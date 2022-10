Sei alla ricerca di bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2022? Sei ancora in tempo per inviare la tua domanda e ottenere queste agevolazioni per la tua famiglia, per i giovani oppure per la casa. Ecco un elenco completo dei bonus che stanno per scadere.

Quali sono i bonus in scadenza al 31 dicembre 2022?

Ogni anno il Governo introduce nuove agevolazioni per la famiglia, per i giovani, per la casa, per le imprese e per i lavoratori con stanziamenti ingenti di risorse nella Legge di Bilancio, ma quali sono i bonus confermati per il prossimo ann e quali sono destinati a scomparire?

Abbiamo già definito quali sono i bonus casa in scadenza al 31 dicembre 2022, ma ci sono molte altre agevolazioni che rischiano di sparire con al fine dell’anno. Che cosa farà il Governo guidato dalla neo premier Giorgia Meloni?

Ecco un elenco completo di tutti i bonus e le agevolazioni in scadenza alla fine del 2022: quali sono stati confermati e quali sono destinati alla cancellazione.

Bonus per i giovani in scadenza a fine anno: trasporti, affitto, cultura

Partiamo subito con la carrellata dei bonus per i giovani in scadenza a fine anno, ovvero al 31 dicembre 2022.

In primis, il nuovo bonus trasporti, destinato non solo ai giovani, ma a tutti i cittadini che possiedono un reddito non superiore a 35.000 euro. Se anche tu ti sposti utilizzando i mezzi pubblici (autobus, metropolitana, tram, treno, filobus), puoi richiedere un rimborso sull’abbonamento al trasporto pubblico fino a un massimo di 60 euro al mese (fino all’esaurimento delle risorse stanziate).

C’è anche il bonus affitto per i giovani con meno di 31 anni (studenti e non) in scadenza al 31 dicembre 2022: i ragazzi che hanno affittato una casa o una stanza possono ottenere una detrazione fiscale fino a 2.000 euro dall’Agenzia delle Entrate, ma solo se possiedono un reddito inferiore a 15.000 euro.

Rimangono attivi, invece, il bonus cultura per i neo 18enni, e tutti i bonus affitto previsti dalle singole Regioni italiane: i requisiti e le scadenze si possono verificare sui rispettivi siti web ufficiali delle amministrazioni locali.

Bonus prima casa per i giovani in scadenza: possibile proroga in Legge di Bilancio

Sempre a fine 2022 è in scadenza il bonus prima casa per i giovani con meno di 35 anni, ovvero il pacchetto di agevolazioni che consentono di accendere un mutuo con garanzia statale all’80% sull’acquisto dell’abitazione principale, non di lusso.

Tutti i contratti di compravendita stipulati entro il 31 dicembre 2022 daranno diritto all’esenzione dalle imposte ipotecaria, catastale e di registro, oltre a un credito di imposta sull’Iva in compensazione.

Hanno accesso a questa agevolazione i giovani dai 18 ai 35 anni che possiedono un reddito inferiore a 40.000 euro.

Nella prossima Legge di Bilancio 2023, però, potrebbe essere prevista una proroga dei mutui agevolati per i giovani in conseguenza dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Bce Non ci resta che attendere le decisioni del Governo Meloni.

Bonus per la famiglia in scadenza a fine anno: asilo nido, bollette, assegno unico

Passiamo invece ai bonus per la famiglia che sono in scadenza al 31 dicembre 2022: quali sono le agevolazioni che potrebbero scomparire?

Anzitutto, il bonus asilo nido erogato dall’INPS è in scadenza a fine anno, ma purtroppo i fondi a disposizione sono esauriti già da alcuni mesi. Per questo motivo le domande presentate successivamente all’esaurimento delle risorse sono state accettate con riserva in attesa di nuovi stanziamenti a livello statale.

Sempre alla fine del 2022 è in scadenza anche il bonus bollette per le famiglie che soffrono di difficoltà economica, e che possiedono un ISEE fino a 12.000 euro. Il Governo è al lavoro su un nuovo decreto contro il caro bollette, ma dal prossimo anno le agevolazioni potrebbero essere cambiate. Allo studio la possibilità di introdurre un bonus sociale senza ISEE, automatico per tutti i nuclei in difficoltà economica.

Infine, si può ancora contare, anche per il prossimo anno, sull’assegno unico per i figli fino a 21 anni: addirittura nel 2023 gli importi potrebbero aumentare in conseguenza dell’inflazione, e la domanda potrebbe non essere più necessaria. Il Governo Meloni intende automatizzare le procedure relative alla richiesta dell’assegno unico per tutti coloro che ne hanno fruito nel corso del 2022.

Bonus in scadenza a fine anno: tv e decoder, benzina, animali domestici

Arriviamo poi a tutte le agevolazioni e i bonus che riguardano tutti i cittadini in generale: per esempio, il bonus tv e decoder, le detrazioni per gli animali domestici e i buoni benzina per i lavoratori dipendenti. Tutte queste agevolazioni sono in scadenza nel 2022.

Grazie al bonus rottamazione tv è possibile ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto di un nuovo televisore, senza limiti ISEE, ma fino a un massimo di 100 euro per ogni famiglia. Il bonus decoder, invece, spetta ai nuclei con ISEE sotto i 20.000 euro e permette di ricevere uno sconto di 30 euro sull’acquisto.

Il bonus per gli animali domestici consente di ottenere una detrazione fiscale al 19% sulle spese relative al veterinario, alla cura e al sostegno di piccoli amici a quattro zampe, fino a un massimo di 550 euro all’anno. È in scadenza al 31 dicembre 2022.

E sempre a fine anno scadono anche i buoni benzina introdotti dal decreto Ucraina per i lavoratori dipendenti di aziende private. I datori possono erogare tali buoni solo fino al 31 dicembre 2022, per permettere ai propri lavoratori di fare rifornimento gratis fino a un massimo di 200 euro.

Che fine faranno i bonus in scadenza nel 2022 con il Governo Meloni

Senza una proroga nella prossima Legge di Bilancio 2023, tutti i bonus in scadenza a fine 2022 sono destinati a scomparire.

Occorre capire se nelle intenzioni del nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni c’è la possibilità di ottenere la proroga per qualche agevolazione.