Gas gratis con il nuovo bonus che azzera i costi per la materia prima riducendo la bolletta del 50%. Sembra un sogno, ma non lo è. Tuttavia, l’aiuto non spetta a tutti i cittadini italiani. Ecco come funziona e chi potrà beneficiarne a partire da ottobre 2022.

Gas gratis con il nuovo bonus che azzera i costi per la materia prima riducendo la bolletta del 50%.

Sembra un sogno, ma non lo è. Mentre molti italiani stavano ancora facendo i conti con le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, lo scoppio della guerra in Ucraina ha messo il nostro Paese di fronte a nuove sfide.

Cittadini e famiglie si sono trovati a sostenere spese ingenti, prime fra tutte quelle relative al pagamento delle bollette di luce e gas.

Il governo è intervenuto introducendo nuovi aiuti oppure potenziando quelli già esistenti, specialmente in favore delle famiglie in difficoltà economiche. Sostegni come il bonus di 200 euro per i lavoratori, il bonus trasporti o il rafforzamento dei bonus sociali sono stati fondamentali in questi tempi bui.

Ad affiancare gli interventi del governo, il cui effetto si fa sentire su tutto il territorio nazionale, ci sono però anche le iniziative provenienti dagli enti locali. Anche le regioni, infatti, hanno messo in campo diversi tipi di aiuti per i cittadini residenti, in modo da alleggerire sempre più le spese.

È proprio in questo contesto che si colloca il nuovo bonus gas che permetterebbe ai cittadini di risparmiare fino al 50%. Purtroppo, però, tale sostegno non sarà disponibile per tutti i cittadini italiani.

Gas gratis da ottobre 2022 grazie al nuovo bonus della Regione

I cittadini di una regione italiana, a partire da ottobre, potrebbero godere di un risparmio non indifferente sulla bolletta del gas.

Come sappiamo, esistono alcuni sostegni di questo tipo accessibili alle famiglie a basso reddito presenti su tutto il territorio nazionale. Stiamo parlando, infatti, dei cosiddetti bonus luce e gas (o anche bonus sociali) riservati alle famiglie con ISEE basso.

In Basilicata, però, oltre a questi aiuti, a partire da ottobre 2022, il costo della spesa per la materia gas verrà del tutto eliminato dalla bolletta dei cittadini residenti. In sostanza, il gas sarà gratis per i lucani. La conseguenza? Bollette molto più leggere.

È il frutto della Legge regionale n. 28 del 23 agosto di quest’anno e dell’accordo con i produttori Eni, Shell e Total.

Leggi anche: Nuovo bonus gas in arrivo per gli over 75: da gennaio 2023 si paga di meno la bolletta

Gas gratis in Basilicata: perché con il nuovo bonus gas si risparmia il 50%

Ma come funziona esattamente il bonus gas? In sostanza, i cittadini residenti in Basilicata non dovranno più pagare la quota relativa alla materia prima gas.

La bolletta, infatti, riporta diverse voci tra cui la spesa per la materia prima, le spese per il trasporto, gli oneri di sistema e l’IVA. Tra tutte queste voci, quella che maggiormente incide è proprio quella relativa al costo della materia prima.

Grazie al nuovo bonus gas della Basilicata tale spesa verrà del tutto eliminata, portando le famiglie e i cittadini che risiedono sul territorio regionale a risparmiare fino al 50%. Le uniche spese che dovranno continuare a sostenere, infatti, saranno quelle relative al trasporto, agli oneri di sistema e all’IVA.

Bonus gas e risparmio del 50% in bolletta, ma non per tutti: chi sono gli esclusi

Trattandosi di un’iniziativa regionale (e, dunque, di finanziamenti che provengono dalla sola Basilicata) il nuovo bonus gas che permette di risparmiare il 50% è riservato esclusivamente ai cittadini che hanno residenza in Basilicata.

In particolare, potranno beneficiare del vantaggioso bonus:

• tutti coloro che risiedono in Basilicata e che sono titolari di utenze domestiche per la prima casa;

• le amministrazioni regionali.

Oltre a tutti gli altri italiani che non potranno beneficiare di questo incredibile aiuto, a rimanere esclusi dalla possibilità di ottenere il nuovo bonus gas sono anche i cittadini che utilizzano riscaldamento a pellet, bomboloni e camini e le imprese.

La decisione di non estendere il bonus anche alle aziende deriva dalla necessità, qualora si attuasse questa estensione, di considerare il bonus come aiuto di Stato.

Potranno, invece, beneficiare dello sconto in bolletta anche coloro che già usufruiscono dei bonus sociali per le bollette di luce e gas riconosciuti a tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti. I due sostegni, infatti, dovrebbero essere cumulabili.

Leggi anche: Bonus sociale bollette, ultimo mese per averlo

Quando arriva il nuovo bonus gas e perché non viene allargato a tutta Italia

Non è semplice stabilire quando il nuovo bonus gas porterà concretamente il risparmio alle famiglie residenti in Basilicata. Secondo il presidente della Regione, Vito Bardi, ci sono buone possibilità che il risparmio in bolletta raggiunga i cittadini lucani già a partire da ottobre 2022.

In attesa della concretizzazione di questa fondamentale iniziativa, molti cittadini italiani si chiedono perché l’intervento messo a disposizione dei residenti in Basilicata non possa essere replicato anche nella propria regione di appartenenza.

La risposta è semplice: in Basilicata, rispetto alle altre regioni italiane, sono presenti giacimenti di idrocarburi con particolare riferimento a quello della Val d’Agri gestito in parte da Eni e in parte da Shell (proprio le due compagnie con le quali la Regione ha stretto accordo).