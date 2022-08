Vuoi risparmiare al supermercato? Allora devi assolutamente smettere di comprare questi alimenti molto comuni: toglili subito dal tuo carrello per salvare il tuo stipendio.

Quando si tratta di risparmiare al supermercato, c’è spesso molta confusione. Se per molti risparmiare significa approfittare sulle offerte speciali, questo non è sempre vero. Le offerte speciali sono tra le cause maggiori di spreco di soldi che avrebbero potuto essere invece conservati.

Inoltre, ci sono degli alimenti molto comuni, che la maggior parte di noi utilizza quotidianamente, i quali non dovrebbero mai essere acquistati. O, in ogni caso, dovrebbero essere acquistati con parsimonia.

Scopriamo quindi quali sono i prodotti alimentari che rappresentano uno spreco del tuo stipendio mensile duramente guadagnato.

Molti dei prodotti che troverai nella nostra lista ti stupiranno, dato che sicuramente li acquisti spesso.

Vuoi risparmiare al supermercato? Elimina subito questi comuni alimenti dal tuo carrello

Tra gli alimenti da evitare per risparmiare al supermercato, iniziamo con l’inserire in lista i prodotti da forno.

Il primo prodotto da attenzionare è il pane: generalmente viene venduto già in sacchetto, ed ha un prezzo superiore rispetto a quello che si acquisterebbe in panetteria.

Tra l’altro, la quantità del sacchetto è spesso predeterminata, col rischio di acquistare una quantità maggiore rispetto a quella che, effettivamente, ci serve.

Tralasciando il pane, che come detto è comunque preferibile acquistare presso panetterie locali e non al supermercato, prodotti da forno, dolci e merendine rappresentano una spesa (mensile e annuale) davvero ingente.

È possibile economizzare e tagliare tali spese preferendo dei prodotti fatti in casa. In questo modo, tra l’altro, saremo anche certi degli ingredienti utilizzati per la preparazione. Niente conservanti, coloranti e altri ingredienti di dubbia salubrità.

Altra spesa che dovremmo cercare di evitare se vogliamo risparmiare riguarda i prodotti in bottiglia. Non ci riferiamo solamente all’acqua, ma anche a the e bevande zuccherate che vengono di solito vendute già pronte da consumare.

Purtroppo, la maggior parte di noi, per comodità e rapidità, preferisce utilizzare bevande in plastica invece di cercare alternative. Un’abitudine che, però, oltre ad essere dannosa per l’ambiente ci costa un sacco di soldi ogni anno.

Meglio optare per delle bevande da preparare autonomamente, come un the in filtro o una tisana, da mettere in frigorifero e conservare per circa una settimana.

Per quanto riguarda l’acqua, invece, è possibile optare per quella corrente, da depurare con apposite caraffe filtranti.

Da eliminare dai nostri carrelli, poi, anche i pasti pronti. È vero che ci permettono di risparmiare tempo, ma sicuramente non mettono in salvo i nostri soldi.

Un pasto pronto, di solito, costa molto di più rispetto ad un prodotto da preparare in autonomia. Questo genere di acquisti, soprattutto se diventano un’abitudine, faranno lievitare lo scontrino anche di molto.

Risparmiare al supermercato evitando surgelati e prodotti agroalimentari

C’è poi da tenere sotto controllo l’acquisto di prodotti surgelati quando si fa la spesa e si intende economizzare.

Infatti, in linea di massima, i prodotti surgelati possono consentirci di risparmiare al supermercato se acquistati con criterio. Questo perché, rispetto ad un prodotto fresco, un surgelato dura di più ed è meno soggetto al deperimento.

Tuttavia, l’acquisto di surgelati è una sorta di arma a doppio taglio: acquistare mix e contorni di verdure pronti da cuocere o prodotti come le patatine prefritte surgelate, in realtà, rappresenta una spesa superiore rispetto all’utilizzo dei prodotti freschi.

Infine, sarebbe bene prestare attenzione ai prodotti enogastronomici e, se possibile, eliminarli dai nostri carrelli acquistandoli presso produttori locali.

Prodotti come miele ed olio d’oliva costano molto di più se acquistati al supermercato. Oltre ad essere, molto spesso, di qualità inferiore rispetto a quelli acquistati dai produttori locali.

Leggi anche: Risparmiare in casa si può con questi oggetti utilissimi, mettono al riparo i tuoi soldi.

Non solo alimenti: tieni d’occhio anche questo prodotto

Prima di concludere, ricorda che è perfettamente inutile eliminare gli alimenti fino ad ora elencati se non presti attenzione ad un particolare prodotto.

Stiamo parlando dei sacchetti per la spesa. Per risparmiare al supermercato, tutto parte da lì: meglio utilizzare quelli riciclabili, o portarci dietro delle buste acquistate durante la spesa precedente.

Non si tratta di una questione puramente ambientalista. È indubbio che i sacchetti contribuiscano all’inquinamento ambientale, ma possono anche contribuire a diminuire il denaro nel nostro portafoglio.

Senza rendercene conto, riciclando i sacchetti della spesa e riutilizzandoli più volte è possibile ottenere addirittura una spesa gratis l’anno.

Un sacchetto, in media, costa 10 centesimi. Per ogni spesa, se ne utilizzano almeno due o tre (probabilmente anche più). Moltiplicando il costo dei sacchetti per il numero di spesa effettuate ogni anno, si potrebbero addirittura superare i 40 euro.

Una cifra che potrebbe sembrare irrisoria, ma che comunque essere tranquillamente risparmiata riciclando i sacchetti.

Leggi anche: Se vuoi risparmiare soldi attenzione a questo prodotto che ti fa sprecare denaro in casa.