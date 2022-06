Questi sono i migliori siti per abbigliamento online che puoi trovare al momento. Probabilmente non sapevi nemmeno che esistessero, così come non sapevi tutte le offerte, le promo che offrono ogni volta. Scopri anche le loro politiche sul reso e i costi previsti per ogni spedizione.

Andare a comprare abiti al negozio costa sempre di più, e conviene sempre meno spendere soldi in più se hai la possibilità di comprare online e risparmiare sull'abbigliamento.

Per certi versi un buon sistema per ridurre le spese mensili è proprio quello di puntare all'abbigliamento online. Ma può diventare anche un buon sistema per aumentare le spese se non si sta attenti a dove andare a comprare il proprio abbigliamento online.

Per evitare il peggio, è meglio se ti affidi a quelli che attualmente sono i migliori siti specializzati sull'abbigliamento online.

Così non solo avrai modo di trovare i migliori capi, ma anche i più economici, così da portare a casa qualità e risparmio. Fai però attenzione alle loro politiche sul reso e sui costi di spedizione previsti: anche se si parla dei migliori siti, a volte sono questi ultimi che ti mangiano il risparmio.

Abbigliamento online: Tankfashion è tra i migliori siti per vestiti all'ultimo grido

Se cerchi un abbigliamento online che coniughi risparmio e glamour, puoi dare un'occhiata al catalogo di Tank Fashion, uno dei migliori siti dove puoi trovare vestiti di ogni genere ad un prezzo molto contenuto.

Come lo stesso sito segnala, il prezzo di acquisto si aggira tra i 5 euro e i 118 euro: si parla di una spesa molto contenuta, forse più di quanto ti potresti aspettare da altri siti, come quelli che avevamo visto in merito all'abbigliamento low cost.

Semmai il "difetto" di Tank Fashion è che come abbigliamento online la piattaforma propone per lo più vestiti da donna, lasciando poco spazio ad un abbigliamento uomo o bambino.

Diciamo che Tank Fashion rimane sempre uno dei migliori siti online, perché può essere comunque una valida soluzione per chi vuole comprare capi di abbigliamento online fashion, appartenenti addirittura a collezioni quali Hozone, Only, Pyrex, Gaudì e Yes.zee.

Però occhio ai prezzi di spedizione! Nel caso di Tankfashion, il prezzario di aggira tra i 4,99 euro per spedizioni entro i confini nazionali, che però diventano 0 euro nel caso di ordini superiori a 69,99 euro, escluse però le promozioni. Se non altro, i tempi di spedizione vanno da 2 a 6 giorni lavorativi dal giorno successivo all'ordine.

Se però preferisci altri abbigliamenti online, anche scontati, la soluzione è con bonprix.

Abbigliamento online: bonprix è uno dei migliori siti per capi e anche mobili scontati

Se cerchi un abbigliamento online per tutti i generi, tra i migliori siti che puoi scegliere c'è bonprix. Avrai davanti una grande offerta di abbigliamento alla moda, perfetto per tutti i generi e per tutte le età.

Oltre ai semplici capi, bonprix offre anche un vasto assortimento di biancheria intima e lingerie, per ogni taglia possibile, anche quelle più forti.

E se questo non ti basta, puoi sempre accedere anche agli sconti. Invece di aspettare un particolare momento dell'anno (Black Friday, Natale, Pasqua...) su bonprix potrai trovare sconti e promozioni anche del 60%, e per tutto l'anno.

E oltre all'abbigliamento online, bonprix offre un grande assortimento di mobili per la casa, che vanno dai semplici mobili alle decorazioni per la casa, fino al giardino e alla biancheria da letto. Anche in questo caso, bonprix rende disponibili promozioni e sconti per tutto l'anno.

Semmai bisogna stare attenti al prezzario. In genere non supera i 120-140 euro, il che lo rende appunto tra i migliori siti, ma questo prezzo potrebbe subire delle modifiche a seconda delle spese di spedizione.

Le spese di spedizione sono infatti di:

5,90 euro in caso di numero illimitato di articoli,

in caso di numero illimitato di articoli, 7,90 euro in caso di pagamento in contrassegno.

Guarda caso, il sito di abbigliamento online incentiva la spedizione gratuita, ma solo per gli ordini superiori a 75 euro.

Se non vuoi sentirti costretto a pagare oltre 75 euro ogni volta, pur di evitare quasi 6-8 euro di spedizione, puoi sempre optare per Mec Shopping. Addirittura offre anche dei buoni regalo!

Abbigliamento online: Mec Shopping è uno dei migliori siti per buoni regalo e promo

Per un abbigliamento online completo di tutti, buoni regalo compresi, Mec Shopping può fare al caso tuo.

Non ha nulla in meno rispetto ai precedenti siti di abbigliamento online, come Tankfashion e bonprix. E' però uno dei migliori siti perché propone, oltre ad ottimi prezzi su tutti i capi, anche dei buoni regalo, che vanno da un minimo di 25 euro ad un massimo di 300 euro.

E constatando che il prezzo massimo della piattaforma si aggira sui 200 euro, praticamente con i buoni regalo ti puoi rifare il guardaroba! E se accedi alla promo Euro 999, avrai davanti un intero catalogo di prodotti e capi al prezzo fisso di 9,99 euro, promozioni incluse.

Sul piano del costo delle spedizioni, la cifra è abbastanza contenuta, se entro i confini nazionali: si aggira sui 5,90 euro, che diventano 0 euro nel caso di ordini superiori a 50 euro.

Purtroppo, per le spedizioni verso isole minori, si va a 11,90 euro di costi di spedizione, che divetano 0 euro per ordini superiori a 100 euro.

Diciamo che non è proprio tra i migliori siti per costi di spedizione. Inoltre, se punti ad altro, tipo accessori e capi teen, puoi optare per Mango Italia.

Abbigliamento online: Mango Italia uno dei migliori siti per accessori e capi teen

Uno dei migliori siti di abbigliamento online che può fare la differenza è Mango Italia, con un catalogo di vestiti di ottima qualità per tutte le taglie e per tutte le età, compresi i teen.

A differenza degli altri marchi, Mango Italia offre una collezione specifica per la fascia teen (13-19 anni), che va dall'abbigliamento classico a quello per estate e inverno. Accessori compresi!

Di contro, i prezzi su Mango Italia potrebbero essere leggermente più alti rispetto alla concorrenza, con punte fino a 200-250 euro.

Però va aggiunto che i prezzi di Mango Italia sono compensati da una politica di reso e spedizione molto più flessibile rispetto a quella degli altri siti sopramenzionati, il che lo rende forse tra i migliori siti per questo particolare.

La spedizione prevede quattro tariffe, ognuna in relazione ai tempi richiesti per la consegna:

gratis in caso di acquisto superiore a 30 euro o se acquistato in uno dei loro Negozi ;

in caso di acquisto superiore a o se acquistato in uno dei loro ; 2,95 euro per la consegna a casa entro 3-5 giorni lavorativi;

per la consegna a casa entro lavorativi; 8,95 euro per la consegna a casa entro 2 giorni lavorativi;

per la consegna a casa entro lavorativi; 9,95 euro per la consegna a casa entro 24 ore;

Inoltre il reso è possibile entro 60 giorni dall'acquisto, con possibilità di avere il rimborso entro massimo 14 giorni.

Abbigliamento online: ecco i migliori siti dove conviene comprare

Come hai visto, hai l'imbarazzo della scelta su dove acquistare il tuo abbigliamento online. Ma anche se parliamo dei uno dei migliori siti online in circolazione, bisogna sempre stare attenti alla loro politica di reso e spedizione, che abbiamo accennato poco sopra.

Se vuoi avere una panoramica relativa ad ogni offerta, e capire come vestirsi bene spendendo poco, è disponibile la seguente tabella, con tutti i dati relativi ai uno dei migliori siti di abbigliamento online: