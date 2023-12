Luci di Natale a energia solare, ecco quanto si risparmia davvero

Dalla fine di novembre e con l’arrivo di dicembre si pensa già al periodo natalizio. Spesso, però, l’entusiasmo delle feste viene smorzato dalla corsa al risparmio energetico per evitare spiacevoli sorprese in bolletta.

Molti sono gli italiani che si sono chiesti quanto consumano le luci di Natale, come contenere i costi dell’energia in questo periodo dell’anno e quali sono le alternative vincenti per risparmiare.

Nonostante i forti rincari, però, non c’è alcun bisogno di pensare di dover rinunciare all’atmosfera natalizia. Adottando comportamenti consapevoli e semplici, infatti, possiamo godere di una casa addobbata e illuminata senza ricevere spiacevoli sorprese.

Vediamo, allora, quanto consumano le luci di Natale, quali conviene comprare o sostituire e come le luci di Natale a energia solare possono azzerare del tutto i costi.

Quanto consumano le luci di Natale: a cosa fare attenzione

Con i rincari, che hanno messo in ginocchio moltissimi italiani, l’arrivo delle feste natalizie e la voglia di ricreare l’atmosfera tipica di questo periodo dell’anno riportano alla necessità di mettere in atto strategie di consumo energetico e risparmio.

Il consumo che le luminarie comportano, spesso, induce le persone a scegliere di addobbare poco la propria casa. Quello che si teme è il dover fare i conti con una bolletta ancor più salata. Ma è davvero così?

Indubbiamente, le decorazioni luminose nelle case comportano ulteriori consumi che si aggiungono a quelli già presenti durante l’anno. Inoltre, se si considera il maggiore impiego di elettrodomestici durante le feste natalizie, è facile comprendere la preoccupazione di dover sostenere costi ancor più ingenti.

Per prima cosa, può essere utile effettuare un semplice calcolo per capire quanto consumano le luci di Natale.

È necessario conoscere il consumo energetico delle proprie decorazioni (sull’etichetta del cavo è riportato un numero seguito da W) e il costo medio dell’energia elettrica (riportato in bolletta ed espresso in kWh). Successivamente, basterà moltiplicare il consumo delle luci per le ore di accensione, dividere il risultato per 100 e moltiplicarlo per il costo medio dell’energia.

Luminarie natalizie a energia solare, luci a led e consigli di risparmio: come salvare il Natale dal caro bollette

In linea generale, il consumo delle luci di Natale non è ingente. Tuttavia, questo effetto dipende da alcuni accorgimenti.

È risaputo, ad esempio, che le luci a led siano l’alternativa migliore per risparmiare energia e che, qualora si scelga di utilizzare luci a incandescenza per l’albero o il presepe, valga la pena sostituirle immediatamente.

Un’altra idea può essere quella di impostare un timer per evitare di dimenticarsi di spegnere le luci durante la notte o quando si è fuori casa. Utilizzare il timer permette anche di impostare l’orario di accensione e spegnimento seguendo la propria tariffa (monoraria, bioraria) in relazione alle fasce orarie di energia elettrica.

In aggiunta, un metodo efficace per risparmiare è munirsi di luminarie a energia solare. Si tratta di un’alternativa che non solo permette di illuminare a costo zero abbattendo i consumi, ma che si dimostra essere anche rispettosa dell’ambiente.

Per fortuna, quindi, le alternative ci sono. Persino alcuni Comuni italiani hanno scelto di munirsi di luci di Natale a energia solare mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, per non rinunciare a ricreare l’atmosfera natalizia nelle piazze e sulle strade principali.

Come funzionano le luci di Natale a energia solare e quanto fanno risparmiare

Le luci di Natale a energia solare, come intuibile, sono alimentate al 100% dall’energia solare. Queste presentano, infatti, un piccolo pannello fotovoltaico che, una volta posizionato in un punto colpito dal sole, assorbe l’energia solare e, una volta tramontato il sole, accende le luci in automatico.

Le luci di Natale a energia solare, presentano diversi vantaggi:

• Sono facili da installare e non hanno bisogno di presa elettrica;

• Rispettano l’ambiente;

• Sono più sicure;

• Non vanno accese manualmente.

Inoltre, sono molto facili da trovare: si possono acquistare online o nei negozi fisici e non richiedono una spesa ingente. È possibile trovarle di diversi colori e lunghezze, per interni e per esterni.