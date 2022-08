C’è un modo sicuro e rapido per risparmiare sulle tue spese: utilizzare i coupon! Ma non è facile come sembra. Grazie a questi trucchi, imparerai a salvare centinaia di euro.

Stiamo vivendo un periodo di particolare crisi, dovuto all’incremento dei prezzi di prodotti e servizi. Dunque è ovvio essere alla ricerca di beni, ma anche di trucchi, che ci permettono di risparmiare.

Uno dei metodi più efficaci e utilizzati per ottenere un risparmio di denaro è rappresentato dall’utilizzo dei coupon. Si tratta di buoni acquisto, cartacei o telematici, che permettono di ottenere sconti sul prezzo finale da pagare.

Fin qui sembra tutto facilissimo, ma sei sicuro di essere in grado di ottenere il massimo dai coupon a tua disposizione?

È vero che i coupon rappresentano il modo più immediato per risparmiare, ma ci sono anche dei modi per rendere più efficace il loro utilizzo. Cerchiamo di capire quali sono.

Se vuoi salvare centinaia di euro, inizia a risparmiare coi coupon seguendo queste regole

Innanzitutto, la prima cosa da fare quando intendi utilizzare i tuoi coupon per risparmiare è leggere attentamente il regolamento.

Ci sono infatti determinati buoni che puoi utilizzare rigorosamente seguendo determinate indicazioni. O solo se acquisti specifici prodotti e brand. Ovviamente, tutto dipende dai coupon in tuo possesso.

Risparmiare coi coupon conoscendo il regolamento che ne guida l’utilizzo può anche consentirti di cumularli.

In alcuni casi, infatti, si può ottenere un risparmio maggiore utilizzando più buoni. Ci sono poi dei coupon che possono essere cumulati con altre offerte. Di recente si sono diffuse varie iniziative di cashback, che consento di ottenere una percentuale di rimborso variabile su determinati acquisti.

Un trucco per massimizzare il risparmio da coupon è dunque cumularli, quando possibile, con altri sconti e iniziative. Cerca quindi preventivamente le varie opportunità di sconto, prima di recarti al negozio di tua scelta.

Ci saranno dei casi in cui vari buoni, cumulati tra loro, ti consentiranno di ottenere vari prodotti gratuitamente.

Se ti interessa risparmiare coi coupon, poi, non dimenticare che la maggior parte delle grandi catene di supermercati offrono buoni ai propri clienti fedeli.

Dunque, qualora non lo avessi ancora fatto, registrati al programma fedeltà dei negozi dove abitualmente fai acquisti per godere dei coupon riservati ai clienti più fedeli.

Altra regola fondamentale per salvare anche centinaia di euro ogni anno quando si utilizzano i coupon è l’organizzazione.

Dovresti evitare, cioè, di recarti a fare acquisti senza sapere esattamente cosa ti serve. Cerca di stilare una lista della spesa, che dovrà contenere ovviamente tutti i prodotti sui quali i coupon sono validi, e attieniti a quella.

Una volta recuperati tutti i prodotti che ti servono, non farti tentare e recati subito alla cassa. Intrattenersi troppo all’interno di un supermercato o negozio, infatti, rischia di renderci suscettibili alle varie mosse di marketing. Se non vuoi spendere più soldi, dunque, attieniti all’utilizzo dei coupon, prendi solo il necessario e poi vai via senza indugiare.

Attenzione a queste azioni quando utilizzi i buoni

Ci sono poi delle pratiche e delle azioni che dovrai evitare quando intendi risparmiare coi coupon. Infatti, possedere un buono può condurti ad azioni che, invece che un risparmio, comporteranno spreco di denaro.

Innanzitutto, bisognerebbe cercare di evitare di acquistare prodotti a prezzo pieno. Quando disponiamo di uno sconto, abbiamo la tendenza ad acquistarlo più facilmente e rapidamente.

Eppure, attendendo il momento in cui il prodotto stesso è in offerta, il risparmio coi coupon potrebbe essere maggiore. Evita, dunque, di fiondarti su un prodotto per il quale possiedi lo sconto, ma attendi il momento giusto.

Allo stesso modo, evita di comprare un prodotto solo perché ne possiedi il relativo coupon sconto. Se quel prodotto non ti serve, rappresenterà una spesa inutile (ed uno spreco di denaro!).

Ricorda, infine, che quella del couponing (questo è il nome che all’estero danno alla pratica del risparmiare coi coupon) non deve diventare un’ossessione.

Evitare questi errori comuni è sufficiente: non perdere troppo tempo a rendere le cose eccessivamente complesse. Dedica poco tempo alla ricerca dei coupon, o rischi di perdere ore nella ricerca di offerte che, probabilmente, non ti servono neppure.

Iniziare a risparmiare coi coupon: dove trovarli

Per concludere, ecco qualche dritta per ottenere coupon e buoni che consentano un risparmio sulle spese.

Iniziare a risparmiare coi coupon è infatti difficile senza sapere dove reperire buoni e voucher. Un modo per ottenerli lo abbiamo già citato: basta iscriversi ai vari programmi fedeltà.

Non solo quelli di supermercati e negozi: ci sono infatti vari brand che concedono ai propri clienti fedeli dei coupon dedicati. Giusto per fare qualche esempio, Loacker e Galbani premiano spesso i loro clienti iscritti al sito ufficiale.

Ma anche marchi non alimentari, come KIKO, OVS e Terranova offrono programmi fedeltà che, per mezzo di una raccolta punti, consentono di ottenere dei coupon per risparmiare.

