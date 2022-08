Come richiedere immediatamente il bonus da 600€ in arrivo e previsto per queste famiglie

C’è la possibilità, per le famiglie italiane, di richiedere un bonus da 600 euro che consente di sostenere determinate spese necessarie per la cura dei figli. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

C’è la possibilità, per le famiglie italiane, di richiedere un bonus da 600 euro che consente di sostenere determinate spese necessarie per la cura dei figli. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

In un momento tanto delicato come quello attuale, urgono necessariamente interventi e misura in favore delle famiglie italiane.

Mettere al mondo un figlio e riuscire a crescerlo con gli strumenti adeguati è diventata quasi una sorta di sfida. La crisi economica attuale ed i prezzi esorbitanti di prodotti e servizi, in effetti, non sono di certo d’aiuto.

Per questo, il Governo e le amministrazioni comunali si spendono spesso in iniziative volte a sostenere i nuclei familiari.

Tra i vari strumenti introdotti c’è anche quello denominato “Fattore Famiglia”, grazie al quale si potrà ottenere un bonus da 600 euro.

Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Cosa intendiamo con Fattore Famiglia

Il nuovo strumento, che permetterà a determinate famiglie di ottenere un bonus da 600 euro e noto come Fattore Famiglia, si propone di superare il modello ISEE.

Infatti, prevede di sostenere economicamente tutti i nuclei familiari in condizione di bisogno reale. Si eviterà, grazie a questo nuovo strumento, di erogare preziosi contributi a chi in realtà non versa in condizioni precarie.

Integrando e superando il concetto di ISEE, potrà indicare sinteticamente ma, al tempo stesso, dettagliatamente, le reali condizioni economiche della famiglia.

Il Fattore si basa su determinate e articolate scale di equivalenza, che tengono conto di vari fattori. Innanzitutto, la presenza di figli minori avrà ampio peso e terrà in considerazione l’età del minore.

Anche la presenza di soggetti affetti di disabilità verrà considerata come una particolare condizione di bisogno, tenendo conto del grado della disabilità stessa.

Inoltre, si terranno in considerazione sia l’assenza di uno dei due coniugi, favorendo le famiglie monoparentali, sia la presenza di gemelli in famiglia.

Il Fattore Famiglia prevede dunque dei criteri più equi e giusti per l’assegnazione di risorse e fondi destinati alle famiglie bisognose.

Al momento, tale strumento è stato introdotto in vari Comuni italiani. Esiste, ad esempio, nella Regione Lombardia.

Ma è nella Regione Veneto che, grazie all’applicazione dello strumento Fattore Famiglia, si potrà ottenere il bonus da 600 euro di cui abbiamo accennato in apertura.

Come richiedere immediatamente il bonus da 600€ in arrivo e previsto per queste famiglie

La Giunta regionale veneta ha infatti deliberato che il nuovo strumento dovrà essere applicato per l’erogazione di servizi dedicati alle famiglie.

Tra questi, abbiamo un bonus da 600 euro massimi destinato alle famiglie con bambini.

Nello specifico, la Regione Veneto concederà ai suoi residenti la possibilità di percepire dei voucher per l’accesso a servizi educativi. Il tutto per sostenere e promuovere le nascite e le famiglie.

Si tratta di un contributo, che a livello nazionale prende il nome di “contributo prima infanzia”, che in questa specifica Regione potrà avere un minimo di 200 euro ed un massimo di 600 euro.

I genitori interessati, con a carico uno o più minori di età compresa tra zero e tre anni, potranno così accedere ad un contributo economico che consentirà di saldare i servizi educativi per i propri bambini.

La differenza con la maggior parte dei Comuni italiani che concedono questo tipo di contributo è che i Comuni del Veneto terranno in considerazione non solo l’ISEE, ma anche il Fattore Famiglia che abbiamo analizzato.

Nello specifico, gli importi saranno così suddivisi:

con ISEE-Fattore Famiglia entro i 15.000 euro si riceverà un contributo da 200 euro;

se invece l’ISEE-Fattore Famiglia rientra entro i 3.000 euro, si riceverà un bonus da 600 euro.

L’accesso al contributo è garantito sia agli italiani che agli stranieri residenti in Veneto, purché si tratti ovviamente di una residenza di tipo regolare.

Inoltre, potrà richiedere l’accesso alla misura esclusivamente il genitore che coabita col minore (o i minori) per i quali si richiede il bonus da 600 euro massimi.

L’agevolazione, ovviamente, è accessibile anche per eventuali adozioni.

Trattandosi di un bonus gestito a livello locale, gli interessati dovranno rivolgersi ai vari Comuni. Per poter richiedere immediatamente la misura, insomma, occorre visitare il sito ufficiale del Comune di residenza.

Il bonus da 600€ nelle altre Regioni

In ogni caso, il bonus da 600 euro erogato dalla Regione Veneto per sostenere le famiglie nella spesa di servizi educativi non è un caso isolato.

Regioni e Comuni italiani mettono infatti regolarmente a disposizione dei fondi per erogare contributi per la prima infanzia e per sostenere i genitori con figli minori a carico.

Sebbene i contributi emessi, di solito, abbiano una media inferiore (circa 200 euro a famiglia) rispetto al bonus da 600 euro veneto, in molti Comuni le domande sono attualmente attive.

Basta verificare l’apposito bando, che per trasparenza ogni Comune deve mettere a disposizione sul proprio sito, rendendolo consultabile agli interessati.

