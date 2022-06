Nel 2022 è possibile richiedere la Disability Card, la carta Europea che consente alle persone con invalidità almeno del 67% di accedere a sconti e agevolazioni in Italia e in Europa. Nuove convenzioni e sconti si stanno aggiungendo alla lista, ma ancora poche novità per sconti e agevolazioni sui trasporti.

Un traguardo fondamentale per le persone affette da disabilità. Non solo perché con la Card si portano avanti obiettivi di integrazione e di accesso a una vasta gamma di servizi, ma anche perché grazie a questa non c’è più bisogno di portare con sé verbali, certificazioni e altri documenti cartacei.

È dal mese di febbraio che le persone con percentuale di disabilità a partire dal 67% (incluso) possono inviare richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Ma è solo negli ultimi tempi che la lista delle convenzioni, accessibile e consultabile sul sito del Ministro per le disabilità, ha incluso nuove agevolazioni.

In effetti, da quando è stata annunciata, non pochi sono stati i dubbi in merito agli sconti e alle agevolazioni a cui si avrebbe avuto accesso grazie al possesso della Card. E, benché ultimamente siano sempre più i piccoli Comuni (e a breve anche il primo capoluogo di Regione più grande, Genova) a richiedere la stipula di una convenzione, mancano ancora novità interessanti su eventuali agevolazioni per i trasporti.

Queste, infatti, erano state annunciate, ma, al momento, consultando la lista dei servizi e dei beni oggetto di convenzione, così come le FAQ sul sito ministeriale, non sembra siano stati attivati sconti o agevolazioni per i trasporti pubblici locali.

Disability Card INPS 2022, facciamo il punto della situazione: a chi spetta e da quando

A febbraio di quest’anno è debuttata la Disability Card INPS. Parliamo della card elettronica, dotata di QR code, riconosciuta ai cittadini (compresi i minori) con invalidità pari o superiore al 67% e che persegue diversi obiettivi:

facilitare l’accesso alle persone con disabilità ai vari servizi; sostituire verbali, attestati e certificazioni cartacei che attestino lo stato di disabilità; offrire sconti e agevolazioni per gli invalidi e per gli accompagnatori.

La card può essere utilizzata in Italia, ma anche negli altri Paesi pilota dell’Unione Europea del progetto EU Disability Card che, in alcuni casi, possono mettere a disposizione agevolazioni e convenzioni non attive in Italia.

A febbraio, l’INPS ha aperto la procedura per l’invio delle richieste per la Disability Card, accessibile, come la maggior parte dei servizi dell’Istituto, tramite credenziali a scelta fra SPID, CIE o CNS. In alternativa, si può richiedere la card tramite le associazioni di categoria, come specificato nella scheda informativa dell’INPS.

Durante il mese di aprile, coloro che hanno fatto richiesta per la Card hanno cominciato a riceverla direttamente a casa propria. Questa si presenta come una normale carta elettronica, simile alla Carta d’Identità Elettronica, dotata di QR code e di fototessera del titolare.

Disability Card: agevolazioni e sconti per le persone con disabilità nel 2022

Come abbiamo visto, la Disability Card permette alle persone con disabilità di accertare la propria condizione senza dover presentare la documentazione cartacea rilasciata dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Da questo punto di vista, dunque, la card facilita effettivamente la vita di invalidi civili con invalidità certificata superiore al 67%, con accompagnamento, agli invalidi sul lavoro, ai ciechi e sordi civili.

Allo stesso tempo, la Disability Card permetterebbe ai titolari di accedere con più facilità ad alcune agevolazioni o sconti su servizi e beni. Al momento del debutto, infatti, si era parlato di sconti e agevolazioni per l’accesso ai musei o altri eventi culturali, a convenzioni per servizi anche all’estero e per tariffe agevolate per i trasporti pubblici.

La lista delle convenzioni, però, si è rivelata alquanto scarna, almeno per questi primi mesi di avvio. Vediamo quali sono le novità e come si è ampliata la lista delle convenzioni con gli ultimi aggiornamenti al mese di giugno 2022.

Disability Card, quali sono le convenzioni attive: elenco agevolazioni aggiornato a giugno 2022

Come già accennato, la lista delle convenzioni oggi attive nel nostro Paese per i titolari di Disability Card è consultabile sul sito del Ministro per la disabilità.

Una lista che, negli ultimi tempi, è stata aggiornata e che al primo posto vede la presenza della convenzione con il Ministero della Cultura, la prima stipulata con l’introduzione della card.

Grazie a questa convenzione, i titolari della Carta Europea della Disabilità hanno la possibilità di beneficiare di tariffe agevolate o di ingresso gratuito presso i musei presenti su tutto il territorio nazionale. Al momento dell’accesso, per esempio al museo, quindi, un operatore dovrà semplicemente leggere il QR code riportato sulla carta.

Ad oggi, sono attive anche altri tipi di agevolazioni. Per esempio, Grimaldi Lines offre uno sconto del 10% ai titolari di Disability Card su alcuni collegamenti marittimi (la lista può essere consultata sul sito) fino al 31 maggio del prossimo anno. La carta va poi portata con sé al momento del viaggio, poiché ne viene richiesta l’esibizione al momento del check-in.

Altre agevolazioni vengono previste, invece, da parte di alcuni Comuni e in particolare:

dal Comune di Ferrara e dal Comune di Alessandria.

Per quanto riguarda il primo, per esempio, i titolari di Disability Card possono accedere gratuitamente a musei e spazi espositivi del Castello Estense, del museo Schifanoia e Civico Lapidario, del museo della Cattedrale e altri. Agevolazioni e tariffe agevolate anche per le piscine comunali Beethoven e Bacchelli e per il Teatro Comunale e allo Stadio Comunale Mazza.

Inoltre, anche se non ancora presente nella lista delle convenzioni presenti sul sito, anche il Comune di Genova avvierà l’iter per l’adozione della Disability Card. Si tratta della prima grande città a muovere questo importante passo, come si legge anche nell’avviso pubblicato il 13 maggio sul sito della Regione Liguria.

Disability Card: agevolazioni per i trasporti pubblici nel 2022?

Tra le diverse agevolazioni e sconti previsti per i titolari di Disability Card si era anche spesso accennato alla possibilità, per i detentori della card, di accedere a tariffe agevolate per i trasporti pubblici.

Da questo punto di vista, però, non sembrano esserci ancora novità. Non solo perché nella lista delle convenzioni sul sito ministeriale non sono presenti agevolazioni di questo tipo, ma anche perché, se si dà un’occhiata alle domande frequenti sul medesimo sito, c’è proprio una domanda apposita, la cui risposta non lascia ben sperare.

Come si legge sul sito:

Attualmente non c'è ancora una convenzione fra la Carta Europea della Disabilità e le aziende di trasporto pubblico locale.

A ogni modo, si fa presente che la Disability Card può essere esibita al momento della richiesta per titoli di viaggio o abbonamenti per certificare la propria condizione di disabilità e richiedere sconti o agevolazioni su questi ultimi.

Come richiedere la Disability Card e quanto dura

La Disability Card può essere richiesta collegandosi al sito INPS oppure chiedendo di inviare la domanda tramite le associazioni di categoria.

Una volta effettuati i dovuti controlli e le verifiche, INPS invia la carta direttamente a casa. La carta ha una durata di 10 anni e, dopo questo lasso di tempo, può essere rinnovata, previo un ulteriore controllo del possesso dei requisiti.