Per gli impianti a caldaia è molto importante conoscere i consumi: ecco quanto consumano in un'ora di utilizzo.

Gli italiani in questi ultimi mesi sono stati alle prese con la revisione degli impianti di riscaldamento.

Molte le caldaie sostituite, tante altre sono state messe in sicurezza anche per evitare problemi agli altri e per risparmiare qualche euro.

E’ molto importante, perciò prestare attenzione ai tanti segnali che la caldaia può dare anche in termini di consumi per evitare conseguenza ancora più gravi.

Oggi tra le tante soluzioni scelta per gli impianti a gas, quelle più usate sono le caldaie a condensazione.

Si tratta di soluzioni che permettono una maggiore rendimento termico, che per alcune tipologie potrebbe arrivare fino al 110% riducendo il consumo di gas di circa il 30% se rapportato ad un caldaia tradizionale.

Ma quanto consuma in un’ora di utilizzo? Scopriamolo insieme.

Caldaia, attenzione ai consumi orari dell'impianto di riscaldamento: ecco tutti i dati

Ormai la caldaia è diventata un apparecchio indispensabile nelle nostre case: a loro spetta il compito di trasformare l'energia prodotta in calore per riscaldare gli ambienti di casa ma anche l'acqua.

Ne esistono di diverse tipologie in base all’energia primaria utilizzata, alla tecnologia di scambio e alla potenza termica.

Dalle caldaie a camera aperta e camera stagna, alimentate a gasolio, Gpl o metano, alle caldaie a pompa di calore, a condensazione e anche caldaie a biomassa.

Diversa è anche il consumo delle diverse caldaia usate. Certamente tra le meno energivore c’è la caldaia a condensazione.

Queste sfruttano al massimo il contenuto energetico dei fumi prodotti durante la combustione che quado vengono raffreddati si trasformano nuovamente in acqua, impiegando così il processo di condensazione e recuperando il calore latente del vapore.

L’alta efficienza energetica e la manutenzione obbligatoria dunque ne permetteno di ridurre i consumi di gas e di risparmiare fino al 20% o 30% rispetto a un vecchio impianto.

Ma quanto incide concretamente in bolletta?

Naturalmente al fine di calcolare i consumi medi della caldaia a condensazione è necessario tener presente diverse variabili: dalla stagione, dal tipo di utilizzo che se ne fa ma in generale una caldaia a condensazione consuma mediamente in un’ora circa 24 kW.

Dividendo questo valore per 9,6, (energia termica prodotta da 1 metro cubo di gas) si otterranno circa 2,5 metri cubi di gas consumati in un’ora.

Tenendo in considerazione dispersioni termiche, efficienza energetica dell'elettrodomestico e potenza si può stimare un consumo medio di gas per ogni ora tra 0,20 e 1,25 metri cubi, ossia tra 2 e 12 kWh.

Caldaia a gas tradizionale e a condensazione: consumi termici

Lo abbiamo detto, tante sono le caldaie in commercio ma tra le più usate ci sono quelle a gas tradizionali che funzionano grazie ad un piccolo serbatoio adibito al riscaldamento dell’acqua per effetto della combustione del gas metano.

La potenza massima di una caldaia di questa tipologia a pieno regime si attesta intorno ai 24 kWh e il suo rendimento massimo è pari a circa l’85% a causa delle dispersioni di calore che si verificano tramite i fumi.

Alcuni consigli su come risparmiare con la caldaia a condensazione

Lo abbiamo detto, la caldaia a condensazione sfrutta al massimo l'energia ottenuta dal combustibile e ciò permette di abbattere i consumi di gas: più alta è l'efficienza e maggiore sarà il risparmio in bolletta.

Ma per poter beneficiare di ulteriori risparmi è opportuno seguire alcuni piccoli accorgimenti quali:

• un isolamento termico dell’abitazione adeguato;

• temperatura dell’acqua calda impostata al di sotto dei 75 gradi;

• lasciare la caldaia sempre accesa e utilizzare dei sistemi di controlli da remoto così da poter gestire anche a distanza la temperatura;

• usare le nuove termovalvole sui radiatori, così da avere differenti temperature per stanza.

Un altro modo per abbassare i consumi della caldaia a condensazione è quello di effettuare regolarmente la manutenzione così da prevenire anomalie e mal funzionamenti.

Nello specifico è opportuno controllare periodicamente il calcare che si potrebbe accumulare nella camera stagna e i fumi di combustione.

In questo modo ci si assicura un funzionamento perfetto e adeguato del generatore.