Carta acquisti, in arrivo la ricarica di novembre 2022. Si tratta dell’ultimo pagamento dell’anno per i beneficiari che andrà a coprire sia il mese di novembre che quello di dicembre. Ecco le date da segnare in rosso sul calendario.

Carta acquisti, in arrivo la ricarica di novembre 2022. Si tratta dell’ultimo pagamento dell’anno, che andrà a coprire i mesi di novembre e dicembre, per i beneficiari di quella che viene chiamata anche social card e che rappresenta una misura di sostegno fondamentale per famiglie e cittadini.

Chi ha fatto domanda per ottenere la carta riceverà 80 euro che potranno essere utilizzati per effettuare diversi tipi di acquisti: dalla spesa alimentare a farmaci e medicinali, fino al pagamento delle bollette di luce e gas.

Le date di pagamento della Carta acquisti non sono sempre le stesse ogni mese (o meglio, ogni due mesi) per cui può non essere semplice sapere quando la card verrà ricaricata. Per il mese di novembre 2022, tuttavia, è possibile individuare le date da segnare in rosso sul calendario.

Inoltre, vedremo come verificare il saldo della carta utilizzando i diversi canali messi a disposizione da Poste Italiane.

Carta acquisti, a chi spetta l’ultima ricarica dell’anno a novembre 2022

La Carta acquisti, anche chiamata social card, è un’importante misura di sostegno pensata per aiutare due particolari categorie di cittadini nelle spese quotidiane e necessarie. I beneficiari possono utilizzare la social card per comprare alimenti, farmaci e per pagare le bollette di luce e gas.

Non tutti i cittadini possono ottenere questo sostegno economico. Esistono, infatti, requisiti stringenti per ottenere questo aiuto. La Carta acquisti è riconosciuta solo:

ai cittadini con età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori con figli minori di 3 anni che hanno un ISEE non superiore a 7.120,39 euro.

Utilizzare la Carta acquisti è semplice. Questa si presenta proprio come una qualsiasi carta di pagamento, da utilizzare nei soli negozi convenzionati. La differenza con altri tipi di carte di pagamento è che non può essere ricaricata dal cittadino, bensì viene ricaricata dallo Stato (o meglio, da INPS) ogni due mesi.

Pagamento Carta acquisti novembre 2022 in arrivo: attenzione a queste date

La ricarica della Carta acquisti mensile ammonta a 40 euro. Si tratta, però, di un importo che non viene accreditato mese per mese, bensì con cadenza bimestrale. In sostanza, anche per quanto riguarda la ricarica di novembre, i beneficiari riceveranno 80 euro che potranno essere spesi nel mese in corso e fino a dicembre 2022.

Come già accennato, le date del pagamento non seguono un calendario prestabilito, benché quest’anno le ricariche siano state accreditate quasi sempre entro le prime due settimane del mese interessato al pagamento. L’unico “ritardo” nel corso del 2022, infatti, si è verificato nel mese di maggio (la ricarica interessata, lo ricordiamo, faceva riferimento ai soldi per maggio e giugno).

Tutto ciò significa che, qualora non si dovessero verificare intoppi o problemi da parte di INPS, il pagamento della Carta acquisti di novembre 2022 dovrebbe essere accreditato entro i primi 15 giorni del mese.

Anche la ricarica valida per gli scorsi due mesi (settembre e ottobre) era arrivata intorno al 6 del mese. È probabile, dunque, che già durante la prima settimana di novembre alcuni beneficiari ricevano già i soldi.

Ricarica Carta acquisti novembre 2022: come verificare il saldo della social card

Benché sia possibile stilare un probabile calendario relativo alla ricarica della Carta acquisti a novembre, non è detto che tutti i beneficiari ricevano l’accredito lo stesso giorno.

Ecco perché è importante sapere come verificare il saldo della social card, cioè sapere quanti soldi sono presenti sulla carta prima di utilizzarla per effettuare acquisti.

Dal momento che la Carta acquisti viene rilasciata da Poste Italiane, c’è anche la possibilità di verificare il saldo della card sfruttando alcuni canali messi a disposizione proprio da Poste. In particolare, per controllare il saldo, è possibile:

• attivare il servizio di comunicazione del saldo via SMS chiamando al numero gratuito 800.666.888;

• controllare il saldo registrandosi al sito di Poste.

Leggi anche: Carta degli acquisti 2022: requisiti ISEE, importi, domanda

Ultima ricarica Carta acquisti a novembre 2022: quando arriva il prossimo pagamento e cosa fare per averlo

Con l’accredito degli 80 euro nei primi 15 giorni di novembre si conclude il ciclo di pagamenti della Carta acquisti nel 2022.

Come abbiamo visto, la ricarica della social card segue un calendario bimensile, quindi gli 80 euro ricevuti andranno a coprire sia novembre che dicembre.

Con la fine dell’anno sorgono, dunque, alcune domande: quando ci sarà la prossima ricarica? Chi potrà ottenerla? Cosa fare per continuare a ricevere i soldi?

In sostanza, a meno di colpi di scena da parte del nuovo governo, si potrà richiedere la Carta acquisti anche nel 2023. Tuttavia per continuare a ricevere il pagamento sarà fondamentale aggiornare il modello ISEE il cui valore, come abbiamo visto, determina l’accesso o meno alla misura.

Si ricorda, inoltre, che proprio a causa dei controlli sull’ISEE 2023 la prima ricarica della Carta acquisti (relativa a gennaio e febbraio) potrebbe subire dei rallentamenti. I soldi, dunque, potrebbero arrivare con un leggero ritardo e non entro i primi 15 giorni del mese.