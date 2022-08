Ad affiancare il bonus asilo nido dell’INPS e la misura regionale per il pagamento delle rette, un nuovo bonus comunale permetterà alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro di non sostenere le spese, eccetto per la mensa. Ecco dove e chi potrà beneficiarne.

In sostanza, l’asilo nido diventa gratis per coloro che beneficeranno delle misure statali e messe in campo dagli enti locali, già a partire dal prossimo anno.

A presentare e introdurre la nuova misura a sostegno delle famiglie è il Comune di Buccinasco che, grazie allo stanziamento di nuove risorse, introdurrà la nuova misura che compenserà gli interventi normativi già previsti.

A poter beneficiare del contributo saranno, dunque, le famiglie residenti sul territorio le quali dovranno, però, comunque richiedere anche le altre misure nazionali e regionali.

Gli asili comunali diventeranno, così, gratuiti per molte famiglie. In attesa di conoscere le modalità di presentazione per le nuove domande, è importante sapere come richiedere anche le altre due misure che perseguono lo stesso obiettivo: il bonus asilo nido dell’INPS e la misura regionale “Nidi gratis” della Regione Lombardia.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Con questo bonus l’asilo nido diventa gratis per queste famiglie

Le spese che le famiglie italiane si trovano ad affrontare nell’ultimo periodo sono sempre di più. In un periodo in cui molti cittadini si trovano ancora a dover fare i conti con le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia, lo scoppio della guerra in Ucraina e l’inflazione hanno pesato ulteriormente sul bilancio familiare.

Se per alcune spese è possibile prevedere un risparmio, altre, per esempio quelle destinate ai figli, richiedono un esborso necessario.

È proprio in questo contesto che si stanno susseguendo le iniziative degli enti locali, da parte di Regioni e Comuni. Contributi “extra” che si rivelano fondamentali in questo momento per sostenere i cittadini e i genitori.

A tendere la mano alle famiglie è anche il Comune di Buccinasco che ha previsto, per gennaio 2023, l’introduzione di un ulteriore bonus per le famiglie che devono sostenere le spese per le rette degli asili nido.

Una misura che, in questo caso, porta enormi vantaggi. Le famiglie potranno richiederla e ottenere, allo stesso tempo, anche gli altri aiuti previsti su territorio nazionale e regionale.

Bonus asilo nido comunale, bonus nido dell’INPS e misura regionale

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, ha presentato la nuova misura comunale in favore delle famiglie. Inserita nel programma elettorale, il nuovo bonus nido andrà a integrare e compensare le misure già previste, a livello nazionale e regionale, in particolare:

• il bonus nido INPS dall’importo variabile in base al valore dell’ISEE minorenni (o in misura base in assenza di ISEE in corso di validità);

• la misura messa in campo dalla Regione Lombardia “Nidi gratis” per le famiglie con figli da 0 a 3 anni e con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro.

Ad aggiungersi a queste misure, dunque, ci sarà anche il bonus nido comunale che permetterà di estendere la platea dei beneficiari residenti nel Comune di Buccinasco. I genitori, oltre a poter richiedere il contributo INPS e regionale, potranno beneficiare anche della nuova misura.

Chi potrà richiedere il nuovo bonus asilo nido dal prossimo anno

La misura è stata presentata, ma potrà essere richiesta solo a partire da gennaio 2023. In particolare, a poter richiedere il bonus asilo nido del Comune saranno le famiglie in possesso di un ISEE tra i 20.000 e i 40.000 euro.

È chiaro, però, che, perché l’asilo nido diventi gratuito, le famiglie dovranno continuare anche a richiedere gli altri due aiuti che perseguono il medesimo obiettivo.

Sia per il bonus asilo nido INPS che per la misura “Nidi gratis” della Regione, sarà necessario essere in possesso di un ISEE minorenni (benché sia possibile ottenere la prima misura, nel suo importo base, anche senza ISEE). Per conoscere le modalità di presentazione della domanda è possibile consultare la scheda informativa dedicata al bonus asilo nido sul sito dell’INPS e le informazioni presenti sul sito della Regione Lombardia per il bonus 2022/2023.

Come richiedere il nuovo bonus asilo nido del Comune

Come abbiamo visto, non c’è ancora la possibilità per inviare la richiesta che permetterà di non dover sostenere le spese per il pagamento della retta. Su questo punto, inoltre, è bene specificare che il bonus comunale non potrà essere impiegato per sostenere le spese relative alla mensa (si tratta, comunque, dell’unica spesa che i genitori dovranno sostenere).

Il nuovo bonus nido potrà essere richiesto, assieme anche alla misura dell’INPS e a quella messa a disposizione dalla Regione Lombardia, a partire dal prossimo anno. Le modalità di presentazione delle domande verranno rese note nei prossimi mesi.

Per il momento, ciò che è certo è che per usufruire della nuova misura introdotta dal Comune sarà necessario essere in possesso di un ISEE minorenni (fondamentale anche per richiedere le altre due misure in favore delle famiglie).