Ci sono almeno 4 sprechi che puoi tranquillamente eliminare dalla tua vita, e che, una volta tolti, ti fanno risparmiare 10 euro al giorno fin da subito. Fortuna vuole che la maggior parte di questi sia anche facilmente rimpiazzabile: se applichi con costanza questi semplici trucchetti non te ne accorgerai nemmeno.

Sono piccole spese extra che quasi tutti noi facciamo ogni giorno e di cui si potrebbe fare a meno, col vantaggio di ritrovarsi a fine mese con 300 euro in più.

E in tempi di iperinflazione, caro benzina e alimentare, come quelli che stiamo vivendo, è meglio iniziare fin da subito a risparmiare soldi, anche con poco, come 10 euro al giorno.

E se vuoi avere un risparmio duraturo, in fondo troverai alcuni metodi di pianificazione che devi assolutamente conoscere, se vuoi risparmiare 10 euro al giorno per sempre.

Per risparmiare 10 euro al giorno basta evitare almeno questi 4 sprechi fin da subito

Ogni giorno molti di noi fanno un sacco di sprechi che, seppur molto comuni, a fine giornata possono svuotarti il portafoglio.

Si parla di sprechi come ad esempio il caffè al bar, in pratica l'appuntamento quotidiano di ogni italiano medio.

Purtroppo anche la semplice tazzetta di caffè alla mattina è vittima dell'iperinflazione. Oggi in diverse parti d'Italia la puoi trovare a 1,30 euro. E se aggiungi anche un cornetto, puoi raggiungere tranquillamente i 3 euro. Sono la bellezza di 90 euro al mese.

Se vuoi risparmiare 10 euro al giorno, dovrai evitare quest'abitudine quotidiana, seppur molto piacevole.

A questa dovrai aggiungere anche quella della sigaretta, specie se si ha il vizio di acquistare ogni giorno un pacchetto di sigarette. Sono in media 5-6 euro al giorno, e se si fumano 20 pacchetti al mese si arriva ad una spesa mensile tra i 100 e i 120 euro.

Già con caffè e sigaretta sei tra i 6-9 euro risparmiati. Già così sei riuscito a risparmiare 10 euro al giorno. Ma possiamo alzare il tiro aggiungendo anche altri due sprechi: uno alimentare, e uno cartaceo.

Quello alimentare riguarda i vari snack e dolciumi che puoi comprare tranquillamente al supermercato. Sono uno dei tanti alimenti che devi evitare se vuoi risparmiare al supermercato. Solo questi acquisti extra ti fanno bruciare in media 2-3 euro al giorno.

Più 1-2 euro se compri il giornale cartaceo. In un mondo sempre più diretto verso il digitale, conviene sempre meno l'acquisto della versione cartacea. Anche perché si parla di minimo 30 euro in meno in tasca.

A conti fatti, se eviti tutti questi sprechi malsani per il tuo portafoglio, arrivi a risparmiare 10 euro al giorno, se non di più. E se proprio non vuoi rinunciare al caffè, alle merendine e al giornale, ci sono dei trucchi che possono fare al caso tuo.

Trucchi e furbizie per rimpiazzare questi sprechi e risparmiare 10 euro al giorno

Ci sono un sacco di modi per non rinunciare a nulla e rimanere nell'obiettivo di risparmiare 10 euro al giorno.

Nel caso del caffè, puoi limitarti a prenderlo a casa. Il risparmio è assicurato se lo acquisti:

in confezione presso un qualsiasi supermercato,

presso un qualsiasi supermercato, tramite comodato d'uso con una torrefazione locale.

In quest'ultimo caso basterà solo comprare le capsule del caffè sempre da loro, e in cambio avrai la macchinetta del caffè gratis.

Nel caso delle sigarette, non mancano i trucchi per chi vuole risparmiare soldi fumando, anche se consigliamo caldamente di evitare questo vizio, almeno per la propria salute.

Per quanto riguarda i dolciumi, se proprio non ne puoi fare a meno, puoi valutare l'acquisto delle confezioni famiglia, o di risparmiare coi coupon, ove disponibili. Almeno potrai risparmiare 10 euro al giorno senza rinunciare ai tuoi snack preferiti.

Mentre per i giornali, l'unica alternativa è quella dell'abbonamento mensile per la versione digitale, molto in voga anche da parte delle principali testate giornalistiche nazionali. Inoltre con l'abbonamento digitale basterà accedere al tuo account e avrai direttamente le notizie sul tuo smartphone, tablet o PC.

Non solo trucchi, ecco alcuni metodi per risparmiare 10 euro al giorno per sempre

Se vuoi avere la sicurezza di risparmiare 10 euro al giorno tutti i mesi, anche in caso di aumenti, stangate della bolletta o rincari della spesa alimentare, ci sono alcuni metodi di risparmio che possono esserti utili.

Uno dei più famosi è il metodo Warren, progettato dalla senatrice statunitense Elizabeth Warren. Basta solo dividere le tue entrate in tre parti, ognuna riferita ad una tipologia di spesa:

il 50% per le spese essenziali (affitto, bollette, spesa alimentare...),

(affitto, bollette, spesa alimentare...), il 30% per le spese secondarie (viaggi, regali, uscite...),

(viaggi, regali, uscite...), il 20% per risparmi e investimenti.

Se riesci a mantenere fisso quel 20% tutti i mesi, avrai la garanzia di risparmiare 10 euro al giorno per sempre.

Altro modello è quello del libro Kakebo. Famoso in Giappone per la sua semplicità, oltre a pianificare le entrate e le spese mensili, col Kakebo potrai appuntare i tuoi obiettivi, e valutare a fine mese il bilancio della tua contabilità familiare, al netto di eventuali errori di percorso.

Un altro buon metodo di risparmio è anche quello della tabella salva-soldi. Invece di risparmiare 10 euro al giorno, potrai all'inizio mettere da parte anche solo 1 euro a settimana, e poi ogni 7 giorni passare da 1 a 2 euro, poi da 2 a 3 euro, e così via fino alla fine dell'anno. Così facendo, in un anno potresti risparmiare anche più di 1000 euro, e senza privarti di nulla.