Gli italiani ancora lottano contro la crisi economica e i dati sull’inflazione parlano chiaro.

In questo periodo di crisi economica così forte sono sempre meno le famiglie che riescono a mettere da parte qualche soldo.

Nel dettaglio solo il 37% degli italiani è riuscita a mettere da parte l’8% delle entrate. Ma di questi solo una piccola percentuale ha decido di investire in soluzioni di risparmio.

Tra gli strumenti più gettonati i conti deposito, i buoni fruttiferi postali e i libretti postali.

Proprio questi ultimi sono considerati sempre più affidabili grazie alla possibilità di essere sottoscritti in maniera agevole.

Una valida alternativa per coloro che non vogliono incorrere in grossi rischi ed investire in tutta sicurezza.

Per tanto tempo i libretti postali al portatore sono stati considerati dei semplici salvadanai, mentre oggi i nuovi libretti postali smart sono diventati dei veri e propri strumenti di risparmio gestito.

Oggi offrono la possibilità oltre di usufruire di servizi online anche di sottoscrivere le nuove offerte Supersmart che garantiscono dei rendimenti sul capitale depositato per un certo periodo di tempo.

Ma possono essere cointestati? E come funziona nel caso di firma disgiunta?

Ecco tutte le indicazioni di Poste Italiane in merito.

Libretto postale cointestato a firma disgiunta, come funziona? Ecco cosa c’è da sapere

Gli strumenti di gestione del risparmio dedicati ai piccoli risparmiatori si ampia sempre più. Nonostante le proposte siano tante e diversificate, gli italiani sono sempre più attratti dalle soluzioni proposte da Poste Italiane.

Dai buoni fruttiferi postali ai libretti postali, gli italiani preferiscono investire in soluzioni sicure senza correre troppi rischi.

I libretti postali sono emessi dal gruppo Poste Italiane, e permettono al titolare di la depositare delle cifre per un periodo di tempo determinato.

Il gruppo si impegna a restituirle in qualsiasi momento a seguito della richiesta del depositario.

Se si sottoscrivono le nuove offerte Supersmart non si otterrà soltanto il rimborso del capitale investito ma anche una cifra di interesse in base all’offerta sottoscritta.

I nuovi libretti supersmart hanno alcune funzioni simili a quelli dei tradizionali conti corrente mentre altre funzionalità sono bloccate.

Ad esempio si può depositate lo stipendio e la pensione ma non vi è la possibilità di avere in dotazione ne una carta di credito o ne un libretto degli assegni.

Al momento è possibile sottoscrivere 4 tipi diversi di libretti postali: Ordinari, Smart, Dedicati ai minori fino a 18 anni, e Giudiziari e possono essere anche cointestati fino a un massimo di 4 persone fisiche.

Questi non possono essere cointestati tra maggiorenni e minorenni o tra due minorenni.

In caso di libretto di risparmio cointestato e con firma disgiunta, ciascun intestatario può operare in autonomia su di esso.

Libretto postale, ecco come procedere in caso di firma disgiunta

Coloro che hanno aperto un libretto postale cointestato, possono agire in maniera autonoma ad operare sul libretto stesso grazie alla presentazione di un documento d’identità valido.

Inoltre il cointestatario da solo può esercitare il recesso oppure chiedere l’estinzione del rapporto con effetto immediato anche nei confronti degli altri cointestatari.

Pertanto ogni singolo intestatario del libretto può anche prelevare tutto l’ammontare delle somme a disposizione e versarle in un conto corrente personale senza che possa far sorgere problemi da parte degli altri e senza che nessuno possa presentare reclami contro Poste.

Ecco come aprirlo

I libretti postali, sono oggi sempre più sottoscritti per la facilità con cui vengono aperti. Basta recarsi semplicemente in ufficio postale oppure tramite web dal sito di Poste Italiane.

Se il libretto è Smart la gestione può essere fatta direttamente online dal sito ufficiale di Poste Italiane o tramite app BancoPosta oppure ancora tramite gli sportelli automatici Postamat con la Carta Libretto.