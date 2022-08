Il Cashback continua, ma non si tratta dell’iniziativa statale: ecco come utilizzarlo per ottenere risparmio e rimborso su spesa, ricariche per cellulari e tanto altro.

Nonostante il Piano Italia Cashless sia stato sospeso ed il Cashback di Stato non tornerà più, questa modalità di risparmio è ancora molto in voga.

Gli italiani sono spesso alla ricerca di iniziative che consentano lo di risparmiare su determinate spese, ricevendo indietro parte di quanto speso.

E moltissimi brand famosi hanno ripreso l’iniziativa, sia al fine di fidelizzare i clienti fedeli, sia per acquisirne di nuovi.

Per questo, anche ad agosto 2022, sarà possibile ottenere un rimborso su determinate spese.

Non solo prodotti da acquistare al supermercato, ma anche ricariche telefoniche e tanto altro. Scopriamo insieme quali rimborsi si possono ottenere questo mese.

Ad agosto torna il Cashback su spesa, ricariche e altro, ma solo su questi famosi prodotti

Iniziamo con un Cashback attivo dal 4 al 31 agosto 2022. Si tratta del rimborso estivo che l’operatore virtuale Ho. Mobil concederà ai suoi clienti per il mese corrente.

Grazie all’iniziativa, denominata “Ho. La mia estate”, l’operatore concederà infatti un rimborso da 5 euro all'attivazione di un nuovo numero.

In altre parole, seguendo le istruzioni dell’operatore, si avrà diritto ad ottenere 5 euro di credito gratuito.

L’iniziativa è però fruibile solamente dai nuovi clienti Ho. Mobile, che hanno da poco attivato una nuova SIM Ho. Mobile.

Il funzionamento dal Cashback Ho. di agosto è molto semplice. Basta acquistare una SIM sul sito ufficiale dell’operatore, inserendo in sede di acquisto l’hashtag legato alla promozione.

Per ottenere la ricarica da 5 euro, infatti, i clienti sono invitati a inserire l’hashtag #hocaldo al momento dell’acquisto. Inserendo tale codice, sarà possibile ottenere il cashback da 5 euro al momento di ricezione e attivazione della nuova SIM ho. Mobile.

I nuovi utenti interessati a passare all’operatore hanno tempo fino al 31 agosto 2022 per poter ottenere la propria ricarica omaggio.

In ogni caso, non è la prima volta che l’operatore decide di regalare un cashback in forma di ricarica ai propri nuovi clienti.

Nulla vieta quindi di pensare che la promozione potrebbe essere prorogata.

Il Cashback è attivo anche per le spese scolastiche

Ma questo non è l’unico modo per ottenere un rimborso di parte di quanto speso. Ci sono infatti altre iniziative attualmente attive che consentono di ottenere un rimborso in forma di Cashback.

Ad esempio, è attualmente attiva, e lo sarà fino al 30 settembre 2022, la promozione Spazio Conad dedicata ai prodotti per la scuola.

Sarà infatti possibile ottenere un rimborso di 10 euro su ogni 10 euro di acquisti. Tuttavia, gli acquisti in questione riguardano solo ed esclusivamente i prodotti presenti nel Catalogo Scuola 2022.

Questo Cashback funziona in maniera abbastanza semplice. Ogni 10 euro di prodotti scolastici acquistati, il cliente riceverà un buono sconto da 10 euro da utilizzare sulla prossima spesa presso i negozi Spazio Conad.

I buoni ottenuti, che si possono anche cumulare tra loro, sono validi fino al prossimo 31 ottobre e dovranno essere fruiti su una spesa di almeno 50 euro.

Non solo spesa e ricariche: rimborso anche per prodotti elettronici

C’è, infine, un’iniziativa attiva già da tempo, e che scadrà tra qualche mese. Si tratta del Cashback introdotto da Panasonic, noto brand produttore di elettrodomestici e prodotti elettronici di vario tipo.

Il Cashback del brand vuole premiare gli acquirenti che scelgono di acquistare un prodotto Panasonic con un rimborso massimo pari a ben 50 euro.

Gli interessati potranno ottenere il rimborso solo su prodotti Panasonic legati alla cura personale. Sono ammessi, ad esempio, epilatori, piastre, rasoi, prodotti per la cura dell’igiene orale e dei capelli.

Il prodotto in questione dovrà necessariamente essere acquistato presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa. L’elenco è consultabile sul regolamento ufficiale, anche se accenniamo già qui che tra gli aderenti troviamo in elenco varie grandi catene.

Saranno validi, ad esempio, acquisti effettuati presso Unieuro, Trony, Euronics e Mediaworld, ma anche acquisti presso Happy Casa ed Eurospin.

I prodotti Panasonic oggetto di rimborso possono essere acquistati sia presso negozio fisico che online.

L’acquirente, dopo aver saldato la spesa, dovrà compilare l’apposito form di richiesta sul sito ufficiale Panasonic. Si hanno trenta giorni di tempo dall’acquisto per la compilazione della richiesta.

Ovviamente, non tutti riceveranno 50 euro di rimborso. L’importo del Cashback ricevuto dipenderà dal prezzo pagato e dal prodotto scelto.

L’ammontare esatto del rimborso, così come l’elenco completo dei prodotti ammessi, è comunque consultabile sul sito ufficiale del brand.

L’iniziativa non scadrà a breve: c’è ancora tempo per acquistare il prodotto scelto e godersi il proprio rimborso. L’offerta scadrà infatti il prossimo 31 marzo 2023, salvo proroghe.

