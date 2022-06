Come risparmiare sul gas metano? Per quanto possa non sembrare facile, con l'attuale stangata delle bollette è quasi un must! Ecco tutti i trucchi e i consigli migliori per poter arrivare a fine mese con almeno 100 euro in meno da spendere! Scopri anche tutti i bonus energia per passare all'autoconsumo!

Brutte notizie: il costo del gas metano non farà altro che aumentare!

Non è una grossa novità, purtroppo. Ormai da mesi stiamo affrontando una stangata senza precedenti sui consumi del gas metano, sia domestico sia aziendale.

Per quanto il Governo Draghi provi a ridurre il peso sulle tasche degli italiani, con l'attuale inflazione e la crisi russo-ucraina in fermento, sarà sempre più difficile controllare esternamente i costi energetici.

L'unica soluzione è risparmiare per proprio conto, grazie ad una serie di trucchetti che potrai utilizzare per riuscire a ridurre il più possibile o il costo del gas metano, o proprio la tua dipendenza dal gas, risparmiando grazie ad altre fonti energetiche.

Ma vediamo insieme come risparmiare anche più di 100 euro al mese!

Come risparmiare sul gas metano: ma quanto si paga? Ecco le ultime cifre!

Il costo del gas metano non è aumentato: è praticamente esploso! Si parla di una bolletta che, sì, fino al 2020 poteva costare intorno ai 1200 euro all'anno (in pratica una media di 100 euro, 200 si ha la bolletta bimestrale). Oggi invece, con grande sorpresa, i costi medi per una famiglia si aggirano sui 1780 euro all'anno, cioè una media di 150 euro, 300 si ha la bolletta bimestrale

Se la situazione reddituale italiana fosse aumentata, probabilmente gli effetti si sarebbero sentiti in maniera più contenuta. Invece, secondo il Corriere, oltre 1 famiglia su 7 risulta incapace di provvedere al pagamento della bolletta del gas metano.

E come si fa a risparmiare sul gas metano? Ci sono diversi approcci, che vanno dallo scegliere uno stile di vita più contenuto, addirittura modesto, sui consumi, oppure puntare all'indipendenza energetica, se non alla riduzione dei consumi grazie ad una nuova caldaia.

Se il primo caso potrebbe non convenire per via dell'aumento sempre più massiccio dei costi al chilo sul metano, gli altri casi potrebbero effettivamente concentrare le risorse necessarie per i tuoi consumi, o addirittura deviarli ad altre fonte energetiche.

Inoltre, se cambi la caldaia o passi ad un sistema energetico composto da pannelli solari, con alcuni bonus governativi potrai addirittura non pagare nulla. Anzi, potresti anche guadagnarci qualcosa.

Ma vediamo intanto a come risparmiare sul gas metano con la sola riduzione dei consumi.

Come risparmiare sul gas metano: riduci i consumi regolandoli!

Se vuoi sapere come risparmiare sul gas metano al meglio, basta iniziare dalle piccole cose, come regolare i consumi domestici.

Sembra di un'ovvietà disarmante proporre come consiglio il semplice risparmio domestico. In realtà molti sottovalutano l'efficiacia della semplice riduzione dei consumi, quali il semplice abbassamento della temperatura di 10 gradi quando si è fuori casa (lavoro, imprevisti, sonno notturno...).

Se si abbassasse la temperatura di 10 gradi per 16 ore al giorno si avrebbe un risparmio del 14% sulla bolletta. In pratica, se ti è arrivata una bolletta astronomica di 900 euro, potresti risparmiare anche 126 euro!

E se invece non vuoi proprio scendere a 10 gradi, puoi ridurla anche di pochi gradi. Secondo energi.it, ogni grado in meno in casa equivalgono alla bellezza del 3% in meno di consumo domestico.

Nel caso in cui tu voglia regolare il consumo energetico e risaprmiare sul gaso metano, potrai fare utilizzando le valvole termostatiche.

Sono dei dispositivi che ti consentono di regolare la quantità d'acqua calda che entra nel calorifero, e che consentono di:

mantenere una temperatura costante,

impedire un flusso continuo e incontrollato di acqua calda.

Così hai la tua temperatura ideale e un consumo contenuto, che si traduce immediatamente in una bolletta più leggera.

Se nonostante questi e molti altri trucchetti descritti in questo articolo a cura di Natalia Piemontese, non sei riuscito ad ottenere alcun miglioramento nella sua bolletta energetica, dovrai andare più a fondo, cioè al cuore energetico della tua casa: la caldaia.

Come risparmiare sul gas metano: sostituisci la vecchia caldaia col Superbonus 110%!

Come risparmiare sul gas metano se non sostituendo la vecchia caldaia? Purtroppo è molto probabile che una caldaia, specie se molto vecchia, possa diventare un bel problema per la propria bolletta energetica.

E' meno efficiente, meno controllata e tendente a "sprecare" il consumo, facendoti pagare più di quanto dovresti.

Se la vuoi cambiare con le tue sole finanze, attualmente i costi si aggirano sui 500 euro per quelle da 24 Kw, fino a 2000 euro per quelle da 32 kw. Una cifra importante, specie per chi non è uscito bene dai danni della pandemia da Covid.

Se invece vuoi risparmiare sul gas metano fino alla fine, punta tutto sui bonus governativi. Tra Ecobonus e Superbonus 110%, potrai non solo avere una caldaia di ultima generazione gratis, ma avrai diritto anche ad una serie di interventi aggiuntivi per la tua dimora.

E se scegli proprio il Superbonus 110%, se lo fai con la sola detrazione fiscale, hai diritto anche al 10% di credito aggiuntivo.

Va detto però che come bonus negli ultimi tempi sta creando non poche perplessità al Governo Draghi, specie per quanto riguarda l'opzione "cessione del credito". Se vuoi saperne di più ti suggerisco questo approfondimento in merito.

Se invece vuoi optare ad altro, puoi sempre provvedere a riconfigurare la tua abitazione con un sistema di pannelli solari.

Come risparmiare sul gas metano: installa dei nuovi pannelli solari con l'Ecobonus!

Come risparmiare sul gas metano? E' semplice! Non ti affidare più al gas metano! Passa invece ad un sistema basato sull'energia prodotta dai pannelli solari.

Questo sistema può dare molte soddisfazioni, specie per chi non riesce più a pagare i conti della bolletta del gas metano. Perché non avrai più alcuna bolletta del gas; anzi, nel lungo periodo potresti non avere più alcuna bolletta.

Installando i pannelli solari potrai riscaldare la casa e l'acqua passando direttamente ad un servizio di inverter. E grazie ai bonus governativi, come l'Ecobonus, potrai avere una detrazione fino al 65%. O addirittura fino allo stesso 110% del Superbonus, se stai facendo dei lavori trainanti.

Ovviamente tutto questo avrebbe un costo di partenza non indifferente, se non puoi accedere ai succitati bonus governativi.

In genere il costo di un sistema di pannelli solari si aggira sui 9000 euro nel caso di pannelli fotovoltaici, e soli 3000 euro per quelli termici classici.

In pratica, con un rendimento del 90% sui primi dieci anni, e 85% per 25 anni, avresti il recupero della spesa in pochissimi anni, come segnala sungevity.it.

Se si vuole avere dei risultati nel breve periodo, forse ti conviene risparmiare sul gas metano con un nuovo contratto energetico.

Come risparmiare sul gas metano: scegli un nuovo contratto energetico!

Tra tutti i consigli su come risparmiare sul gas metano, la scelta del nuovo contratto energetico potrebbe suonare un po' assurda. In realtà, con l'imminente passaggio al mercato libero energetico inaugurato col decreto Bersani del 1999, molte compagnie hanno iniziato a proporre offerte "straordinarie" a tutti gli italiani che vogliono passare ad un contratto più conveniente.

Come abbiamo visto con i nostri approfondimenti su assicurazioni e mutui, le compagnie propongono offerte vantaggiose sul prezzo, ma possono nascondere dei tranelli, delle clausole che in questo caso porterebbero ad un aumento della tariffa anche in alcune ore della giornata.

Per questo consigliamo la massima prudenza, e ti invitiamo a controllare bene i seguenti parametri, segnalati anche da altrabolletta.it:

la presenza o meno di una quota fissa ,

, il numero di anni previsto per il "blocco dell'offerta",

il diritto di recesso o di ripensamento,

le fasce orarie e i costi relativi.

Sono parametri che possono già segnalare se subirai o meno un cambio della tariffa, o un pagamento aggiuntivo. E col gas metano in aumento per questioni "esterne", non sarebbe il massimo dover pagare per questioni "interne".