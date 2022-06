In arrivo il nuovo bonus trasporti, la misura da 60 euro destinata a coloro che si spostano utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. In questa guida al bonus trasporti pubblici scopriremo tutto sulla nuova agevolazione. Analizzeremo infatti la platea dei beneficiari, le spese ammesse e le probabili modalità di richiesta.

Tra le agevolazioni introdotte col Decreto Aiuti, ne abbiamo una nuova di zecca. Si tratta di un bonus tutto nuovo, che non era stato contemplato con la Legge di Bilancio 2022.

La sua introduzione si colloca nell’ambito della mobilità sostenibile: verranno premiati i cittadini che utilizzano abitualmente i trasporti pubblici per gli spostamenti quotidiani.

Si tratterà quindi di un aiuto pensato sia per incentivare le scelte legate alla sostenibilità, sia per poter fornire un aiuto economico agli italiani.

In effetti, un bonus trasporti potrebbe rappresentare un valido sostegno per le famiglie italiane, attualmente vessate dall’aumento dei prezzi.

Sono in molti coloro che, a causa del caro carburante, hanno deciso di optare per il trasporto pubblico.

Nuovo bonus trasporti pubblici: dettagli e specifiche dell’agevolazione

Iniziamo con qualche dettaglio in merito al funzionamento del nuovo bonus trasporti pubblici.

La misura nuova di zecca, legata all’utilizzo dei mezzi pubblici ed in condivisione, è volta in particolare ad agevolare le spese legate agli abbonamenti.

In altre parole, potrai richiederla praticamente per ogni tipologia di abbonamento legato al trasporto pubblico, non solo locale.

Verranno infatti agevolati gli abbonamenti legati sia ai mezzi locali, sia a quelli regionali. Ammesso anche il trasporto pubblico su base interregionale.

Quando pensiamo ai trasporti pubblici, nella maggior parte dei casi ci vengono in mente messi quali gli autobus.

Ma ricorda che il bonus trasporti potrà agevolare anche gli abbonamenti ferroviari, sia se ti sposti a livello regionale, sia se effettui abitualmente viaggi tra una regione e l’altra.

La dotazione economica che permetterà di saldare il bonus trasporti e di concederlo ai richiedenti è pari a 79 milioni. Dotazione attualmente confermata solo per l’anno 2022.

Il fondo bonus trasporti ha dunque subito un decremento rispetto a quanto previsto dalle prime indiscrezioni. Si era infatti ipotizzato un fondo da 100 milioni di euro, che però non è stato confermato.

Nuovo bonus trasporti da 60 euro: chi può richiederlo? Beneficiari ufficiali

Se ti sposti utilizzando i mezzi pubblici, ti starai sicuramente chiedendo se rientri nella platea dei potenziali fruitori del bonus trasporti.

In effetti è una domanda più che lecita: moltissimi dei bonus 2022 attualmente attivi sono concessi solamente nel rispetto di determinati requisiti.

Ed anche il bonus trasporti non fa alcuna eccezione: analizziamo dunque insieme i requisiti richiesti ai beneficiari della misura.

Nel caso di questo bonus, la richiesta normativa si riferisce esclusivamente all’ISEE. Potrai cioè richiedere i 60 euro promessi nel rispetto di un requisito reddituale.

Sono infatti ammessi alla richiesta del bonus trasporti coloro che possono presentare un ISEE in corso di validità pari a 35.000 euro massimi.

Puoi dunque accedere all’agevolazione solo e unicamente se presenterai un modello ISEE aggiornato, nel rispetto del limite di 35.000 euro.

Ricorda, poi, che il bonus trasporti non potrà essere ceduto. Se lo richiederai, sarà nominale e potrai fruirne solo e unicamente tu.

Tuttavia, e questa sarà un’ottima notizia per le famiglie italiane, ogni nucleo familiare può richiedere più volte il bonus, per ogni componente.

Se tu e i tuoi familiari utilizzate abitualmente i trasporti pubblici, in altre parole, ognuno dei componenti della tua famiglia potrà richiedere il proprio bonus trasporti.

Per il resto, non vi sono altri requisiti: potrai accedere al bonus sia se sei un lavoratore, sia se utilizzi i mezzi pubblici per motivi di studio.

Nuovo bonus trasporti pubblici: dettagli sull’erogazione

Abbiamo già accennato al fatto che, grazie al bonus trasporti pubblici, potrai richiedere fino a 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici.

Tuttavia, occorre specificare che la misura è volta a coprire il 100% del prezzo di tali abbonamenti, e che 60 euro è il tetto massimo.

Detto in altri termini, riceverai un massimo di 60 euro anche se il prezzo totale dell’abbonamento è superiore. Eventuali cifre aggiuntive dovranno essere saldate a tuo carico.

Allo stesso modo, dato che il bonus trasporti coprirà il 100% del prezzo dell’abbonamento, se tale prezzo dovesse essere inferiore a 60 euro, non riceverai tale somma. Riceverai il totale del prezzo del tuo abbonamento.

Purtroppo, questi sono al momento gli unici dettagli che abbiamo in merito all’erogazione del bonus trasporti.

L’esecutivo non ha ancora stabilito le esatte modalità di erogazione del bonus, che potrebbe essere corrisposto in forma di voucher o di accredito.

Una cosa però è certa: potrai richiedere l’agevolazione sulle spese degli abbonamenti sottoscritti dal 17 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Nuovo bonus trasporti pubblici: modalità di accesso

Come non si conoscono le esatte modalità di erogazione, al momento non conosciamo neppure i precisi dettagli in merito alla presentazione delle richieste. Il bonus trasporti manca infatti di un proprio decreto attuativo, che ne stabilisca le esatte modalità di fruizione.

Anche se il bonus è stato confermato, infatti, ed anche se la dotazione economica è stata stabilità, non è ancora possibile accedere all’agevolazione in questione.

Un’ulteriore certezza che riguarda il bonus trasporti è che, a breve, verrà disposta apposita piattaforma online.

Sarà tramite suddetta piattaforma che potrai avere accesso al contributo da 60 euro per gli abbonamenti pubblici.

Un’ipotesi che si fa strada da settimane vede l’apertura delle domande in uno specifico giorno. Un po’ come avvenne per l’ormai scaduto bonus terme e come nel caso degli incentivi auto e moto, quindi, si procederà probabilmente ad un click day, durante il quale gli aventi diritto potranno inviare le proprie domande.

Tuttavia, si tratta di un’ipotesi non ancora confermata. Per poter avere certezza che il bonus trasporti verrà realmente concesso a seguito di un click day, dovremo attendere la pubblicazione del decreto attuativo.

Dato che il decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nulla vieta di pensare che il Governo possa decidere di optare per altre modalità di concessione.

Quado arriverà in nuovo bonus trasporti 2022?

Se rispetti i requisiti per accedere al bonus trasporti pubblici, dunque, al momento dovrai aspettare. Finché il decreto attuativo relativo alla misura non verrà ufficializzato tramite pubblicazione in Gazzetta, non potrai inviare al tua richiesta.

Ti starai sicuramente chiedendo quando è prevista l’attivazione del bonus trasporti.

Purtroppo, una data precisa non è ancora disponibile, ma abbiamo comunque alcune informazioni in merito.

Innanzitutto, i tre Ministeri che garantiranno l’erogazione del bonus trasporti pubblici (ossia Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ed il Ministero del Lavoro) sono già all’opera. Il decreto attuativo non dovrebbe dunque tardare.

Tra le altre cose, la Legge stabilisce che, dopo la pubblicazione ufficiale del Decreto Aiuti, entro 60 giorni di tempo il decreto attuativo debba necessariamente vedere la luce.

Dunque, ci siamo quasi: a breve potrai richiedere il tuo bonus trasporti tramite apposita piattaforma.