Un ritorno inaspettato quello del Bonus Vacanze nel 2022 che, con una scadenza ristretta e fissata a fine novembre, offre fino a 450 euro per soggiornare gratis in albergo. Scopriamo come richiederlo.

Tra i piccoli incentivi difficili da dimenticare c'è certo il bonus vacanze, ovvero i 400 euro di contributo destinato, entro un certo ISEE, agli italiani che trascorrevano le vacanze sul territorio avvalendosi delle strutture aderenti.

Lo scopo di questo incentivo era contribuire alla ripartenza del turismo dopo il pesante periodo di pandemia con le sue conseguenze anche economiche. E se con il finire di quest’ultima sono terminati anche tanti bonus nati ad hoc, nel caso del bonus vacanze il suo successo è stato tale che lo ha trasformato in un bonus regionale.

Il bonus vacanze viene insomma riadattato al fine di rispondere ad altre esigenze, che sono nello specifico quelle di incanalare il turismo in una determinata regione.

Per questo motivo sono sorti molti contributi gestiti e organizzati con fondi regionali, di cui il più generoso è anche l'ultimo arrivato, che permette di avere fino a 450 euro di sconto a notte per un massimo di due notti se si soggiorna in un albergo che aderisce all'iniziativa. Il bonus vacanze è valido in tutto il territorio laziale, quindi può essere usato anche per visitare la Città Eterna.

La trasformazione di questo incentivo da nazionale a regionale, se ha ristretto l'area in cui può essere sfruttato, in compenso ne ha semplificato i requisiti. Ad esempio, non ha più condizioni di accesso legate all’ISEE e sono ammessi al beneficio cittadini italiani e stranieri.

Incredibile Bonus Vacanze 2022, fino a 450 euro per pernottare gratis. Domande entro il 30/11

L'Assessorato al Turismo della Regione Lazio ha attivato un bonus vacanze che sarà in vita fino al prossimo 30 novembre e che ha dei requisiti di accesso davvero semplici, oltre a prevedere un'ampia dotazione per l'erogazione pari a 10 milioni di euro. Si tratta di un bonus ad ampio raggio poiché si può utilizzare nelle sue mille sfaccettature, dove è in grado di offrire sconti sia sul pernottamento che sulle attrazioni turistiche.

Il primo vantaggio che regala il bonus vacanze è la possibilità di ottenere delle notti gratis extra per estendere il proprio viaggio. Se si prenota un soggiorno minimo di due notti, allora in regalo c'è una notte in più gratis. Se invece si prenota un soggiorno di cinque notti, allora i pernottamenti gratis presso la struttura diventano di due giorni.

Chi ha diritto e come si utilizza questo nuovo Bonus Vacanze da 450 euro

Il bonus vacanze è sfruttabile in ognuna delle strutture convenzionate, cioè che hanno scelto di aderire all'iniziativa ed il cui elenco può essere consultato sul sito ufficiale dedicato all'incentivo della Regione Lazio.

Allo stesso modo, sulla piattaforma può essere verificato anche l’elenco completo dei tour operator e delle agenzie di viaggio presso cui è possibile usare il bonus vacanze per prenotare visite e biglietti ad attrazioni turistiche a prezzo scontato, sempre nel territorio regionale.

Il bonus fa anche particolarmente gola, perché offre la possibilità di soggiornare una o due notti gratis in più nella regione, così come di avere sconti su biglietti e visite guidate, e comprende anche la stessa Roma, metà turistica sempre ambita da italiani e stranieri.

Per quanto riguarda l’utilizzo di questo bonus vacanza, il suo funzionamento è molto più facile del vecchio incentivo nazionale. Chi ha usato quest’ultimo sa che doveva prima essere richiesto tramite la App Io, dove si otteneva un codice QR da mostrare alla struttura convenzionata al momento della prenotazione.

Diversamente, questo bonus vacanze non va richiesto su alcuna piattaforma, semplicemente scegliendo una delle strutture aderenti, bisogna contattarla ed essa provvederà all'applicazione dei vantaggi, cioè a regalarvi notti extra gratis per il vostro soggiorno laziale.

Come vengono determinati gli importi del nuovo Bonus Vacanze 2022

Anche per quanto riguarda gli importi questo bonus vacanze è piuttosto generoso e si applica a tutti i tipi di strutture ricettive che scelgono di far parte del progetto, dai B&B agli hotel a 5 stelle.

Sulla piattaforma dedicata all'incentivo si trovano anche le istruzioni per le strutture che vogliono aderire e regalare delle notti in più ai loro clienti a spese della Regione Lazio.

Il tipo di struttura che si sceglie per il pernottamento determina anche la somma massima che si può ottenere di bonus: