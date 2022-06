Libri gratis per l’anno scolastico 2022/2023 a queste famiglie solo con domanda a luglio

Cresce il numero dei bandi per finanziare l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023. Alcune famiglie italiane potranno ricevere fino a 400 euro di Bonus libri solo se rispettano specifici requisiti. Ecco di quali si tratta e come presentare domanda a partire dal 29 luglio per ottenere una fornitura libri gratis o semigratuita.

Cresce il numero dei bandi per finanziare l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2022/2023. Alcune famiglie italiane potranno ricevere fino a 400 euro di Bonus libri solo se rispettano specifici requisiti.

Il Family Act pullula di misure pensate per le famiglie, soprattutto per quelle a reddito basso e con figli a carico. Proprio per questi ultimi arrivano dei contributi messi in campo per agevolare l’acquisto dei libri di testo richiesti per la frequentazione del nuovo anno scolastico.

In verità, si è giocato d’anticipo rispetto al prossimo suono della campanella.

La Regione Umbria ha dato via libera alle richieste del Bonus libri già da marzo, seguita a ruota dal Piemonte e dalla Lombardia e da altri enti territoriali che piano piano si stanno conformando alle direttive.

Il quadro si completerà a fine estate o entro i primissimi giorni di settembre, quando la possibilità di richiedere ed usufruire dei voucher fino a 400 euro si estenderà a tutti i nuclei familiari in evidente stato di difficoltà economica.

Naturalmente, è indispensabile tenere sott’occhio il sito internet ufficiale della propria Regione per non correre il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano. Qualsiasi nuovo aggiornamento sarà da noi fornito non appena arriverà qualche notizia ufficiale.

Dove si può presentare domanda per avere i libri gratis entro il 29 luglio 2022

In attesa di ricevere ulteriori notizie sulle Regioni che hanno aperto le domande per richiedere il Bonus libri fino a 400 euro, vediamo dove il bando è già attivo.

La Regione Puglia ha dato l’ok alle borse di studio lo scorso 16 giugno. Le famiglie interessate a fruire della fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo o altro materiale didattico avranno tempo fino al 29 luglio 2022 per farne richiesta.

L’occasione offerta si presenta particolarmente interessante per le famiglie titolari di un ISEE sotto i 10.632,94 euro. In questo caso, infatti, si potrà ottenere uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei libri che saranno completamente gratis.

La domanda può essere presentata dai nuclei familiari con figli a carico iscritti alle scuole medie e superiori, paritarie o statali non fa alcuna differenza.

Sul voucher di spesa è necessario fare una serie di precisazioni. Il Bonus libri pensato per l’anno scolastico 2022/2023 viene erogato in un'unica soluzione per due importi differenti.

Un contributo da 250 euro andrà a coprire l’acquisto dei libri per i ragazzi frequentanti le scuole medie, ben 400 euro spetteranno a chi ha figli iscritti alle superiori.

Attenzione a non fare confusione: questi sono gli importi fissati dalla Puglia. Ogni Regione può fissare modalità di erogazione e somme a proprio piacimento.

Interessante è il caso della Lombardia dove la Regione tramite bando Dote Scuola Materiale Didattico offre un aiuto economico alle famiglie che va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.000 euro da spendere non solo in libri o testi didattici, ma anche in strumentazioni digitali (computer, tablet, supporti informatici e via dicendo).

Al momento, risultano attivi altri bandi a Roma, in Veneto e in Emilia Romagna, rivolti esclusivamente ai cittadini residenti.

Libri gratis per l’anno scolastico 2022/2023 a queste famiglie solo con domanda a luglio

La possibilità di beneficiare dei libri gratis, o quasi, per l’a.s. 2022/2023 è ovviamente vincolata al rispetto di determinati requisiti. Il più importante è l’ISEE. L’indicatore della Situazione Economia Equivalente ancora una volta viene usato come parametro di accesso al Bonus, ma non nella definizione dell’importo spettante.

Quest’ultimo viene definito dalle Regioni in maniera autonoma.

In Piemonte non si dovrà superare il limite ISEE degli 8.000 euro, per il Bonus libri messo in campo dalla Regione Puglia (richiedibile entro il 29 giugno 2022) occorre mantenersi sotto i 10.632,94 euro.

La regione Lombardia, oltre alla soglia ISEE di 15.748,78 euro da non superare, fissa a 21 anni il limite massimo anagrafico da non superare per accedere al Bonus libri 2022, mentre nella Capitale i buoni per i libri di testo gratuiti spettano solo alle famiglie a reddito basso (non eccedente i 15.493,71 euro).

In Veneto e in Emilia Romagna la distribuzione avviene su 2 fasce ISEE: la prima da 0 a 10.632,94 euro, la seconda superata questa soglia ma non quella di 15.748,78 euro.

Come richiedere i libri gratis

Le domande per beneficiare del Bonus libri 2022 vanno presentate online, almeno per le Regioni sopra citate. Per conoscere le modalità di inoltro si consiglia la lettura dei diversi bandi pubblicati sul sito ufficiale della propria Regione o comune.

Il voucher fino a 400 euro ha validità un anno e lo si potrà utilizzare per ottenere i libri gratis/semigratis, acquistare cancelleria e molto altro, utili per i ragazzi fino al sedicesimo anno di età.

L’unico documento indispensabile per presentare domanda è la certificazione ISEE.