i requisiti previsti da entrambi.

In caso di beneficio di entrambi i Bonus, il Bonus Tv ammonta a 30,00 euro di sconto (come era previsto nel 2020).

Per semplificare: presentando un Isee familiare idoneo e rientrante nei limiti previsti per legge dal Bonus Tv (cioè 20.000 euro annui) è possibile ricevere una detrazione di 30,00 euro più lo sconto in fattura del prezzo del nuovo televisore pari al 20% con annesso corretto smaltimento del vecchio dispositivo televisivo.

Per riassumere:

• Senza Isee il beneficiario potrà ottenere lo sconto del 20% sul prezzo di acquisto del nuovo Televisore, fino ad un massimo di 100,00 euro.

• Con la presentazione del modello Isee non superiore ai 20.000 euro annui, il beneficiario potrà ottenere un Bonus Tv totale pari a 130,00 euro.

Gli incentivi sono previsti fino al 31 Dicembre 2022 oppure se esauriscono le risorse stanziate dal Governo.

Passaggio a DVB-T2 e Mpeg-4

Nel 2022 è previsto il passaggio completo al sistema di codifica DVB-T2, necessario purché il 5G entri ufficialmente nell’utilizzo della propria banda mobile dedicata con frequenza a 700 MHZ, lasciando libera la banda di trasmissione televisiva con frequenze nuove tra i 490 e 90 MHZ.

Il nuovo standard DVB-T2 introdotto con lo Switch-off nazionale consente il miglioramento delle trasmissioni televisive supportando video in 8K con una definizione nettamente migliore rispetto a quella ad oggi in uso.

Già dal Gennaio 2017 i rivenditori di apparecchi televisivi sono stati obbligati alla vendita di televisioni di ultima generazione con compatibilità ai nuovi standard previsti.

Il passaggio a Mpeg-4 avverrà successivamente.

Per verificare se il televisione supporta questo standard bisogna collegarsi al canale 501 in poi.

Tutti i televisori acquistati nell’ultimo decennio risultano essere idonei.

Le date previste per il passaggio a Mpeg-4 sono:

• A partire da Novembre 2021 fino al Dicembre 2021 per la Sardegna;

• Dal 13 Gennaio al 15 Marzo 2022 per le regioni: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e per le provincie di Tento e Bolzano;

• Dal Marzo 2022 a metà Maggio 2022 per le regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo, Puglia, Marche;

• Da Maggio 2022 a fine Giugno 2022 per le regioni: Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.