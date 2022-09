Buoni spesa da ben 200 euro, per tutti e senza alcun limite di reddito: da lunedì 19 settembre è partita una nuova iniziativa, a cui tutti gli italiani possono partecipare. Si può accedere facendo la spesa in un supermercato specifico, ecco quale.

L’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, si sa, sta attualmente affliggendo tutti gli italiani. Ecco perché, indipendentemente dal reddito e dalla condizione economica del proprio nucleo, ogni famiglia sta attualmente cercando dei modi per riuscire a contenere le spese.

Per tale ragione, iniziative come quella di cui ci occuperemo oggi sono molto ambite.

I buoni spesa di cui parleremo, che sono stati attivati lunedì 19 settembre 2022, saranno accessibili a tutti: non è necessario presentare alcun modello ISEE per averli.

Ci sono però, ovviamente, dei requisiti da rispettare. In particolare, i buoni spesa, che avranno un importo massimo di 2022, potranno essere ottenuti in uno specifico supermercato.

Come ottenere subito i nuovi buoni spesa da 200€: niente ISEE, basta un solo requisito

L’erogazione dei nuovissimi buoni spesa da 200 euro è infatti legata ad una particolare iniziativa, che ha preso avvio da pochissimi giorni. Un’iniziativa promossa da una nota catena di supermercati low cost.

Stiamo parlando di Lidl: la catena di origine tedesca ha da poco inaugurato il concorso Lidl Plus, che avrà termine a ottobre. C’è dunque circa un mese di tempo per cercare di accaparrarsi questi ricchi buoni spesa, con importo massimo da 200 euro.

L’iniziativa, così come anche la possibilità di ottenere i buoni, è dunque legata ad un requisito specifico, ma semplicissimo da rispettare. Basta fare la propria spesa presso uno dei supermercati della catena Lidl situato in territorio italiano.

Oltre alla possibilità di ottenere i buoni spesa, c’è poi un’ulteriore possibilità, ancor più ricca: al termine dell’iniziativa, Lidl estrarrà un fortunato vincitore. Il quale si accaparrerà il premio finale, un bonus spesa ricchissimo da 5.200 euro.

Buoni spesa da 200 euro: funziona tutto tramite app

Per poter accedere all’iniziativa, sarà necessario scaricare l’applicazione ufficiale Lidl. Questa va passata in cassa al momento dell’acquisto, in modo da confermare la propria partecipazione.

L’app ufficiale Lidl è ovviamente gratuita e disponibile sia per dispositivi Android che per dispositivi iOS. Dunque, il primo step per ricevere i buoni spesa Lidl è scaricare l’applicazione.

Una volta scaricata l’applicazione ufficiale, basta attivare la propria carta Lidl Plus virtuale direttamente in app; l’intera procedura è totalmente gratuita e non comporta alcun costo per il cliente.

Il meccanismo di partecipazione è abbastanza semplice: una volta passata l’app in cassa, si inizieranno a raccogliere dei punti. Ogni 7 euro di spesa, il cliente riceverà un punto.

Al raggiungimento dei cinque punti, è possibile inoltrare la propria partecipazione, che consentirà di partecipare alle estrazioni, quotidiane e settimanali, dei buoni spesa.

Vengono distribuiti, ogni settimana, 40 buoni spesa totali:

per le estrazioni quotidiane, vengono sorteggiati 30 buoni spesa da 100 euro ciascuno;

ciascuno; l’estrazione settimanale prevede l’assegnazione di 10 buoni da 200 euro.

Le estrazioni, secondo il regolamento, avverranno con cadenza settimanale. Per gli acquisti effettuati dal 19 al 25 settembre, i buoni spesa verranno estratti entro il 30 settembre. Le partecipazioni dal 26 settembre al 2 ottobre verranno sorteggiate entro il 7 ottobre. Le spese da 3 al 9 ottobre avranno il proprio sorteggio entro il 14 ottobre.

Infine, i buoni relativi all’ultima settimana dell’iniziativa, quella che va dal 10 al 16 ottobre, verranno sorteggiati durante l’estrazione finale di giorno 28 ottobre.

Come già detto, infatti, è prevista anche un’estrazione finale, che metterà in palio un buono spesa dal valore di ben 5.200 euro totali. Tale estrazione avverrà una volta conclusa l’iniziativa, il prossimo 28 ottobre 2022.

Quella dei nuovi bonus spesa da 200 euro non è la prima iniziativa che Lidl organizza per premiare la fedeltà dei propri clienti. Ad esempio, è ancora attivo il programma “La tua opinione conta”, che prevede l’estrazione di buoni da 50 euro.

Abbiamo dedicato un intero approfondimento a questa seconda iniziativa Lidl. I lettori interessati possono prenderne visione al seguente link:

Tutti possono ottenere buoni spesa da 50€ senza ISEE fino al 21/11 in questo supermercato.

Limiti e scadenze dei buoni spesa Lidl

Chiaramente, i partecipanti a questa nuova iniziativa promossa dalla Lidl dovranno fare i conti con alcuni limiti. Questo perché, trattandosi di una proposta a cura della nota catena di supermercati, i buoni spesa dovranno necessariamente essere spesi presso i negozi Lidl.

Tuttavia, c’è un dettaglio che farà felici i fortunati clienti estratti che riceveranno i propri buoni: l’importo del buono spesa può essere utilizzato su più spese.

Questo significa che, nel caso di assegnazione dei buoni da 200 euro, l’importo non dovrà essere speso in un'unica spesa. Il credito residuo può essere utilizzato successivamente, suddividendolo in più cifre, senza correre il rischio di perderlo.

L’iniziativa, come già anticipato, terminerà ad ottobre. C’è tempo fino a domenica 16 ottobre 2022 per accumulare i punti necessari e partecipare alle varie estrazioni.