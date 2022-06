In molti vedono come trucco su come risparmiare benzina in autostrada il ridurre semplicemente i consumi. Peccato che non sempre funzioni, se ogni giorno arriva una nuova stangata. Per questo l'unico vero trucco possibile è nel ricorrere alle app mobile, che ti permettono di trovare davvero la pompa di benzina che costi di meno. Ecco quali sono

Come risparmiare benzina in autostrada: ora più che mai bisogna saperlo!

Ormai nelle autostrade italiane il prezzo della benzina è salito a ben oltre i 2,1 euro al litro, che diventa 2,3 euro nel caso del servito.

In pratica è quasi al di sopra di quella registrata nelle strade urbane ed extraurbane.

E dato che in molti utilizzano l'autostrada, anche solo per il tragitto lavoro-casa, sarebbe meglio cominciare a pensare a come risparmiare benzina in autostrada.

Di trucchi però ce ne sono a bizzeffe, già in un articolo su come risparmiare benzina avevamo accennato ad alcuni di questi.

Ma non sempre funzionano, perché cambia a seconda della situazione e dell'automobilista.

Però ce n'è uno che quasi sempre funziona. E' assurdo, ma in molti casi con questo trucco la gente ha risparmiato un sacco, e non solo sulla benzina in autostrada, ma anche su altre spese.

Ma vediamo meglio come funziona questo trucco su come risparmiare benzina in autostrada.

Ecco il trucco perfetto su come risparmiare benzina in autostrada

In molti pensano che il trucco perfetto su come risparmiare benzina in autostrada sia ridurre la velocità, o distribuire i pesi, o controllare l'auto prima di partire.

A parte il fatto che come trucchi sono di un'ovvietà sconcertante, e che tutti noi già seguiamo fedelmente. Ma il punto non è il consumo, ma il prezzo della benzina.

Puoi consumare di meno, ma sempre hai una benzina a 2,1 euro al litro.

Per questo il trucco perfetto su come risparmiare benzina in autostrada è nelle app mobile.

La tecnologia può aiutarti notevolmente in questo caso, perché tra pompe bianche e concorrenza in autostrada è impossibile non trovare una pompa di benzina con un prezzo davvero basso.

Per questo bisogna usare le app mobile specializzate nella raccolta dei prezzari del carburante, così potrai pianificare il tuo viaggio sapendo dove andare a mettere benzina, senza temere di dover superare una pompa in avvicinanza perché il prezzo è troppo alto. O peggio dover fare lì il pieno perché sei ormai in riserva.

Ora vedremo alcune delle migliori app, e come funzionano a seconda dei servizi che propongono.

Come risparmiare benzina in autostrada con Prezzi Benzina

Una delle migliori app su come risparmiare benzina in autostrada è con Prezzi Benzina, disponibile su Google Play e Apple Store.

In parte avevamo già introdotto questa ed altre app nell'articolo relativo a come risparmiare benzina con le app.

Nel caso specifico di Prezzi benzina, potrai avere sempre aggiornato il listino prezzi delle pompe di benzina vicine a te, e potrai addirittura avere accesso ad una serie di rimborsi se ti colleghi al servizio di carpooling Moovit.

Il vantaggio di questa app è che puoi confrontare anche i prezzi degli altri distributori delle zone, e avere imemdiatamente sull'app l'aggiornamento in caso di variazioni.

Lo svantaggio è che Prezzi Benzina non può pianificarti il viaggio, come invece può fare Google Maps, pertanto avrai modo di sapere come risparmiare benzina in autostrada soltanto nelle vicinanze delle pompe di benzina.

A questo si aggiunge anche l'impossibilità di registrare le spese carburnate, così per aggiungere risparmio su risparmio. Per questo, se vuoi avere anche questo servizio, ti consiglio di valutare Fuelio.

Come risparmiare benzina in autostrada con Fuelio

Se vuoi trovare un modo su come risparmiare benzina in autostrada e in generale, Fuelio può esserti molto utile, anche per le proprie spese carburante.

Potrai registrare tutti i tuoi consumi, e avere un report mensile riguardo all'andamento delle tue spese, come:

spese auto,

auto, consumo di carburante,

di carburante, chilometraggio,

manutenzione,

parcheggi,

pedaggi.

Oltre a ciò, potrai registrare anche i viaggi, così non dovrai ogni volta reimpostare la guida e ricercare le pompe di benzina più convenienti.

Semmai lo svantaggio di questa app è che è utile su come risparmiare benzina in autostrada. Benzina, non altri carburanti. Se vuoi avere un ottimo servizio per la tua macchina a metano, GPL o elettrica, c'è un'app che fa al caso tuo.

Come risparmiare benzina in autostrada con Distributori Metano, GPL e colonnine

Fino ad ora abbiamo visto due app molto utili su come risparmiare benzina in autostrada. Se vuoi risparmiare su altri tipi di carburante, ti consigliamo l'app Distributori Metano, GPL e colonnine.

Se vuoi avere una paronamica direttamente dal web, c'è il sito Ecomotori, ma, dato che si parla di app mobile, la soluzione migliore è appunto Distributori Metano, GPL e colonnine.

E' l'app perfetta per chi non ha una macchina a benzina, ma una a metano, GPL o elettrica. Attualmente detiene un database contenente:

2.600 distributori di metano,

distributori di 8.000 distributori di GPL.

Il problema di quest'app è l'anagrafica delle colonnine, ma non è ovviamente colpa dell'app. A causa del lento sviluppo delle infrastrutture adibite alle colonnine elettriche, non sempre è possibile avere l'aggiornamento immediato, anche se mantieni attivo il tuo sistema GPS.

Diciamo che tutte queste app hanno come principale obiettivo quello di farti trovare un modo immediato ed efficace su come risparmiare benzina in autostrada, specie in tempi di rincari come questi.

E' forse è meglio rimanere col confronto dei prezzi, invece che rimanere con trucchi ormai obsoleti.

Come risparmiare benzina in autostrada ricorrendo ai soliti trucchi: ecco perché (non) funzionano

Consigliamo di scaricare una di queste app su come risparmiare benzina in autostrada perché, oltre alla praticità, tutte queste app garantiscono un risparmio, specie in tempi dove le pompe di benzina devono comunque venire incontro agli automobilisti.

Difficilmente si può cercare di avere un ritorno su come risparmiare sulla benzina in autostrada ricorrendo a trucchi come:

ridurre la velocità da 130 km/h a 110 km/h;

usare il self service;

distribuire i pesi;

i pesi; tenere finestrini chiusi;

evitare di usare il condizionatore.

Si parla di trucchi che possono farti risparmiare fino al 20% di benzina. Ma sono trucchi ovvi su come risparmiare benzina in autostrada, che già tutti noi usiamo, e che non riducono la spesa sul prezzo del carburante, vero flagello della situazione.

Se proprio vuoi risparmiare sul tuo comportamento alla guida, possiamo tornare alle app mobile. Anche perché addirittura con l'app Octo U puoi guadagnarci, tra sconti per l'assicurazione e buoni benzina extra.

Si tratta di un'app che ti monitora il tuo comportamento alla guida, alla stregua di una black box assicurativa. Se mantieni un buon stile di guida, ottieni punti e premi, altrimenti perdi tutti i vantaggi.